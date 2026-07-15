ChatGPT își face loc din nou în WhatsApp în Europa. Decizia Meta care îți schimbă experiența
După luni de dispute și presiuni venite din partea autorităților europene, Meta schimbă din nou regulile pentru WhatsApp. Utilizatorii din Spațiul Economic European pot folosi din nou ChatGPT direct în aplicația de mesagerie, o decizie care pune capăt, cel puțin temporar, perioadei în care Meta AI era singurul chatbot disponibil în platformă.
Mișcarea vine într-un moment în care Comisia Europeană analizează modul în care marile companii tehnologice respectă regulile privind concurența și accesul echitabil la serviciile digitale. Pentru Meta, deschiderea WhatsApp către soluții dezvoltate de alte companii ar putea reduce presiunea exercitată de autoritățile de la Bruxelles, se arată pe blogul OpenAI.
Meta schimbă din nou strategia pentru WhatsApp
Compania americană a ales, la sfârșitul anului trecut, să își promoveze propriul asistent bazat pe inteligență artificială și să limiteze accesul chatbot-urilor concurente în WhatsApp. Decizia a stârnit nemulțumiri atât în industrie, cât și în rândul autorităților europene, care au considerat că o astfel de abordare poate afecta concurența pe piață.
La începutul acestui an, Meta a încercat să găsească o soluție de compromis și a anunțat că dezvoltatorii externi vor putea reveni în platformă, însă doar în schimbul unei taxe. Propunerea nu a fost suficientă pentru oficialii europeni, care au continuat să solicite deschiderea serviciului în condiții echitabile.
În cele din urmă, compania a făcut un nou pas înapoi și a redeschis accesul pentru ChatGPT și alți asistenți AI în regiunea europeană.
Cum poate fi folosit ChatGPT în WhatsApp
În prezent, utilizatorii din Spațiul Economic European pot comunica din nou cu ChatGPT direct din WhatsApp, folosind numărul dedicat 1-800-CHATGPT.
Experiența este apropiată de cea din aplicația oficială ChatGPT. Utilizatorii pot pune întrebări, cere explicații, genera imagini, solicita ajutor pentru redactarea unor texte sau purta conversații pe diverse teme, fără să părăsească aplicația de mesagerie.
Prin această integrare, OpenAI revine într-unul dintre cele mai populare servicii de comunicare din lume, după o perioadă în care accesul fusese restricționat de deciziile Meta.
Disputa dintre Meta și Comisia Europeană nu s-a încheiat
Revenirea ChatGPT în WhatsApp nu înseamnă că investigația autorităților europene a fost închisă. Comisia Europeană continuă să analizeze dacă practicile Meta respectă legislația privind concurența și obligațiile impuse marilor platforme digitale.
Totuși, decizia de a permite din nou accesul chatbot-urilor dezvoltate de alte companii este văzută ca un pas important către respectarea cerințelor impuse de Bruxelles.
În ultimii ani, Uniunea Europeană a intensificat supravegherea giganților din tehnologie, încercând să limiteze practicile care favorizează propriile servicii în detrimentul concurenței. Pentru utilizatori, efectul este unul simplu: mai multe opțiuni și libertatea de a alege serviciul de inteligență artificială pe care îl preferă, direct din aplicațiile pe care le folosesc zilnic.