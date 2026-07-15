ChatGPT își face loc din nou în WhatsApp în Europa. Decizia Meta care îți schimbă experiența

Meta schimbă din nou strategia pentru WhatsApp

Compania americană a ales, la sfârșitul anului trecut, să își promoveze propriul asistent bazat pe inteligență artificială și să limiteze accesul chatbot-urilor concurente în WhatsApp. Decizia a stârnit nemulțumiri atât în industrie, cât și în rândul autorităților europene, care au considerat că o astfel de abordare poate afecta concurența pe piață.

La începutul acestui an, Meta a încercat să găsească o soluție de compromis și a anunțat că dezvoltatorii externi vor putea reveni în platformă, însă doar în schimbul unei taxe. Propunerea nu a fost suficientă pentru oficialii europeni, care au continuat să solicite deschiderea serviciului în condiții echitabile.

În cele din urmă, compania a făcut un nou pas înapoi și a redeschis accesul pentru ChatGPT și alți asistenți AI în regiunea europeană.

Cum poate fi folosit ChatGPT în WhatsApp

În prezent, utilizatorii din Spațiul Economic European pot comunica din nou cu ChatGPT direct din WhatsApp, folosind numărul dedicat 1-800-CHATGPT.

Experiența este apropiată de cea din aplicația oficială ChatGPT. Utilizatorii pot pune întrebări, cere explicații, genera imagini, solicita ajutor pentru redactarea unor texte sau purta conversații pe diverse teme, fără să părăsească aplicația de mesagerie.

Prin această integrare, OpenAI revine într-unul dintre cele mai populare servicii de comunicare din lume, după o perioadă în care accesul fusese restricționat de deciziile Meta.

Disputa dintre Meta și Comisia Europeană nu s-a încheiat

Revenirea ChatGPT în WhatsApp nu înseamnă că investigația autorităților europene a fost închisă. Comisia Europeană continuă să analizeze dacă practicile Meta respectă legislația privind concurența și obligațiile impuse marilor platforme digitale.