Ce avans trebuie să plătești dacă îți iei mașină prin Rabla 2026. Care este cel mai ieftin model
Programul Rabla 2026 va debuta pe 20 iulie și păstrează, în mare parte, regulile de eligibilitate din ediția precedentă. De la lansarea programului, în urmă cu două decenii, peste 700.000 de autoturisme noi au fost cumpărate cu sprijinul statului, iar aproximativ un milion de mașini vechi au fost casate.
Persoanele care intenționează să achiziționeze un autoturism nou prin Rabla trebuie să știe că valoarea avansului diferă în funcție de modalitatea de plată și de finanțatorul ales. Totodată, pe piață există deja oferte pentru modele accesibile care pot fi cumpărate cu ajutorul ecotichetului.
Ce avans trebuie să plătești dacă alegi finanțarea prin credit sau leasing
Programul Rabla nu stabilește un avans minim obligatoriu pentru cumpărătorii care achită mașina integral.
În schimb, dacă autoturismul este cumpărat prin credit sau leasing, condițiile sunt stabilite de banca ori societatea de finanțare.
Există instituții financiare care oferă credite auto cu avans de 0%, în timp ce în cazul leasingului financiar avansul poate începe de la 10% și poate ajunge la 15%, 20% sau chiar 25%, în funcție de oferta disponibilă.
De exemplu, unele programe de finanțare permit achiziția fără avans, în timp ce alte companii solicită un aport inițial mai mare, ceea ce reduce valoarea ratelor lunare și costul total al finanțării.
Care este cea mai ieftină mașină disponibilă prin Programul Rabla 2026
În prezent, cea mai accesibilă mașină care poate fi cumpărată prin Programul Rabla este Dacia Logan.
Modelul de bază are un preț de listă de aproximativ 12.650 de euro, TVA inclus. După aplicarea ecotichetului Rabla și a reducerilor comerciale oferite de producător, prețul poate coborî la aproximativ 11.990 de euro.
Este vorba despre versiunea Essential ECO-G 120, echipată cu motor pe benzină și GPL din fabrică.
Printre modelele accesibile se numără și Suzuki Swift Mild Hybrid, disponibil la un preț de pornire de aproximativ 13.260 de euro după aplicarea reducerii Rabla.
O altă opțiune este Renault Clio, al cărui preț începe de la puțin peste 14.000 de euro, în funcție de versiunea aleasă și de ofertele comerciale.
Ce valoare au ecotichetele în 2026
Persoanele fizice se vor putea înscrie în Programul Rabla începând cu 20 iulie 2026, ora 10:00, prin aplicația Administrației Fondului pentru Mediu (AFM).
Pentru ediția din acest an, ecotichetele au următoarele valori:
- 10.000 de lei pentru autoturisme pe benzină, inclusiv cele echipate cu GPL sau GNC;
- 12.000 de lei pentru vehicule hibride;
- 15.000 de lei pentru automobile plug-in hybrid și motociclete electrice;
- 18.500 de lei pentru mașini complet electrice sau cu pilă de combustie pe hidrogen.
Autoturismele echipate exclusiv cu motor diesel nu beneficiază de finanțare prin Programul Rabla.
Cine poate beneficia de Programul Rabla 2026
Pentru a obține un ecotichet, solicitantul trebuie să îndeplinească mai multe condiții.
Printre acestea se numără casarea unui autoturism vechi de cel puțin opt ani, domiciliul sau reședința în România și lipsa datoriilor către bugetul de stat și bugetul local.
Înscrierea se face direct în aplicația AFM, unde trebuie încărcate documentele solicitate. Fiecare persoană poate solicita maximum două ecotichete într-o sesiune, câte unul pentru fiecare autoturism nou achiziționat.
De asemenea, mașina cumpărată prin Programul Rabla nu poate fi înstrăinată timp de 18 luni de la emiterea facturii.
La ce trebuie să fii atent înainte să alegi o finanțare fără avans
Chiar dacă unele oferte permit cumpărarea unei mașini fără avans, costul total al finanțării poate fi semnificativ mai mare decât prețul inițial al autoturismului.
Pe lângă ratele lunare, cumpărătorii trebuie să ia în calcul dobânda, polița CASCO obligatorie pe durata contractului și eventualele condiții impuse de finanțator, cum ar fi efectuarea reviziilor doar în rețeaua autorizată.
Din acest motiv, înainte de semnarea contractului este recomandată compararea tuturor variantelor de finanțare, deoarece, în unele situații, un credit de nevoi personale poate avea un cost total mai redus decât un leasing sau un credit auto cu avans zero.