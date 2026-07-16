Ce avans trebuie să plătești dacă îți iei mașină prin Rabla 2026. Care este cel mai ieftin model

Ce avans trebuie să plătești dacă alegi finanțarea prin credit sau leasing

Programul Rabla nu stabilește un avans minim obligatoriu pentru cumpărătorii care achită mașina integral.

În schimb, dacă autoturismul este cumpărat prin credit sau leasing, condițiile sunt stabilite de banca ori societatea de finanțare.

Există instituții financiare care oferă credite auto cu avans de 0%, în timp ce în cazul leasingului financiar avansul poate începe de la 10% și poate ajunge la 15%, 20% sau chiar 25%, în funcție de oferta disponibilă.

De exemplu, unele programe de finanțare permit achiziția fără avans, în timp ce alte companii solicită un aport inițial mai mare, ceea ce reduce valoarea ratelor lunare și costul total al finanțării.

Care este cea mai ieftină mașină disponibilă prin Programul Rabla 2026

În prezent, cea mai accesibilă mașină care poate fi cumpărată prin Programul Rabla este Dacia Logan.

Modelul de bază are un preț de listă de aproximativ 12.650 de euro, TVA inclus. După aplicarea ecotichetului Rabla și a reducerilor comerciale oferite de producător, prețul poate coborî la aproximativ 11.990 de euro.

Este vorba despre versiunea Essential ECO-G 120, echipată cu motor pe benzină și GPL din fabrică.