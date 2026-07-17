Google pregătește un nou hub inteligent pentru casă. O scurgere de informații dezvăluie funcții neașteptate

Codul aplicației Google Home trădează existența unui nou dispozitiv

Informațiile au fost descoperite în cea mai nouă versiune a aplicației Google Home, unde au apărut referințe la un dispozitiv numit, cel puțin provizoriu, Google Home Display.

Deși numele final ar putea fi diferit, toate indiciile arată că Google lucrează la un nou hub inteligent cu ecran mare, asemănător modelului Nest Hub Max. Lansarea unui astfel de produs ar completa strategia companiei, mai ales după apariția noului Google Home Speaker și după retragerea unor dispozitive din gama Nest, scrie T3.

În același timp, Google a renunțat și la dezvoltarea tabletei Pixel Tablet 2, ceea ce alimentează speculațiile că viitorul ecosistemului smart home se va concentra pe un hub dedicat.

Camera integrată ar putea avea și rol de supraveghere

Una dintre cele mai interesante informații din această scurgere vizează camera încorporată. Pe lângă apelurile video, aceasta ar putea funcționa și ca sistem de monitorizare pentru locuință. Potrivit informațiilor apărute până acum, dispozitivul ar putea salva automat până la trei ore de înregistrări video.

Dacă ai un abonament Google Home Premium, perioada de stocare ar putea crește semnificativ. În acest caz, ai putea păstra până la 60 de zile de înregistrări declanșate de detectarea mișcării sau ai putea consulta istoricul video continuu din ultimele zece zile, cu o limită de 24 de ore pentru fiecare interval.

Microfonul integrat ar urma să permită atât înregistrarea sunetului, cât și controlul vocal al dispozitivelor compatibile din locuință, inclusiv lumini inteligente, prize, camere sau termostate.

Google păstrează tăcerea, dar lansarea pare tot mai probabilă

Deocamdată, Google nu a confirmat existența acestui produs și nu a oferit detalii despre specificații, preț sau data lansării.