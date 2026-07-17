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TEHNOLOGIE

Google pregătește un nou hub inteligent pentru casă. O scurgere de informații dezvăluie funcții neașteptate

Google pregătește un nou hub inteligent pentru casă. O scurgere de informații dezvăluie funcții neașteptate
Google Nest Hub / Foto: Google
Iulia Kelt
de Iulia Kelt
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Google pare să pregătească un nou dispozitiv dedicat locuințelor inteligente, iar primele informații apărute înainte de lansare sugerează că acesta ar putea deveni centrul întregului ecosistem Google Home. Deși compania nu a făcut încă niciun anunț oficial, indiciile descoperite într-o versiune recentă a aplicației Google Home oferă o imagine destul de clară asupra direcției în care merge gigantul american.

Dacă zvonurile se confirmă, noul dispozitiv va veni cu un ecran generos și o cameră video integrată, ceea ce îl va transforma într-un produs mult mai versatil decât un simplu ecran inteligent pentru controlul casei.

Codul aplicației Google Home trădează existența unui nou dispozitiv

Informațiile au fost descoperite în cea mai nouă versiune a aplicației Google Home, unde au apărut referințe la un dispozitiv numit, cel puțin provizoriu, Google Home Display.

Deși numele final ar putea fi diferit, toate indiciile arată că Google lucrează la un nou hub inteligent cu ecran mare, asemănător modelului Nest Hub Max. Lansarea unui astfel de produs ar completa strategia companiei, mai ales după apariția noului Google Home Speaker și după retragerea unor dispozitive din gama Nest, scrie T3.

În același timp, Google a renunțat și la dezvoltarea tabletei Pixel Tablet 2, ceea ce alimentează speculațiile că viitorul ecosistemului smart home se va concentra pe un hub dedicat.

Camera integrată ar putea avea și rol de supraveghere

Una dintre cele mai interesante informații din această scurgere vizează camera încorporată. Pe lângă apelurile video, aceasta ar putea funcționa și ca sistem de monitorizare pentru locuință. Potrivit informațiilor apărute până acum, dispozitivul ar putea salva automat până la trei ore de înregistrări video.

Dacă ai un abonament Google Home Premium, perioada de stocare ar putea crește semnificativ. În acest caz, ai putea păstra până la 60 de zile de înregistrări declanșate de detectarea mișcării sau ai putea consulta istoricul video continuu din ultimele zece zile, cu o limită de 24 de ore pentru fiecare interval.

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Microfonul integrat ar urma să permită atât înregistrarea sunetului, cât și controlul vocal al dispozitivelor compatibile din locuință, inclusiv lumini inteligente, prize, camere sau termostate.

Google păstrează tăcerea, dar lansarea pare tot mai probabilă

Deocamdată, Google nu a confirmat existența acestui produs și nu a oferit detalii despre specificații, preț sau data lansării.

Totuși, faptul că referințele au fost descoperite direct în aplicația Google Home sugerează că dezvoltarea dispozitivului este într-un stadiu avansat. Astfel de indicii au precedat de multe ori lansările oficiale ale companiei.

Dacă proiectul va ajunge pe piață, noul Google Home Display ar putea deveni principalul centru de comandă pentru casa inteligentă, reunind într-un singur dispozitiv controlul echipamentelor conectate, funcțiile de securitate și asistența vocală oferită de Google.

Până la o confirmare oficială, toate aceste informații trebuie privite ca zvonuri, însă ele oferă o idee destul de clară despre ceea ce pregătește compania pentru următoarea generație de produse smart home.

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