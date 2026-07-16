Cât costă, de fapt, o înmormântare în 2026. Ajutorul de deces nu acoperă toate cheltuielile. Ce plătește familia
Ajutorul de deces acordat de stat a fost majorat începând cu 30 martie 2026, însă suma primită de familie nu este suficientă în toate cazurile pentru a acoperi costurile unei înmormântări. Persoanele care suportă cheltuielile pot solicita până la 9.192 de lei, însă plata este condiționată de respectarea prevederilor legale și de depunerea documentelor necesare, potrivit informațiilor publicate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP).
Cine poate solicita ajutorul de deces
Conform Legii nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, sprijinul financiar este acordat în cazul decesului unui pensionar, al unei persoane asigurate în sistemul public de pensii, al unei persoane care a avut această calitate în ultimele șase luni înainte de deces, precum și al unei persoane aflate în concediu pentru creșterea copilului, dacă înainte de intrarea în concediu era asigurată obligatoriu.
Din 30 martie 2026, cuantumul ajutorului este de 9.192 de lei pentru decesul unui asigurat sau pensionar. În cazul decesului unui membru de familie al unui asigurat ori pensionar, suma acordată este de 4.596 de lei.
Banii sunt plătiți persoanei care demonstrează că a suportat cheltuielile de înmormântare. Beneficiar poate fi soțul supraviețuitor, unul dintre copii, un părinte sau orice altă persoană ori instituție care poate dovedi, prin acte justificative, că a achitat serviciile funerare.
Potrivit CNPP, plata se face din bugetul asigurărilor sociale de stat și, în mod obișnuit, este efectuată în cel mult trei zile lucrătoare de la depunerea dosarului complet.
Ce documente trebuie depuse
Pentru obținerea ajutorului de deces este necesar un dosar care să conțină:
- cererea pentru acordarea ajutorului;
- certificatul de deces, în original și copie;
- actul de identitate al solicitantului;
- documente care dovedesc statutul persoanei decedate (asigurat sau pensionar, după caz);
- facturi, chitanțe ori alte documente care atestă plata cheltuielilor de înmormântare;
- acte care dovedesc gradul de rudenie, dacă este cazul.
Solicitarea poate fi depusă în termen de trei ani de la data emiterii certificatului de deces.
În anumite situații, ajutorul poate fi acordat și pentru membrii de familie neasigurați ai unui asigurat sau pensionar, categorie în care pot intra soțul, soția, copiii sau părinții, în condițiile prevăzute de lege.
Totodată, familiile cu venituri reduse pot beneficia și de un ajutor pentru înmormântare acordat de primărie, potrivit Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, dacă sunt îndeplinite condițiile legale.
Cât ajunge să coste, în practică, o înmormântare
Deși valoarea ajutorului de deces a crescut considerabil în ultimii ani, organizarea unei înmormântări presupune numeroase cheltuieli, iar suma primită de la stat nu acoperă întotdeauna toate serviciile necesare.
Printre costurile frecvente se numără depunerea sicriului la capelă, unde tarifele pornesc, în general, de la aproximativ 500-700 de lei pentru două nopți. La acestea se adaugă slujba religioasă, estimată la circa 150 de lei, precum și remunerația oferită dascălului.
Masa de pomenire reprezintă o altă cheltuială importantă. În unele restaurante, meniurile pornesc de la aproximativ 45 de lei de persoană pentru două feluri de mâncare, desert și cafea, însă prețurile pot fi semnificativ mai mari.
În oferta Administrației Cimitirelor și Crematoriilor Umane figurează și serviciul de tămâiere a mormântului timp de 40 de zile, tarifat la 192,92 lei, fără taxe.
Numeroase firme de pompe funebre pun la dispoziție pachete complete care includ transportul, pregătirea persoanei decedate, organizarea ceremoniei și sprijin pentru formalitățile administrative. Unele oferă inclusiv servicii de repatriere din străinătate.
Repatrierea și locul de veci pot ridica semnificativ costurile
În cazul în care persoana decedată trebuie adusă din afara țării, cheltuielile cresc considerabil. Pentru statele europene, costurile repatrierii pot ajunge până la aproximativ 10.000 de euro, iar pentru America pot depăși 14.000 de euro, în funcție de distanță și de procedurile necesare.
Și achiziționarea unui loc de veci presupune, în unele cazuri, sume importante. Potrivit anunțurilor publicate pe platformele de vânzări online, un loc de veci în Cimitirul Bellu este oferit la aproximativ 12.500 de euro. În Cimitirul Militari există anunțuri pentru locuri de veci la peste 20.900 de lei, iar un cavou de familie din Cimitirul Reînvierea este listat la peste 81.000 de lei.
În ultimul deceniu, valoarea ajutorului de deces aproape s-a cvadruplat, de la 2.415 lei în 2015 la 9.192 de lei în 2026. Cu toate acestea, în cazul unei înmormântări complete, care include serviciile funerare, pomenirea, achiziționarea unui loc de veci sau repatrierea din străinătate, cheltuielile pot depăși cu mult sprijinul financiar acordat de stat.