Cât costă, de fapt, o înmormântare în 2026. Ajutorul de deces nu acoperă toate cheltuielile. Ce plătește familia

Din 30 martie 2026, cuantumul ajutorului este de 9.192 de lei pentru decesul unui asigurat sau pensionar. În cazul decesului unui membru de familie al unui asigurat ori pensionar, suma acordată este de 4.596 de lei.

Banii sunt plătiți persoanei care demonstrează că a suportat cheltuielile de înmormântare. Beneficiar poate fi soțul supraviețuitor, unul dintre copii, un părinte sau orice altă persoană ori instituție care poate dovedi, prin acte justificative, că a achitat serviciile funerare.

Potrivit CNPP, plata se face din bugetul asigurărilor sociale de stat și, în mod obișnuit, este efectuată în cel mult trei zile lucrătoare de la depunerea dosarului complet.

Ce documente trebuie depuse

Pentru obținerea ajutorului de deces este necesar un dosar care să conțină:

cererea pentru acordarea ajutorului;

certificatul de deces, în original și copie;

actul de identitate al solicitantului;

documente care dovedesc statutul persoanei decedate (asigurat sau pensionar, după caz);

facturi, chitanțe ori alte documente care atestă plata cheltuielilor de înmormântare;

acte care dovedesc gradul de rudenie, dacă este cazul.

Solicitarea poate fi depusă în termen de trei ani de la data emiterii certificatului de deces.

În anumite situații, ajutorul poate fi acordat și pentru membrii de familie neasigurați ai unui asigurat sau pensionar, categorie în care pot intra soțul, soția, copiii sau părinții, în condițiile prevăzute de lege.