Trailerul „Cocoon – One Summer of Girlhood” anunță unul dintre cele mai dureroase anime ale anului. Copilăria se termină când începe războiul

Două prietene ajung într-un spital ascuns

Povestea le urmărește pe San și Mayu. Cele două studiază la o școală de fete aflată pe o insulă caldă și liniștită. Viața lor pare simplă. Războiul există undeva departe. Situația se schimbă însă atunci când luptele ajung pe insulă.

Elevele primesc ordinul de a ajuta într-un spital militar. Unitatea medicală este amenajată într-o peșteră. Acolo sunt aduși soldații răniți. Fetele trebuie să vadă suferință, moarte și violență. Nu sunt pregătite pentru ceea ce urmează.

Primele imagini alternează momentele luminoase cu scenele apăsătoare. San și Mayu încearcă să păstreze ceva din viața lor de dinainte. Speră să se întoarcă la școală. Vor să rămână împreună. Realitatea războiului distruge însă treptat această speranță.

„Cocoon—One Summer of Girlhood” este bazat pe manga josei „Cocoon”, creată de Machiko Kyo. Povestea se adresează în principal unui public adult. Nu transformă războiul într-o aventură eroică. O asemenea adaptare manga pune accentul pe traumă și pe fragilitatea personajelor.

Filmul are legături importante cu Studio Ghibli

Stilul vizual al trailerului poate aminti imediat de producțiile realizate de Studio Ghibli. Asemănarea nu este întâmplătoare. „Cocoon” este primul lungmetraj produs de studioul SASAYURI. Compania a fost fondată de Hitomi Tateno, fostă animatoare Ghibli.

Tateno este și producătoarea filmului. Ea a lucrat timp de aproximativ 25 de ani pentru celebrul studio japonez. A fost implicată în numeroase producții regizate de Hayao Miyazaki. Experiența sa se observă în mișcările personajelor și în atenția acordată detaliilor.

La film au lucrat și Akihiko Yamashita și Shinji Otsuka. Cei doi au contribuit anterior la producții precum „Princess Mononoke” și „The Boy and the Heron”. Echipa include însă și o nouă generație de animatori.