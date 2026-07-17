Trailerul „Cocoon – One Summer of Girlhood” anunță unul dintre cele mai dureroase anime ale anului. Copilăria se termină când începe războiul
Un grup de eleve este prins în mijlocul celui de-Al Doilea Război Mondial. Fetele trebuie să îngrijească soldați răniți într-un spital ascuns într-o peșteră. Primul trailer pentru „Cocoon—One Summer of Girlhood” prezintă o poveste delicată, dar extrem de dură. Filmul anime va ajunge în cinematografele americane pe 4 septembrie 2026, potrivit publicației internaționale Gizmodo.
Producția este inspirată de povestea reală a elevelor Himeyuri din Okinawa. Acestea au fost mobilizate pentru a ajuta armata japoneză în ultimele luni ale războiului. Trailerul arată cum o vară liniștită se transformă într-o luptă pentru supraviețuire.
Două prietene ajung într-un spital ascuns
Povestea le urmărește pe San și Mayu. Cele două studiază la o școală de fete aflată pe o insulă caldă și liniștită. Viața lor pare simplă. Războiul există undeva departe. Situația se schimbă însă atunci când luptele ajung pe insulă.
Elevele primesc ordinul de a ajuta într-un spital militar. Unitatea medicală este amenajată într-o peșteră. Acolo sunt aduși soldații răniți. Fetele trebuie să vadă suferință, moarte și violență. Nu sunt pregătite pentru ceea ce urmează.
Primele imagini alternează momentele luminoase cu scenele apăsătoare. San și Mayu încearcă să păstreze ceva din viața lor de dinainte. Speră să se întoarcă la școală. Vor să rămână împreună. Realitatea războiului distruge însă treptat această speranță.
„Cocoon—One Summer of Girlhood” este bazat pe manga josei „Cocoon”, creată de Machiko Kyo. Povestea se adresează în principal unui public adult. Nu transformă războiul într-o aventură eroică. O asemenea adaptare manga pune accentul pe traumă și pe fragilitatea personajelor.
Filmul are legături importante cu Studio Ghibli
Stilul vizual al trailerului poate aminti imediat de producțiile realizate de Studio Ghibli. Asemănarea nu este întâmplătoare. „Cocoon” este primul lungmetraj produs de studioul SASAYURI. Compania a fost fondată de Hitomi Tateno, fostă animatoare Ghibli.
Tateno este și producătoarea filmului. Ea a lucrat timp de aproximativ 25 de ani pentru celebrul studio japonez. A fost implicată în numeroase producții regizate de Hayao Miyazaki. Experiența sa se observă în mișcările personajelor și în atenția acordată detaliilor.
La film au lucrat și Akihiko Yamashita și Shinji Otsuka. Cei doi au contribuit anterior la producții precum „Princess Mononoke” și „The Boy and the Heron”. Echipa include însă și o nouă generație de animatori.
Interesul publicului pentru Studio Ghibli rămâne uriaș. Filmele sale combină adesea frumusețea vizuală cu teme mature. „Cocoon” pare să urmeze aceeași direcție. Culorile calde ascund o poveste despre frică și pierdere.
Filmul este regizat de Yukimitsu Ina. Cineastul a lucrat la „Keep Your Hands Off Eizouken!” și la episodul „Tatooine Rhapsody” din „Star Wars: Visions”. Acesta este primul său lungmetraj.
Muzica și animația transformă drama într-o experiență intensă
Coloana sonoră este compusă de Kensuke Ushio. Artistul este cunoscut pentru „A Silent Voice”, „Devilman Crybaby”, „Dan Da Dan” și „Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc”. Muzica din trailer începe calm. Apoi devine tot mai apăsătoare.
Vocea personajului San este asigurată în versiunea japoneză de Marika Ito. Mayu este interpretată de Hikari Mitsushima. Filmul va fi proiectat în Statele Unite atât în japoneză, cu subtitrare, cât și într-o versiune dublată în engleză.
„Cocoon” a avut premiera în Japonia în martie 2025. Lansarea din septembrie 2026 marchează debutul său în cinematografele americane. Nu a fost anunțată deocamdată o dată pentru România.
Producția intră într-o perioadă foarte bună pentru filmele anime. Tot mai multe titluri japoneze ajung în cinematografele internaționale. Unele reușesc să concureze cu marile producții de la Hollywood.
Totuși, „Cocoon—One Summer of Girlhood” nu pare construit ca un spectacol comercial obișnuit. Trailerul promite un film greu de privit. Accentul cade pe experiența copiilor aruncați într-un conflict creat de adulți. Este o poveste despre prietenie. Este și o poveste despre pierderea brutală a inocenței.