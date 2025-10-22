Comisia Europeană a aprobat varianta finală a PNRR pentru România. Centralele pe cărbune rămân active: „Un blackout în iarnă, evitat”

Ultima ora
Alegeri pentru Primăria Capitalei, pe 7 decembrie: decizia luată de coaliția de guvernare
22 oct. 2025 | 19:23
de Diana Dumitrache

Centralele pe cărbune rămân active (Foto: Pixabay)

Comisia Europeană a aprobat, miercuri, varianta finală a Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) al României, după o serie de ajustări importante convenite între autorităţile române şi Bruxelles. Decizia marchează un pas crucial pentru finanţarea proiectelor majore de investiţii și pentru stabilitatea sistemului energetic național.

Centralele pe cărbune rămân active

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a subliniat că una dintre cele mai importante modificări aduse PNRR-ului vizează menținerea în funcțiune a centralelor pe cărbune, o decizie pe care o consideră „cea mai mare victorie a României în materie de securitate energetică”.

„România va avea în continuare centrale pe cărbune active. Trei grupuri vor funcționa până la finalul anului 2029, iar două dintre ele cel puțin până la sfârșitul lunii august 2025. Vom avea în continuare active grupurile pe cărbune din Craiova, pentru a menţine furnizarea de agent termic, energie electrică şi abur pentru compania Ford, dar şi cele de la Govora”, a declarat ministrul Energiei.

Bogdan Ivan a precizat că această modificare a PNRR-ului a fost esențială pentru evitarea riscurilor de întreruperi majore în alimentarea cu energie în sezonul rece.

„Prin această modificare, România s-a asigurat că un potențial blackout în iarnă va fi 100% evitat. Este o decizie care ne oferă siguranţa trecerii sezonului rece fără probleme și garantează stabilitatea sistemului energetic. În plus, 4.500 de oameni își vor păstra locurile de muncă”, a explicat ministrul.

Comisia Europeană a aprobat varianta finală a PNRR-ului României

Tot miercuri, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a confirmat că Executivul european a aprobat oficial noua versiune a PNRR-ului României, precizând că valoarea totală a planului se ridică la 21,41 miliarde de euro, dintre care 13,57 miliarde sunt granturi nerambursabile și 7,84 miliarde euro sunt împrumuturi.

„E oficial: Comisia Europeană a aprobat azi varianta finală a PNRR-ului României. După ajustările negociate, valoarea finală este de 21,41 miliarde euro – 13,57 miliarde granturi și 7,84 miliarde împrumuturi. România merge mai departe cu un PNRR realist, construit pe rezultate”, a anunţat Pîslaru într-o postare pe Facebook.

Ministrul a detaliat și principalele câștiguri obținute de România în urma renegocierii: finanţarea autostrăzii A7, în valoare de 2,17 miliarde de euro, a fost transferată integral din împrumuturi în granturi, iar proiectele de renovare energetică a clădirilor, în valoare de 1,39 miliarde de euro, au fost de asemenea transformate în granturi.

Pîslaru a subliniat menținerea finanțării pentru investiții strategice în digitalizare – inclusiv finalizarea cloud-ului guvernamental – și pentru modernizarea a opt spitale importante, alături de o investiție nouă pentru achiziția a 1.200 de ambulanțe.

„Până acum, România a încasat 10,72 miliarde de euro, aproape jumătate din alocarea totală. Prin munca noastră, am transformat un plan supradimensionat într-unul echilibrat, funcţional şi sustenabil, care aduce investiţii concrete și protejează bugetul de stat”, a declarat ministrul Investițiilor.

Aprobarea oficială a planului de către Comisia Europeană va fi urmată de validarea finală în Consiliul ECOFIN, pasul care va confirma definitiv noul cadru financiar al PNRR pentru România.

Prin aceste decizii, România își consolidează poziția în fața iernii care urmează și asigură continuitatea investițiilor strategice, combinând siguranța energetică cu dezvoltarea infrastructurii și digitalizării – două direcții-cheie pentru modernizarea economiei naționale.

