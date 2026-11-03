România a urcat pe primul loc la RoboChallenge 2026. Ce au reușit echipele românești în competiția de la București

De la confruntări între roboți la misiuni de orientare autonomă

Nu toate probele au presupus construirea unor roboți capabili să se deplaseze rapid sau să învingă un adversar. Unele au testat precizia cu care dispozitivele pot urma un traseu, altele au pus la încercare capacitatea de a lua decizii fără intervenție umană. În total, programul celei de-a XVII-a ediții a cuprins 22 de categorii.

În probele de Sumo, roboții trebuie să își împingă adversarii în afara unui spațiu delimitat. Categoriile Mega Sumo și Mini Sumo diferă prin dimensiunile dispozitivelor, dar au același obiectiv: construirea unui mecanism suficient de puternic și de bine programat pentru a câștiga confruntarea.

Alte provocări au avut o miză diferită. La Line Follower, roboții trebuie să detecteze și să urmeze un traseu, fără să se abată de la linia marcată. Proba Maze presupune găsirea drumului printr-un labirint, iar fotbalul robotic le cere echipelor să coordoneze dispozitivele într-un joc în care reacțiile și programarea contează la fel de mult ca proiectarea mecanică.

Programul a inclus și roboți umanoizi, dar și proiecte prezentate în afara probelor clasice. În categoria Freestyle Showcase, destinată liceenilor, au fost înscrise soluții pentru identificarea poluării, ghidarea inteligentă și supravegherea mediului.

Cele 15 medalii au adus România în fruntea competiției

Rezultatul echipelor românești a fost de trei medalii de aur, șapte de argint și cinci de bronz. Cu acest bilanț, România a încheiat RoboChallenge 2026 pe primul loc în clasamentul general, urmată de Turcia și Mexic.

Participanții români au venit din mai multe regiuni ale țării. Printre localitățile reprezentate s-au numărat București, Cluj-Napoca, Craiova, Oradea, Giurgiu și Buzău. Diversitatea echipelor arată că activitatea de robotică nu se limitează la câteva centre universitare mari, ci este susținută și de școli, cluburi și grupuri de pasionați din alte orașe.

Un aspect aparte al competiției este că vârsta nu reprezintă o barieră pentru participare. RoboChallenge include categorii pentru copii și elevi, iar la ediția din acest an au concurat inclusiv participanți de numai cinci ani. Aceștia au avut ocazia să își prezinte proiectele într-un cadru internațional și să intre în contact cu echipe care au deja experiență în domeniu.