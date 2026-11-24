Potrivit publicației IFLScience, documentele au fost publicate de Serviciul Forestier al Statelor Unite (US Forest Service), instituție aflată în subordinea Departamentului american al Agriculturii.

Deși niciunul dintre aceste dosare nu demonstrează existența legendarei creaturi, detaliile consemnate de martori și specialiști oferă o perspectivă interesantă asupra unui mister care fascinează publicul de generații întregi.

Urmele misterioase din Oregon care i-au pus în dificultate pe cercetători

Primul document datează din iunie 1982 și descrie descoperirea unor amprente neobișnuite în zona împădurită Mill Creek Watershed, din statul Oregon. În urma unei sesizări privind presupuse urme ale lui Bigfoot, un specialist a fost trimis să investigheze cazul.

Raportul, însoțit de fotografii alb-negru de slabă calitate, arată că urmele nu păreau să aparțină unei creaturi bipede cu o greutate de peste 136 de kilograme. În același timp, acestea nu semănau nici cu amprentele lăsate în mod obișnuit de urși.

Cercetătorul a remarcat că detaliile urmelor păreau surprinzător de naturale. Dacă acestea fuseseră realizate artificial, autorul farsei ar fi depus un efort considerabil pentru reproducerea lor, folosind, posibil, un mulaj realizat după un picior real.

Documentul nu oferă însă o explicație definitivă privind originea amprentelor. La fel ca în cazul altor creaturi misterioase surprinse în sălbăticie, lipsa unor dovezi suplimentare împiedică formularea unei concluzii științifice.

Întâlnirea înfricoșătoare cu o creatură necunoscută din pădurile statului Montana

Cel de-al doilea document, redactat în 1980 de Leo T. Kinney, descrie o presupusă întâlnire petrecută în anii 1940, în regiunea Petty Creek din Montana.

Martorul povestește că a observat o creatură care se deplasa pe două picioare, scotea sunete asemănătoare unor mormăituri și emana un miros puternic. Inițial, cei prezenți au crezut că aveau de-a face cu un urs de dimensiuni impresionante.

Ceea ce i-a nedumerit a fost faptul că animalul părea să transporte în întregime carcasa unui wapiti, fără să o târască pe pământ. Grupul a urmărit amprentele pe o distanță de aproximativ 800 de metri, înainte de a decide să abandoneze căutările.

Kinney a povestit ulterior că toți cei implicați resimțiseră o stare profundă de neliniște și teamă, chiar dacă niciunul nu recunoscuse acest lucru pe moment.

Cel de-al treilea document este un articol publicat în ianuarie 2003 în ziarul Clark Fork Valley Record. Acesta descrie descoperirea a sute de urme de dimensiuni neobișnuite în zăpada proaspăt depusă în comitatul Sanders, tot din Montana.

Un localnic, Bob Mesing, a urmărit amprentele timp de aproape două ore, până când întunericul și reducerea stratului de zăpadă l-au împiedicat să continue. El bănuia că urmele aveau legătură cu apariția unei creaturi necunoscute în apropierea unui magazin, în noaptea precedentă.

Toate cele trei documente sunt prezentate în materialul publicat de IFLScience.

Există cu adevărat Bigfoot? Ce spune comunitatea științifică

Cunoscut și sub numele de Sasquatch, Bigfoot este una dintre cele mai reprezentative figuri ale criptozoologiei, domeniu controversat care studiază presupuse animale a căror existență nu a fost demonstrată științific.

Legende asemănătoare se întâlnesc în numeroase regiuni ale lumii. În Himalaya există poveștile despre Yeti, în Australia despre Yowie, iar în Asia Centrală despre creatura cunoscută sub numele de Almas.

Cercetătorii au încercat de-a lungul timpului să explice inclusiv originea legendelor despre uriași și creaturi asemănătoare oamenilor, însă în cazul lui Bigfoot nu există dovezi biologice concludente.

Printre cele mai plauzibile explicații pentru presupusele apariții se numără identificarea greșită a urșilor, interpretarea eronată a urmelor de animale și farsele elaborate. Până în prezent, nu a fost descoperit niciun exemplar, schelet sau material genetic care să demonstreze existența unei asemenea specii.

Legenda continuă însă să fascineze publicul, inclusiv prin intermediul industriei de divertisment. Recent, Bigfoot a revenit în atenția gamerilor datorită secretelor și misterelor ascunse în GTA 6.

Publicarea celor trei documente de către autoritățile americane nu reprezintă o confirmare a existenței lui Bigfoot, ci doar dovada că asemenea relatări au fost consemnate și, în anumite cazuri, investigate.

Pentru moment, Bigfoot rămâne o legendă fascinantă, aflată undeva la granița dintre folclor, imaginație și dorința oamenilor de a descoperi ceva ce știința nu a identificat încă.