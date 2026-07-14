Pachetul fiscal Omnibus, explicat simplu. Ce se schimbă pentru firme și cei care vând produse online
Firmele din România care lucrează cu parteneri, filiale sau companii din alte state ale Uniunii Europene ar putea avea mai puține raportări de făcut și reguli fiscale mai ușor de aplicat. Comisia Europeană a prezentat un nou pachet de simplificare, cunoscut drept Omnibus, iar estimările arată că măsurile propuse ar putea aduce mediului de afaceri european economii de aproximativ 8 miliarde de euro în fiecare an.
- Ce ar putea simți concret firmele din România
- Companiile ar putea deduce mai mult din costurile împrumuturilor
- Mai puține raportări pentru grupurile de companii
- Vânzătorii ocazionali de produse second-hand ar putea scăpa de unele raportări
- Dividendele și dobânzile între firme ar putea fi tratate mai simplu
- Noile reguli nu intră imediat în vigoare
Ce ar putea simți concret firmele din România
Pentru o companie românească, schimbările nu înseamnă pur și simplu taxe mai mici. Miza principală este reducerea costurilor și a timpului consumat pentru respectarea unor reguli fiscale europene care, în ultimii ani, au devenit tot mai complexe. O firmă care are tranzacții cu societăți din alte state UE poate fi obligată să respecte mai multe sisteme de raportare, să transmită informații autorităților și să verifice dacă aceeași operațiune intră sub incidența unor reguli diferite.
Noul pachet încearcă să elimine o parte dintre aceste suprapuneri. Comisia estimează că aproximativ 3,3 miliarde de euro din beneficiile anuale ale reformei ar proveni chiar din reducerea costurilor administrative.
Pentru angajații sau consumatorii din România nu se schimbă direct impozitul pe venit și nici taxele personale. Efectul ar putea apărea indirect, dacă firmele folosesc banii economisiți pentru investiții, extinderea activității, salarii sau noi locuri de muncă.
Companiile ar putea deduce mai mult din costurile împrumuturilor
Una dintre cele mai importante propuneri pentru România privește costurile de finanțare ale companiilor.
În prezent, legislația românească aplică limite privind deductibilitatea costurilor excedentare ale îndatorării. Simplificat, atunci când o companie se împrumută și plătește dobânzi, nu toate aceste costuri pot fi întotdeauna scăzute integral atunci când se calculează profitul impozabil.
Potrivit analizei Forvis Mazars, pragul este de 500.000 de euro pentru anumite finanțări de la persoane afiliate și de un milion de euro pentru totalul finanțărilor, la care se adaugă limita de 30% din EBITDA ajustat. Practic, propunerea Comisiei Europene ar majora pragul minim obligatoriu de deductibilitate la 3 milioane de euro, sumă care ar urma să fie indexată anual.
„Această modificare ar reprezenta o relaxare semnificativă a regimului fiscal aplicabil în prezent în România, permițând companiilor să deducă anual o parte mai mare din costurile de finanțare”, a explicat Lucian Dumitru, Tax Partner, Forvis Mazars în România.
Pe înțelesul tuturor, anumite firme care folosesc împrumuturi pentru investiții ar putea scădea o sumă mai mare din costurile finanțării înainte de calcularea impozitului pe profit.
Mai puține raportări pentru grupurile de companii
O altă problemă pe care Bruxelles-ul încearcă să o rezolve este suprapunerea obligațiilor fiscale. În ultimul deceniu, Uniunea Europeană a introdus numeroase reguli pentru combaterea fraudei, evaziunii și planificării fiscale agresive. Aceste măsuri au fost necesare, însă companiile susțin că au apărut situații în care aceleași informații sau operațiuni ajung să fie verificate prin mecanisme diferite.
Reforma Directivei privind cooperarea administrativă, cunoscută drept DAC, ar reuni regulile existente și amendamentele DAC1-DAC9 într-un singur text juridic.
Pentru anumite grupuri multinaționale care aplică deja impozitul minim global de 15% prin regulile Pilonului II ar urma să dispară unele obligații de raportare privind aranjamentele transfrontaliere.
Comisia estimează economii de aproximativ 300 de milioane de euro din costurile de conformare numai prin această schimbare.
Vânzătorii ocazionali de produse second-hand ar putea scăpa de unele raportări
Pachetul Omnibus conține și o măsură care poate interesa direct persoanele care vând ocazional obiecte pe platforme online. Comisia propune creșterea pragului de raportare pentru vânzările de bunuri pe internet. Peste 10 milioane de vânzători privați din Uniunea Europeană, în special persoane care vând din când în când produse second-hand, ar putea ieși din sfera anumitor obligații de raportare.
Este important însă că măsura nu elimină automat taxele pentru cei care desfășoară o activitate comercială constantă. Dacă o persoană cumpără și vinde frecvent produse cu scopul de a obține profit, situația fiscală rămâne diferită de cea a unui proprietar care își vinde ocazional hainele, telefonul sau alte bunuri personale.
Dividendele și dobânzile între firme ar putea fi tratate mai simplu
Comisia Europeană vrea să simplifice și regulile privind impozitul reținut la sursă pentru anumite plăți realizate între companii din state diferite ale UE.
Sunt vizate dividendele, dobânzile și redevențele. Astfel, propunerea include o scutire de la impozitul reținut la sursă pentru anumite plăți transfrontaliere și proceduri mai simple de rambursare. Practic, numai această modificare ar putea genera beneficii de aproximativ 5,3 miliarde de euro anual pentru contribuabilii europeni.
În același timp, ar urma să fie simplificate regulile pentru reorganizările și fuziunile transfrontaliere, iar mecanismele prin care sunt rezolvate disputele fiscale dintre state ar deveni mai clare.
Pentru o companie românească, acest lucru poate conta atunci când același venit riscă să fie impozitat în două țări sau când apar dispute privind tranzacțiile dintre firmele aceluiași grup.
Noile reguli nu intră imediat în vigoare
Pachetul prezentat de Comisia Europeană este, deocamdată, o propunere. Documentele trebuie analizate de Parlamentul European și aprobate de Consiliul Uniunii Europene. În materie fiscală este necesară unanimitatea statelor membre, ceea ce înseamnă că forma finală a regulilor poate fi modificată în timpul negocierilor.
Potrivit specialiștilor Forvis Mazars, este puțin probabil ca noile prevederi să intre în vigoare înainte de 2027.
Pachetul face parte dintr-un plan mai amplu prin care Comisia Europeană vrea să reducă sarcinile administrative cu cel puțin 25% pentru companii și cu 35% pentru întreprinderile mici și mijlocii. Obiectivul este obținerea unor economii administrative de 37,5 miliarde de euro anual până în 2029.
Pentru firmele din România, Omnibus nu înseamnă dispariția controalelor fiscale sau a obligațiilor de plată, ci încercarea de a elimina raportările care se suprapun și de a crea reguli mai clare. Tocmai de aceea, companiile cu activități în mai multe state europene sunt sfătuite să urmărească negocierile, deoarece modificările privind finanțarea, deductibilitatea dobânzilor și raportările fiscale ar putea necesita schimbări importante și în legislația românească.