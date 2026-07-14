Pachetul fiscal Omnibus, explicat simplu. Ce se schimbă pentru firme și cei care vând produse online

Noul pachet încearcă să elimine o parte dintre aceste suprapuneri. Comisia estimează că aproximativ 3,3 miliarde de euro din beneficiile anuale ale reformei ar proveni chiar din reducerea costurilor administrative.

Pentru angajații sau consumatorii din România nu se schimbă direct impozitul pe venit și nici taxele personale. Efectul ar putea apărea indirect, dacă firmele folosesc banii economisiți pentru investiții, extinderea activității, salarii sau noi locuri de muncă.

Companiile ar putea deduce mai mult din costurile împrumuturilor

Una dintre cele mai importante propuneri pentru România privește costurile de finanțare ale companiilor.

În prezent, legislația românească aplică limite privind deductibilitatea costurilor excedentare ale îndatorării. Simplificat, atunci când o companie se împrumută și plătește dobânzi, nu toate aceste costuri pot fi întotdeauna scăzute integral atunci când se calculează profitul impozabil.

Potrivit analizei Forvis Mazars, pragul este de 500.000 de euro pentru anumite finanțări de la persoane afiliate și de un milion de euro pentru totalul finanțărilor, la care se adaugă limita de 30% din EBITDA ajustat. Practic, propunerea Comisiei Europene ar majora pragul minim obligatoriu de deductibilitate la 3 milioane de euro, sumă care ar urma să fie indexată anual.

„Această modificare ar reprezenta o relaxare semnificativă a regimului fiscal aplicabil în prezent în România, permițând companiilor să deducă anual o parte mai mare din costurile de finanțare”, a explicat Lucian Dumitru, Tax Partner, Forvis Mazars în România.

Pe înțelesul tuturor, anumite firme care folosesc împrumuturi pentru investiții ar putea scădea o sumă mai mare din costurile finanțării înainte de calcularea impozitului pe profit.

Mai puține raportări pentru grupurile de companii

O altă problemă pe care Bruxelles-ul încearcă să o rezolve este suprapunerea obligațiilor fiscale. În ultimul deceniu, Uniunea Europeană a introdus numeroase reguli pentru combaterea fraudei, evaziunii și planificării fiscale agresive. Aceste măsuri au fost necesare, însă companiile susțin că au apărut situații în care aceleași informații sau operațiuni ajung să fie verificate prin mecanisme diferite.