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Ce autostrăzi ar putea fi inaugurate până la finalul anului 2026. Peste 250 de kilometri de drum de mare viteză sunt așteptați

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Ce autostrăzi ar putea fi inaugurate până la finalul anului 2026. Peste 250 de kilometri de drum de mare viteză sunt așteptați
În prezent, România dispune de puțin peste 1.400 de kilometri de autostradă și drum expres

Deși autoritățile vorbeau încă de anul trecut despre un posibil an record pentru infrastructura rutieră, primele luni din 2026 au trecut fără inaugurarea vreunui nou tronson de autostradă. În schimb, pe șantierele din întreaga țară lucrările continuă într-un ritm susținut, iar oficialii din domeniul transporturilor estimează că a doua parte a anului ar putea aduce deschiderea a peste 250 de kilometri de drum de mare viteză.

În prezent, România dispune de puțin peste 1.400 de kilometri de autostradă și drum expres aflați în exploatare. În paralel, aproximativ 880 de kilometri sunt în construcție, iar alte câteva sute de kilometri se află în diferite etape de licitație.

Autostrada Moldovei, printre cele mai importante proiecte

Unul dintre cele mai așteptate proiecte este Autostrada Moldovei (A7). După ce anul trecut a fost deschisă circulația până la Adjud, autoritățile estimează că în 2026 vor fi inaugurați încă aproximativ 125 de kilometri, pe segmentul dintre Adjud și Pașcani.

Pe șantierele A7 lucrează în prezent mii de muncitori, obiectivul principal fiind recuperarea întârzierilor și respectarea termenelor de execuție. Finalizarea acestor tronsoane ar reprezenta unul dintre cele mai importante progrese pentru infrastructura rutieră din estul țării.

Tot în acest an este așteptată și finalizarea celor trei loturi din partea de nord a Autostrăzii de Centură a Capitalei (A0), care vor realiza legătura completă între autostrăzile A1 și A2. Odată deschise aceste segmente, șoferii vor putea ocoli Bucureștiul pe autostradă fără a mai traversa orașul.

Lucrări avansate pe Autostrada Transilvania

Progrese importante sunt raportate și pe Autostrada Transilvania (A3), unul dintre cele mai ambițioase proiecte de infrastructură din România.

Pe anumite loturi din județul Sălaj, gradul de execuție se apropie de finalizare, în timp ce lucrările la viaducte continuă într-un ritm accelerat. De asemenea, pe sectorul Chiribiș, constructorii au depășit pragul de 80% execuție.

Vești bune vin și de pe lotul aflat în construcție între Suplacu de Barcău și Chiribiș, unde autoritățile iau în calcul deschiderea circulației înainte de termen. Lucrările au început în vara anului trecut și au ajuns deja la peste jumătate din stadiul de execuție.

Alte proiecte așteptate în 2026

Pe lista inaugurărilor din acest an se mai află și un segment de aproximativ 10 kilometri de pe Autostrada Sibiu-Pitești, una dintre cele mai importante legături rutiere dintre Muntenia și Transilvania.

De asemenea, șoferii ar putea circula până la finalul anului și pe noul drum expres Brăila-Galați, proiect care va facilita legătura dintre cele două orașe și va reduce timpul petrecut în trafic.

Dacă toate termenele asumate vor fi respectate, anul 2026 ar putea deveni unul dintre cei mai buni ani pentru infrastructura rutieră din România, cu un număr record de kilometri de autostradă și drum expres deschiși circulației.

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