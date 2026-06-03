Ce autostrăzi ar putea fi inaugurate până la finalul anului 2026. Peste 250 de kilometri de drum de mare viteză sunt așteptați

Autostrada Moldovei, printre cele mai importante proiecte

Unul dintre cele mai așteptate proiecte este Autostrada Moldovei (A7). După ce anul trecut a fost deschisă circulația până la Adjud, autoritățile estimează că în 2026 vor fi inaugurați încă aproximativ 125 de kilometri, pe segmentul dintre Adjud și Pașcani.

Pe șantierele A7 lucrează în prezent mii de muncitori, obiectivul principal fiind recuperarea întârzierilor și respectarea termenelor de execuție. Finalizarea acestor tronsoane ar reprezenta unul dintre cele mai importante progrese pentru infrastructura rutieră din estul țării.

Tot în acest an este așteptată și finalizarea celor trei loturi din partea de nord a Autostrăzii de Centură a Capitalei (A0), care vor realiza legătura completă între autostrăzile A1 și A2. Odată deschise aceste segmente, șoferii vor putea ocoli Bucureștiul pe autostradă fără a mai traversa orașul.

Lucrări avansate pe Autostrada Transilvania

Progrese importante sunt raportate și pe Autostrada Transilvania (A3), unul dintre cele mai ambițioase proiecte de infrastructură din România.

Pe anumite loturi din județul Sălaj, gradul de execuție se apropie de finalizare, în timp ce lucrările la viaducte continuă într-un ritm accelerat. De asemenea, pe sectorul Chiribiș, constructorii au depășit pragul de 80% execuție.

Vești bune vin și de pe lotul aflat în construcție între Suplacu de Barcău și Chiribiș, unde autoritățile iau în calcul deschiderea circulației înainte de termen. Lucrările au început în vara anului trecut și au ajuns deja la peste jumătate din stadiul de execuție.

Alte proiecte așteptate în 2026

Pe lista inaugurărilor din acest an se mai află și un segment de aproximativ 10 kilometri de pe Autostrada Sibiu-Pitești, una dintre cele mai importante legături rutiere dintre Muntenia și Transilvania.