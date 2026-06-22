Motor care consumă ulei doar pe autostradă: turație, turbo sau segmenți, ce indicii contează

Autostrada pune motorul într-un regim diferit față de traficul urban. Chiar dacă pare că mașina merge relaxat, motorul poate lucra mult timp la sarcină constantă, cu temperaturi ridicate și presiuni mai mari. Dacă există o slăbiciune ascunsă, drumurile lungi o scot mai repede la suprafață.

Când consumul vine din turație și temperatură

Primul lucru de analizat este regimul de utilizare. Dacă motorul consumă ulei doar când mergi mult timp cu 130–150 km/h, încărcat, cu aer condiționat pornit și eventual pe temperaturi exterioare mari, poate fi vorba despre un consum amplificat de solicitarea termică. Uleiul devine mai fluid la temperaturi ridicate, iar dacă motorul are deja uzură moderată, poate trece mai ușor pe lângă segmenți sau prin ghidurile de supape.

Nu toate motoarele consumă la fel. Unele propulsoare turbo pe benzină sau diesel au un consum mic de ulei considerat acceptabil de producător, mai ales la rulare susținută. Problema apare când scăderea devine vizibilă după fiecare drum lung sau când trebuie completat frecvent între revizii. Un consum de câteva sute de mililitri la intervale mari poate fi tolerabil. Un litru la 1.000–2.000 km de autostradă cere investigații.

Uleiul folosit contează mult. Dacă motorul are kilometri mulți, iar uleiul este foarte subțire sau nu respectă norma producătorului, consumul poate crește la drum lung. Nu este suficient să alegi doar vâscozitatea de pe bidon. Norma exactă, calitatea uleiului și intervalul de schimb sunt esențiale. Un ulei degradat, ținut prea mult în motor, se evaporă și se consumă mai ușor.

Un indiciu important este fumul. Dacă vezi fum albastru la accelerare după o perioadă lungă de mers constant, poate exista ardere de ulei. Dacă fumul apare la coborâri lungi urmate de accelerație, pot fi suspectate ghidurile sau simeringurile de supape. Dacă apare sub sarcină, la accelerații puternice, trebuie verificată turbina și segmentarea.

Turbo, PCV sau segmenți: cum separi cauzele

La motoarele turbo, turbina este una dintre primele suspiciuni. Axul turbinei lucrează la temperaturi și turații extreme, iar etanșările pot începe să lase ulei să ajungă în admisie sau evacuare. Pe autostradă, când turbina este solicitată constant, consumul poate deveni vizibil. Semnele sunt ulei în furtunurile de admisie, intercooler murdar de ulei, fum albastru la accelerație, scădere de putere sau zgomote neobișnuite.

Totuși, puțin ulei în admisie poate fi normal la multe motoare turbo. Problema este cantitatea. Dacă intercoolerul sau traseul de admisie adună mult ulei, trebuie verificată turbina, dar și sistemul de ventilație a carterului, cunoscut adesea ca PCV. Un PCV defect poate crea presiune incorectă în motor și poate trimite vapori de ulei în admisie, mai ales la turații și sarcină mai mare.