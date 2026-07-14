Waze adaugă funcții noi pe care mulți șoferi le așteptau de ani de zile. Se mulează după „chipul și asemănarea” ta
Waze pare că încearcă să rămână aplicația preferată a șoferilor, într-o perioadă în care concurența dintre serviciile de navigație este tot mai puternică. Google a anunțat un nou pachet de funcții care nu schimbă doar aspectul aplicației, ci și modul în care aceasta îi ajută pe utilizatori în trafic.
Actualizarea aduce inteligența artificială Gemini în mai multe zone ale aplicației, dar și câteva noutăți pe care mulți utilizatori le cereau de ceva vreme. De la trasee adaptate stilului de condus și până la un mod special pentru motocicliști, Waze încearcă să ofere o experiență mai personală și mai puțin obositoare. Anunțul a fost făcut chiar pe blogul Waze.
Waze începe să-ți învețe stilul de condus
Până acum, aplicația calcula traseele în funcție de trafic și de timpul estimat până la destinație. De acum înainte, va ține cont și de obiceiurile tale.
Dacă alegi aproape de fiecare dată autostrada în locul drumurilor prin oraș sau preferi un anumit traseu chiar dacă nu este cel mai scurt, Waze va observa acest lucru și îți va propune mai des variante asemănătoare.
Cei care nu își doresc această personalizare o pot dezactiva din setările aplicației și pot continua să folosească modul clasic de navigație.
Inteligența artificială Gemini primește un rol și mai important în context
Google extinde integrarea Gemini în Waze, iar aplicația poate înțelege acum mult mai bine comenzile rostite în limbaj natural. De exemplu, dacă observi că un drum este închis, nu mai trebuie să cauți prin meniuri pentru a raporta incidentul. Este suficient să spui acest lucru, iar aplicația trimite informația către editorii comunității Waze, care verifică și actualizează harta.
Gemini este folosit și pentru căutarea destinațiilor. În loc să introduci numele unei locații, poți spune pur și simplu ce ai nevoie. Poți întreba unde găsești o benzinărie cu prețuri mici, o cafenea deschisă în acel moment sau o parcare aproape de destinație, iar aplicația îți va afișa variantele disponibile. Momentan, această funcție este disponibilă utilizatorilor înscriși în programul beta.
Există inclusiv o veste bună pentru motocicliști
Printre cele mai interesante noutăți se află și un mod dedicat celor care circulă pe motocicletă.
Spre deosebire de un autoturism, o motocicletă poate folosi anumite drumuri mai înguste și este mult mai sensibilă la gropi, limitatoare de viteză sau alte obstacole de pe carosabil. Noul mod de navigație ține cont de toate aceste aspecte și calculează trasee adaptate vehiculelor pe două roți.
În plus, Waze va avertiza motocicliștii atunci când pe traseu apar gropi, poduri înguste, denivelări sau alte zone care le pot pune probleme. Funcția este disponibilă pentru moment doar în câteva țări și va fi extinsă treptat și în alte regiuni.
Vor fi mai puține întreruperi atunci când asculți muzică
Nu toți șoferii vor să audă indicații vocale la fiecare câteva secunde. Tocmai de aceea, Waze introduce și modul Less Chatty. Atunci când este activat, aplicația reduce numărul mesajelor audio și păstrează doar avertizările cu adevărat importante, precum schimbările de direcție, banda corectă de circulație sau pericolele întâlnite pe traseu.
Pentru cei care ascultă muzică, podcasturi sau radio în timpul condusului, această schimbare poate face experiența mult mai plăcută.
Waze încearcă să rămână cu un pas înainte
În ultimii ani, Google a investit constant în dezvoltarea Waze, iar această actualizare arată că aplicația merge dincolo de simpla navigație GPS.
Personalizarea traseelor, comenzile vocale bazate pe Gemini și noile opțiuni dedicate șoferilor transformă Waze într-un asistent de călătorie mai inteligent și mai ușor de folosit.