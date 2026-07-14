Waze adaugă funcții noi pe care mulți șoferi le așteptau de ani de zile. Se mulează după „chipul și asemănarea” ta

Waze începe să-ți învețe stilul de condus

Până acum, aplicația calcula traseele în funcție de trafic și de timpul estimat până la destinație. De acum înainte, va ține cont și de obiceiurile tale.

Dacă alegi aproape de fiecare dată autostrada în locul drumurilor prin oraș sau preferi un anumit traseu chiar dacă nu este cel mai scurt, Waze va observa acest lucru și îți va propune mai des variante asemănătoare.

Cei care nu își doresc această personalizare o pot dezactiva din setările aplicației și pot continua să folosească modul clasic de navigație.

Inteligența artificială Gemini primește un rol și mai important în context

Google extinde integrarea Gemini în Waze, iar aplicația poate înțelege acum mult mai bine comenzile rostite în limbaj natural. De exemplu, dacă observi că un drum este închis, nu mai trebuie să cauți prin meniuri pentru a raporta incidentul. Este suficient să spui acest lucru, iar aplicația trimite informația către editorii comunității Waze, care verifică și actualizează harta.

Gemini este folosit și pentru căutarea destinațiilor. În loc să introduci numele unei locații, poți spune pur și simplu ce ai nevoie. Poți întreba unde găsești o benzinărie cu prețuri mici, o cafenea deschisă în acel moment sau o parcare aproape de destinație, iar aplicația îți va afișa variantele disponibile. Momentan, această funcție este disponibilă utilizatorilor înscriși în programul beta.

Există inclusiv o veste bună pentru motocicliști

Printre cele mai interesante noutăți se află și un mod dedicat celor care circulă pe motocicletă.

Spre deosebire de un autoturism, o motocicletă poate folosi anumite drumuri mai înguste și este mult mai sensibilă la gropi, limitatoare de viteză sau alte obstacole de pe carosabil. Noul mod de navigație ține cont de toate aceste aspecte și calculează trasee adaptate vehiculelor pe două roți.