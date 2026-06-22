Programul de guvernare al lui Adrian Veștea. Ce se întâmplă cu pensiile, salariul minim și șomaj

Guvernul promite majorarea pensiilor și creșterea salariului minim

Una dintre măsurile prevăzute în program este indexarea pensiilor începând cu anul 2027. Documentul nu precizează însă data exactă la care această măsură va intra în vigoare și nici formula de calcul care va fi utilizată.

Executivul propune, de asemenea, măsuri pentru menținerea puterii de cumpărare a populației vulnerabile și sprijin pentru persoanele afectate de creșterea costului vieții. Sunt menționate programe dedicate mamelor, veteranilor și persoanelor cu dizabilități, însă implementarea acestora este prevăzută în cadrul bugetului pentru anul 2027.

Programul de guvernare include și majorarea salariului minim începând cu 1 iulie 2026, măsură despre care autoritățile susțin că ar trebui să contribuie la creșterea veniturilor angajaților și la reducerea diferențelor salariale.

Măsuri pentru reducerea șomajului și creșterea numărului de angajați

Executivul își propune să stimuleze ocuparea forței de muncă prin reducerea perioadei de șomaj și prin programe dedicate integrării persoanelor care întâmpină dificultăți în găsirea unui loc de muncă.

Printre măsurile propuse se numără sprijin pentru recalificarea angajaților afectați de concedieri colective, programe pentru tinerii aflați la primul loc de muncă și inițiative pentru integrarea persoanelor de peste 50 de ani, a șomerilor de lungă durată, a familiilor monoparentale și a persoanelor cu dizabilități.

De asemenea, Guvernul intenționează să adapteze politicile privind lucrătorii străini în funcție de nevoile economiei și de deficitul de forță de muncă din anumite sectoare.

Combaterea evaziunii și reforma administrației

Programul de guvernare pune accent pe creșterea veniturilor la buget prin reducerea evaziunii fiscale și îmbunătățirea colectării taxelor și impozitelor. ANAF, Antifrauda și Vama ar urma să fie reorganizate și evaluate pe baza unor indicatori de performanță, iar controalele să fie realizate în principal pe baza analizelor de risc.