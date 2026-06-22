Programul de guvernare al lui Adrian Veștea. Ce se întâmplă cu pensiile, salariul minim și șomaj
Premierul desemnat Adrian Veștea a transmis Parlamentului lista miniștrilor și programul de guvernare al viitorului Executiv. Documentul, care are aproximativ 80 de pagini, stabilește principalele direcții de acțiune pentru următorii ani și include măsuri economice, sociale și administrative care vizează atât populația, cât și mediul de afaceri.
Potrivit programului de guvernare, principalele obiective sunt consolidarea finanțelor publice, accelerarea investițiilor, modernizarea administrației și creșterea competitivității economiei. Documentul include și măsuri privind pensiile, salariile, piața muncii și combaterea evaziunii fiscale.
Guvernul promite majorarea pensiilor și creșterea salariului minim
Una dintre măsurile prevăzute în program este indexarea pensiilor începând cu anul 2027. Documentul nu precizează însă data exactă la care această măsură va intra în vigoare și nici formula de calcul care va fi utilizată.
Executivul propune, de asemenea, măsuri pentru menținerea puterii de cumpărare a populației vulnerabile și sprijin pentru persoanele afectate de creșterea costului vieții. Sunt menționate programe dedicate mamelor, veteranilor și persoanelor cu dizabilități, însă implementarea acestora este prevăzută în cadrul bugetului pentru anul 2027.
Programul de guvernare include și majorarea salariului minim începând cu 1 iulie 2026, măsură despre care autoritățile susțin că ar trebui să contribuie la creșterea veniturilor angajaților și la reducerea diferențelor salariale.
Măsuri pentru reducerea șomajului și creșterea numărului de angajați
Executivul își propune să stimuleze ocuparea forței de muncă prin reducerea perioadei de șomaj și prin programe dedicate integrării persoanelor care întâmpină dificultăți în găsirea unui loc de muncă.
Printre măsurile propuse se numără sprijin pentru recalificarea angajaților afectați de concedieri colective, programe pentru tinerii aflați la primul loc de muncă și inițiative pentru integrarea persoanelor de peste 50 de ani, a șomerilor de lungă durată, a familiilor monoparentale și a persoanelor cu dizabilități.
De asemenea, Guvernul intenționează să adapteze politicile privind lucrătorii străini în funcție de nevoile economiei și de deficitul de forță de muncă din anumite sectoare.
Combaterea evaziunii și reforma administrației
Programul de guvernare pune accent pe creșterea veniturilor la buget prin reducerea evaziunii fiscale și îmbunătățirea colectării taxelor și impozitelor. ANAF, Antifrauda și Vama ar urma să fie reorganizate și evaluate pe baza unor indicatori de performanță, iar controalele să fie realizate în principal pe baza analizelor de risc.
În paralel, sunt prevăzute măsuri de simplificare administrativă, digitalizare și reducere a birocrației. Guvernul vorbește și despre revizuirea sistemului de salarizare din sectorul public, limitarea sporurilor considerate excesive și evaluarea periodică a performanței instituțiilor.
Investiții, companii de stat și reforma pensiilor speciale
Documentul prevede reevaluarea proiectelor de investiții finanțate din bani publici și prioritizarea celor considerate sustenabile și cu impact direct asupra comunităților. Vor fi analizate inclusiv proiectele finanțate prin programul „Anghel Saligny”.
În ceea ce privește companiile de stat, Executivul propune creșterea transparenței, introducerea unor criterii clare de performanță și restructurarea societăților care înregistrează pierderi cronice.
Programul face referire și la reforma pensiilor speciale, prin limitarea beneficiilor necontributive și modificarea cadrului legislativ privind salarizarea în sectorul public. Totodată, Guvernul susține că va continua procesul de digitalizare a sistemului de pensii și de modernizare a serviciilor publice destinate pensionarilor.
Potrivit documentului, printre prioritățile viitorului Executiv se numără și implementarea proiectelor din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), atragerea fondurilor europene, aderarea României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) și consolidarea securității naționale.