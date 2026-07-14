Agenția Europeană pentru Siguranța Aviației intervine după incidentul din avionul Ryanair, în care un geam s-a spart în timpul zborului. Ce măsuri au fost anunțate

Potrivit informațiilor apărute până acum, aeronava a suferit o defecțiune la motor, iar fragmente desprinse au lovit fuselajul și au spart unul dintre geamurile cabinei. În urma depresurizării, un pasager aflat lângă fereastră, un cetățean sârb în vârstă de 61 de ani, a fost tras parțial spre exteriorul aeronavei și a suferit răni ușoare.

În imaginile publicate pe rețelele de socializare se observă măștile de oxigen coborâte în cabină, în timp ce mai mulți pasageri au povestit că la bord s-au trăit momente de panică, iar numeroase persoane au început să țipe.

Avionul s-a întors de urgență la Salonic, unde a aterizat în siguranță. Pasagerul rănit a fost transportat la spital pentru investigații medicale, inclusiv o tomografie computerizată, iar aeronava a fost oprită la sol pentru verificări tehnice. Ceilalți pasageri și-au continuat călătoria cu un alt avion pus la dispoziție de compania Ryanair.

EASA monitorizează ancheta și colaborează cu Boeing și autoritățile americane

În urma incidentului, Agenția Europeană pentru Siguranța Aviației (EASA) a anunțat că a desemnat un expert tehnic care va participa la ancheta coordonată de autoritățile din Macedonia de Nord, în spațiul aerian al căreia s-a produs incidentul.

Totodată, EASA a precizat că lucrează împreună cu Administrația Federală a Aviației din Statele Unite (FAA), instituția care a certificat proiectarea aeronavei Boeing 737, precum și cu producătorul Boeing.

Reprezentanții agenției europene au transmis că vor analiza concluziile investigației și vor decide dacă sunt necesare măsuri suplimentare de siguranță pentru evitarea unor incidente similare în viitor.

Cum s-a produs incidentul care a declanșat ancheta

Incidentul a avut loc pe 10 iulie, la bordul unui avion Boeing 737 operat de Ryanair, care efectua cursa dintre Salonic (Grecia) și Memmingen (Germania). La scurt timp după decolare, aeronava a suferit o defecțiune la unul dintre motoare, iar fragmente desprinse au lovit fuselajul și au spart unul dintre geamurile cabinei. În urma depresurizării, măștile de oxigen au fost activate automat, iar echipajul a decis să revină de urgență pe aeroportul din Salonic.