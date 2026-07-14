Agenția Europeană pentru Siguranța Aviației intervine după incidentul din avionul Ryanair, în care un geam s-a spart în timpul zborului. Ce măsuri au fost anunțate
Agenția Europeană pentru Siguranța Aviației (EASA) a desemnat un expert tehnic care va participa la ancheta privind incidentul produs la bordul unui avion Ryanair, după ce un pasager a fost aproape aspirat în afara aeronavei în timpul zborului. Instituția europeană a transmis că monitorizează investigația și colaborează cu autoritățile competente pentru a stabili cauzele exacte ale evenimentului.
Pasagerul a fost rănit după ce un geam al avionului s-a spart în timpul zborului
Incidentul s-a produs pe 10 iulie, la bordul unui avion Boeing 737 operat de Ryanair, care efectua cursa dintre Salonic (Grecia) și Memmingen (Germania).
Potrivit informațiilor apărute până acum, aeronava a suferit o defecțiune la motor, iar fragmente desprinse au lovit fuselajul și au spart unul dintre geamurile cabinei. În urma depresurizării, un pasager aflat lângă fereastră, un cetățean sârb în vârstă de 61 de ani, a fost tras parțial spre exteriorul aeronavei și a suferit răni ușoare.
În imaginile publicate pe rețelele de socializare se observă măștile de oxigen coborâte în cabină, în timp ce mai mulți pasageri au povestit că la bord s-au trăit momente de panică, iar numeroase persoane au început să țipe.
Avionul s-a întors de urgență la Salonic, unde a aterizat în siguranță. Pasagerul rănit a fost transportat la spital pentru investigații medicale, inclusiv o tomografie computerizată, iar aeronava a fost oprită la sol pentru verificări tehnice. Ceilalți pasageri și-au continuat călătoria cu un alt avion pus la dispoziție de compania Ryanair.
EASA monitorizează ancheta și colaborează cu Boeing și autoritățile americane
În urma incidentului, Agenția Europeană pentru Siguranța Aviației (EASA) a anunțat că a desemnat un expert tehnic care va participa la ancheta coordonată de autoritățile din Macedonia de Nord, în spațiul aerian al căreia s-a produs incidentul.
Totodată, EASA a precizat că lucrează împreună cu Administrația Federală a Aviației din Statele Unite (FAA), instituția care a certificat proiectarea aeronavei Boeing 737, precum și cu producătorul Boeing.
Reprezentanții agenției europene au transmis că vor analiza concluziile investigației și vor decide dacă sunt necesare măsuri suplimentare de siguranță pentru evitarea unor incidente similare în viitor.
Cum s-a produs incidentul care a declanșat ancheta
Incidentul a avut loc pe 10 iulie, la bordul unui avion Boeing 737 operat de Ryanair, care efectua cursa dintre Salonic (Grecia) și Memmingen (Germania). La scurt timp după decolare, aeronava a suferit o defecțiune la unul dintre motoare, iar fragmente desprinse au lovit fuselajul și au spart unul dintre geamurile cabinei. În urma depresurizării, măștile de oxigen au fost activate automat, iar echipajul a decis să revină de urgență pe aeroportul din Salonic.
Cel mai afectat a fost un pasager sârb în vârstă de 61 de ani, aflat pe locul de lângă geamul avariat. Bărbatul a fost rănit ușor și a fost tras parțial spre exteriorul aeronavei din cauza diferenței de presiune. După aterizarea de urgență, acesta a fost transportat la spital pentru investigații medicale, inclusiv o tomografie computerizată, pentru a se verifica dacă a suferit fracturi sau alte leziuni.
Imaginile publicate ulterior pe rețelele de socializare surprind momentele de panică trăite de pasageri. În înregistrări se văd măștile de oxigen coborâte în cabină, în timp ce mai multe persoane încearcă să își păstreze calmul. Martorii au povestit că în avion s-au auzit țipete, iar mulți dintre cei aflați la bord au crezut că aeronava s-ar putea prăbuși.
Avionul a reușit însă să aterizeze în siguranță pe aeroportul din Salonic. Aeronava a fost retrasă imediat din exploatare pentru verificări tehnice și pentru desfășurarea anchetei, iar pasagerii și-au continuat călătoria către Germania cu un alt avion pus la dispoziție de compania Ryanair. Rezultatele investigației vor stabili dacă defecțiunea a fost provocată de o problemă tehnică, de un defect de fabricație sau de un alt factor, iar concluziile vor sta la baza eventualelor măsuri suplimentare de siguranță pe care EASA le-ar putea recomanda.