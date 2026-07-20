Roboții umanoizi ies din fabrici și ajung în case. Inteligența artificială intră într-o nouă etapă
Inteligența artificială nu mai înseamnă doar chatbot-uri sau programe care generează texte și imagini. Următorul pas este deja în desfășurare, iar acesta are chip și corp uman. Roboții umanoizi încep să fie comercializați în tot mai multe țări și sunt pregătiți să intre în spitale, centre pentru vârstnici, hoteluri, magazine și chiar în locuințe.
În timp ce guvernele încearcă să găsească reguli pentru dezvoltarea AI, companiile accelerează lansarea unor produse care până de curând păreau desprinse din filmele SF. China conduce deja această cursă, iar Australia și alte state încearcă să țină pasul cu ritmul impus de industria asiatică.
China domină piața roboților umanoizi
În ultimii ani, China nu a recuperat doar decalajul față de companiile occidentale, ci a devenit unul dintre principalii jucători în domeniul inteligenței artificiale și al roboților umanoizi.
Un exemplu este AgiBot, unul dintre producătorii chinezi care își extinde rapid prezența pe piețele internaționale. Compania estimează că va produce aproximativ 100.000 de roboți umanoizi în 2026, aceștia fiind utilizați deja pentru activități repetitive din fabrici, depozite, hoteluri și magazine, scrie ABC Australia.
La evenimentul de lansare din Australia, roboții au fost prezentați dansând și interacționând cu publicul, însă producătorul susține că aceștia sunt capabili să îndeplinească și sarcini practice, de la manipularea obiectelor până la asistență pentru clienți.
Prețul unui astfel de robot se situează în prezent între 40.000 și 50.000 de dolari americani, însă specialiștii estimează că va scădea pe măsură ce producția va crește.
Roboții încep să fie folosiți și pentru companie emoțională
Pe lângă activitățile industriale, o nouă categorie de roboți este proiectată pentru interacțiunea cu oamenii. În Australia, startup-ul Andromeda dezvoltă robotul Abi, destinat centrelor pentru vârstnici. Compania spune că obiectivul este reducerea sentimentului de izolare și oferirea unui companion capabil să poarte conversații și să răspundă empatic utilizatorilor.
Această direcție de dezvoltare ridică însă numeroase întrebări etice. Tot mai multe sisteme AI sunt concepute pentru a crea relații apropiate cu utilizatorii, iar specialiștii avertizează că unele persoane pot ajunge să dezvolte atașamente emoționale față de acestea.
Fenomenul este deja vizibil în China, unde autoritățile au introdus reguli speciale pentru serviciile AI care simulează relații apropiate cu oamenii.
China impune reguli pentru „iubiții virtuali”
Noile reglementări chineze vizează platformele care oferă companioni virtuali capabili să reproducă personalitatea și stilul de comunicare al unei persoane reale.
Companiile sunt obligate să intervină atunci când utilizatorii manifestă stări emoționale extreme și să îi încurajeze să solicite ajutor dacă este necesar. În plus, relațiile virtuale dintre sistemele AI și minori au fost interzise complet.
După intrarea în vigoare a noilor reguli, mai multe platforme importante, inclusiv cele dezvoltate de ByteDance, Alibaba și Tencent, au eliminat anumite funcții ale asistenților conversaționali.
Unii utilizatori au reacționat emoțional, spunând pe rețelele sociale că și-au pierdut „partenerul” sau „sprijinul sufletesc”, un semn al modului în care inteligența artificială începe să influențeze relațiile umane.
Australia își pregătește propria strategie pentru inteligența artificială
În paralel cu dezvoltarea rapidă a tehnologiei, guvernul australian accelerează elaborarea unei strategii naționale dedicate inteligenței artificiale.
Premierul Anthony Albanese a anunțat crearea unui nou Oficiu pentru AI, care va coordona dezvoltarea centrelor de date și va colabora cu autoritățile responsabile de securitate, piața muncii, cercetare și protecția drepturilor de autor.
În același timp, tot mai mulți lideri din industrie cer introducerea unor teste obligatorii pentru modelele AI înainte ca acestea să fie lansate public. Printre susținători se numără Demis Hassabis, directorul Google DeepMind, dar și reprezentanți ai OpenAI, Microsoft și Anthropic.
Propunerea vine într-un moment în care companiile chineze lansează modele AI din ce în ce mai performante și mai ieftine, intensificând competiția globală.
Următoarea provocare nu mai este software-ul, ci roboții
Dacă până acum dezbaterea despre inteligența artificială s-a concentrat pe chatbot-uri și generatoare de imagini, următoarea etapă va fi reprezentată de roboții umanoizi.
Pe măsură ce aceștia vor deveni mai accesibili și mai capabili să interacționeze natural cu oamenii, guvernele vor trebui să stabilească reguli privind utilizarea lor, responsabilitatea în cazul unor incidente și limitele pe care tehnologia nu ar trebui să le depășească.
După decenii în care roboții umanoizi au existat doar în filme și laboratoare, aceștia încep să devină produse comerciale. Întrebarea nu mai este dacă vor ajunge în viața de zi cu zi, ci cât de repede se va întâmpla acest lucru.