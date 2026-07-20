Roboții umanoizi ies din fabrici și ajung în case. Inteligența artificială intră într-o nouă etapă

China domină piața roboților umanoizi

În ultimii ani, China nu a recuperat doar decalajul față de companiile occidentale, ci a devenit unul dintre principalii jucători în domeniul inteligenței artificiale și al roboților umanoizi.

Un exemplu este AgiBot, unul dintre producătorii chinezi care își extinde rapid prezența pe piețele internaționale. Compania estimează că va produce aproximativ 100.000 de roboți umanoizi în 2026, aceștia fiind utilizați deja pentru activități repetitive din fabrici, depozite, hoteluri și magazine, scrie ABC Australia.

La evenimentul de lansare din Australia, roboții au fost prezentați dansând și interacționând cu publicul, însă producătorul susține că aceștia sunt capabili să îndeplinească și sarcini practice, de la manipularea obiectelor până la asistență pentru clienți.

Prețul unui astfel de robot se situează în prezent între 40.000 și 50.000 de dolari americani, însă specialiștii estimează că va scădea pe măsură ce producția va crește.

Roboții încep să fie folosiți și pentru companie emoțională

Pe lângă activitățile industriale, o nouă categorie de roboți este proiectată pentru interacțiunea cu oamenii. În Australia, startup-ul Andromeda dezvoltă robotul Abi, destinat centrelor pentru vârstnici. Compania spune că obiectivul este reducerea sentimentului de izolare și oferirea unui companion capabil să poarte conversații și să răspundă empatic utilizatorilor.

Această direcție de dezvoltare ridică însă numeroase întrebări etice. Tot mai multe sisteme AI sunt concepute pentru a crea relații apropiate cu utilizatorii, iar specialiștii avertizează că unele persoane pot ajunge să dezvolte atașamente emoționale față de acestea.

Fenomenul este deja vizibil în China, unde autoritățile au introdus reguli speciale pentru serviciile AI care simulează relații apropiate cu oamenii.