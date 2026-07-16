Inteligența artificială schimbă agricultura: culege și sortează fructele direct de pe câmp. Robotul care știe când sunt coapte
Inteligența artificială începe să schimbe și agricultura, un domeniu în care lipsa forței de muncă și costurile tot mai mari îi obligă pe fermieri să caute soluții noi. În Australia, cercetătorii și companiile din industrie testează un robot care folosește AI și camere inteligente pentru a identifica doar fructele coapte și a le culege fără să le deterioreze.
Sistemul analizează în timp real culoarea, forma și poziția fructelor, iar apoi decide dacă acestea sunt pregătite pentru recoltare. Scopul este reducerea risipei și creșterea productivității, în condițiile în care agricultura se confruntă cu un deficit tot mai mare de lucrători sezonieri.
AI-ul ajunge pe câmp, nu doar în birouri
Până acum, inteligența artificială era asociată mai ales cu ChatGPT, generarea de imagini sau programarea. Agricultura devine însă unul dintre domeniile în care această tehnologie produce rezultate concrete.
Robotul este capabil să lucreze ore întregi fără pauză și să selecteze doar fructele aflate la maturitate, evitând recoltarea prematură. Pentru fermieri, asta înseamnă mai puține pierderi și produse de o calitate mai bună.
Noi am mai scris despre modul în care roboții bazați pe AI încep să lucreze alături de oameni, însă agricultura este unul dintre domeniile în care impactul ar putea fi chiar mai mare.
Nu îi înlocuiește complet pe oameni
Deocamdată, tehnologia este destinată să completeze munca oamenilor, nu să o elimine complet. Roboții sunt eficienți în sarcinile repetitive, însă supravegherea, întreținerea și deciziile importante rămân în responsabilitatea fermierilor.
În plus, sistemele AI pot colecta date despre culturi, pot identifica plante afectate de boli și pot estima momentul optim pentru recoltare. Tot mai multe ferme investesc în astfel de soluții, pe măsură ce costurile tehnologiei scad.
Noi am explicat recent și cum inteligența artificială începe să devină mai accesibilă și mai eficientă, iar agricultura este unul dintre domeniile care ar putea beneficia cel mai mult de această schimbare.