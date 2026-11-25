Yellowjackets a ajuns la final de drum

SkyShowtime a început deja difuzarea sezonului al patrulea, dar și ultimul, astfel că, deși cuprinsă de oarecare nostalgie pentru că n-am să mai am parte de continuarea poveștii, m-am entuziasmat gândindu-mă că, în sfârșit, am ocazia să aflu ce se întâmplă în acea pădure, nu numai să-mi dau cu părerea.

Pe sistemul „adevărul e dincolo de noi”, creatorii serialului au decis să mă lase să bănuiesc în continuare, evitând să dea o explicație despre motivul pentru care fetele din echipa Yellowjackets au pățit toate acele orori. În mod evident, vorbim despre o forță supranaturală, dar ar putea fi vorba în egală măsură despre răul din fiecare dintre noi care iese la suprafață atunci când suntem puși în situații extreme, răul acela pe care îl ținem bine ascuns întocmai pentru că societatea din care facem parte ne îndeamnă să avem anumite valori, fie ele și aparente.

Așadar, ultimul sezon pare făcut pe genunchi, pe repede-înainte, scenariștii dând mai degrabă impresia că s-au plictisit atât de tare de intrigă încât au apelat chiar și la inteligența artificială pentru a umple golurile, dar nici măcar așa nu au reușit, iar acest lucru îl spun cu maxim regret, în condițiile de față.

Oricât de mult mi-ar plăcea să-ți povestesc cum se sfârșește Yellowjackets, am să te las de data aceasta fără spoilere.

Castingul, cam singurul care mai salvează serialul ajuns pe ultimul drum

Poate că singurul lucru care salvează, cât de cât, serialul este distribuția Yellowjackets. Vorbim despre Christina Ricci, în rolul lui Misty (adult), Melanie Linksey, în rolul lui Shauna (adultă), dar și Hillary Swank care joacă rolul variantei adulte a Melissei. În sezoanele anterioare ai putut-o urmări, de asemenea, pe Juliette Lewis, în rolul lui Natalie, tot la maturitate. Însă cum personajul celei din urmă a fost „ucis” de scenariști, în ultimul sezon ne bucurăm numai de primele trei actrițe cu state vechi.

Cu toate astea, nici actrițele care interpretează variantele adolescentine ale personajelor nu sunt deloc de lepădat, ba chiar, cel puțin unora dintre ele, aș putea îndrăzni să le prezic un viitor strălucit în televiziune, dacă nu chiar și pe marele ecran. Două dintre exemple sunt Sophie Tatcher (Natalie), dar și Liv Hewson (Van), ambele debordând de naturalețe în modul în care își interpretează rolurile. Iar dacă pe prima poate ai mai văzut-o în filme (Heretic, MaXXXine, Companion), Hewson a reprezentat o adevărată surpriză pentru mine.

Alt motiv pentru care Yellowjackets ar putea să nu funcționeze la noi în țară

Într-o țară cu viziune ceva mai progresiste decât România, Yellowjackets funcționează fără probleme, însă cum suntem unde suntem, într-o zonă în care Referendumul pentru Familie i-a pus pe oameni să iasă din case, direct la urne, mă tem că un serial cu accente puternice în zona comunității LGBTQ+ nu are cum să aibă mare trecere, în ciuda faptului că nu dă, totuși, niciun semnal de propagandă, ci mai mult o explicație socială a unor evenimente care, fie că îți place sau nu, ele se întâmplă. Totuși, dacă te regăsești printre cei pe care nu i-ar deranja o asemenea desfășurare a acțiunii, îi poți da o șansă pe SkyShowtime, acolo unde vei găsi și sezoanele din urmă.