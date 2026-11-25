De ce este important calculul realizat de computerul cuantic IBM

În cercetarea calculatoarelor cuantice, demonstrarea unui avantaj față de sistemele clasice presupune îndeplinirea a două condiții. Un computer cuantic trebuie să rezolve o problemă care depășește capacitățile practice ale celor mai bune metode clasice disponibile, dar trebuie să existe și o modalitate credibilă de a verifica rezultatul.

A doua condiție este deosebit de dificilă. Dacă o operațiune este atât de complicată încât un computer clasic nu o poate reproduce într-un interval rezonabil, verificarea independentă a rezultatului devine, la rândul ei, o provocare. Cercetătorii trebuie să găsească metode prin care să estimeze dacă sistemul cuantic a executat corect calculul, fără să fie nevoiți să îl refacă integral pe un calculator convențional.

Experimentul IBM și al Universității din Chicago încearcă să rezolve tocmai această problemă. Echipa a conceput circuite cuantice cu o structură diferită de cea folosită în unele teste anterioare, păstrând totodată caracteristicile matematice care fac calculul dificil de simulat prin metode clasice.

Potrivit cercetătorilor, această abordare permite identificarea erorilor și o evaluare mai bună a fidelității rezultatului. Fidelitatea exprimă cât de apropiată este starea cuantică obținută în experiment de starea pe care sistemul ar fi trebuit să o producă în condiții ideale.

Cum funcționează verificarea rezultatelor într-un sistem cuantic

Calculatoarele obișnuite folosesc biți, care reprezintă fie valoarea 0, fie valoarea 1. În schimb, calculatoarele cuantice operează cu qubiți, unități de informație care pot exista în combinații ale acestor două stări. Prin fenomene precum suprapunerea și inseparabilitatea cuantică, qubiții pot participa la operațiuni care nu funcționează după aceleași principii ca procesarea clasică.

Pentru a măsura performanța acestor sisteme, cercetătorii au folosit în trecut o metodă cunoscută drept random circuit sampling. Aceasta presupune executarea unor secvențe de operațiuni cuantice alese aleatoriu și obținerea unor rezultate din distribuții de probabilitate complexe. Pe măsură ce circuitele devin mai mari, simularea lor pe calculatoare clasice necesită tot mai multe resurse.

Metoda are însă o limitare: tocmai dificultatea reproducerii calculului face mai complicată verificarea independentă a rezultatului. În noul experiment, echipa a folosit circuite cuantice codificate, concepute astfel încât să păstreze dificultatea computațională a testelor de acest tip, dar să permită și detectarea erorilor.