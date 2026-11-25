Un computer cuantic de la IBM a rezolvat în 15 minute o problemă pe care calculatoarele clasice nu o pot reproduce practic
Un computer cuantic dezvoltat de IBM a realizat în aproximativ 15 minute un calcul pe care cele mai avansate metode de simulare pentru calculatoarele clasice l-ar putea reproduce doar cu resurse și timpi de procesare considerați nepractici. Experimentul are o miză importantă pentru cercetarea în domeniu: echipa a reușit nu doar să execute operațiunea, ci și să obțină dovezi statistice privind acuratețea rezultatului.
Cercetarea a fost realizată de specialiști IBM împreună cu cercetători de la Universitatea din Chicago. Rezultatele au fost prezentate în lucrarea științifică „Sampling hard circuits with verifiably high fidelity”, care descrie o metodă prin care calculatoarele cuantice pot executa operațiuni complexe, iar cercetătorii pot evalua cât de aproape sunt rezultatele de cele urmărite, scrie Science Daily.
De ce este important calculul realizat de computerul cuantic IBM
În cercetarea calculatoarelor cuantice, demonstrarea unui avantaj față de sistemele clasice presupune îndeplinirea a două condiții. Un computer cuantic trebuie să rezolve o problemă care depășește capacitățile practice ale celor mai bune metode clasice disponibile, dar trebuie să existe și o modalitate credibilă de a verifica rezultatul.
A doua condiție este deosebit de dificilă. Dacă o operațiune este atât de complicată încât un computer clasic nu o poate reproduce într-un interval rezonabil, verificarea independentă a rezultatului devine, la rândul ei, o provocare. Cercetătorii trebuie să găsească metode prin care să estimeze dacă sistemul cuantic a executat corect calculul, fără să fie nevoiți să îl refacă integral pe un calculator convențional.
Experimentul IBM și al Universității din Chicago încearcă să rezolve tocmai această problemă. Echipa a conceput circuite cuantice cu o structură diferită de cea folosită în unele teste anterioare, păstrând totodată caracteristicile matematice care fac calculul dificil de simulat prin metode clasice.
Potrivit cercetătorilor, această abordare permite identificarea erorilor și o evaluare mai bună a fidelității rezultatului. Fidelitatea exprimă cât de apropiată este starea cuantică obținută în experiment de starea pe care sistemul ar fi trebuit să o producă în condiții ideale.
Cum funcționează verificarea rezultatelor într-un sistem cuantic
Calculatoarele obișnuite folosesc biți, care reprezintă fie valoarea 0, fie valoarea 1. În schimb, calculatoarele cuantice operează cu qubiți, unități de informație care pot exista în combinații ale acestor două stări. Prin fenomene precum suprapunerea și inseparabilitatea cuantică, qubiții pot participa la operațiuni care nu funcționează după aceleași principii ca procesarea clasică.
Pentru a măsura performanța acestor sisteme, cercetătorii au folosit în trecut o metodă cunoscută drept random circuit sampling. Aceasta presupune executarea unor secvențe de operațiuni cuantice alese aleatoriu și obținerea unor rezultate din distribuții de probabilitate complexe. Pe măsură ce circuitele devin mai mari, simularea lor pe calculatoare clasice necesită tot mai multe resurse.
Metoda are însă o limitare: tocmai dificultatea reproducerii calculului face mai complicată verificarea independentă a rezultatului. În noul experiment, echipa a folosit circuite cuantice codificate, concepute astfel încât să păstreze dificultatea computațională a testelor de acest tip, dar să permită și detectarea erorilor.
Bill Fefferman, profesor asociat la Universitatea din Chicago, a explicat că verificarea rămâne una dintre principalele dificultăți în demonstrarea avantajului cuantic prin experimente. Noua tehnică oferă instrumente pentru evaluarea mai precisă a fidelității stărilor cuantice complexe, chiar și atunci când hardware-ul este afectat de zgomot.
Soumik Ghosh, doctorand în grupul coordonat de Fefferman, consideră că metodele de verificare ar putea avea un rol important în dezvoltarea următoarei generații de calculatoare cuantice și în apropierea acestora de aplicații practice.
70 de qubiți logici și o reducere de zece ori a erorilor
Una dintre cele mai dificile probleme ale calculatoarelor cuantice este sensibilitatea la erori. Interacțiunile cu mediul înconjurător, imperfecțiunile componentelor hardware și micile inexactități ale operațiunilor pot afecta informația procesată. Pe măsură ce un calcul implică mai multe etape, erorile se pot acumula și pot compromite rezultatul final.
Pentru a limita aceste efecte, cercetătorii folosesc tehnici de corectare a erorilor cuantice. Informația este distribuită între mai mulți qubiți fizici, astfel încât să poată fi reprezentată prin unități mai stabile, numite qubiți logici. Acestea permit identificarea anumitor erori și, în funcție de metoda folosită, corectarea sau luarea lor în calcul fără distrugerea informației cuantice.
În experimentul realizat de IBM și Universitatea din Chicago au fost folosiți 70 de qubiți logici protejați. Calculele au inclus 2.415 operațiuni logice între doi qubiți și 468 de porți logice de tip T. Aceste operațiuni sunt elemente fundamentale ale circuitelor cuantice și contribuie la complexitatea calculelor executate.
Prin codificarea circuitelor, cercetătorii au obținut rate efective ale erorilor logice de zece ori mai mici decât ratele erorilor fizice ale componentelor de bază. Reducerea a permis păstrarea unei fidelități ridicate în timpul unui calcul care a presupus mii de operațiuni.
Ce înseamnă demonstrația IBM pentru viitorul calculatoarelor cuantice
Potrivit rezultatelor prezentate de echipă, computerul cuantic IBM a finalizat operațiunea în aproximativ 15 minute. Reproducerea calculului prin metodele de simulare clasică analizate ar necesita perioade de timp considerate nepractice. Cercetătorii au reușit, în același timp, să stabilească o limită inferioară pentru fidelitatea execuției, cu un nivel de încredere statistică.
Jay Gambetta, directorul IBM Research și IBM Fellow, a descris experimentul drept o demonstrație a unui calcul cuantic aflat dincolo de posibilitățile practice ale metodelor clasice și însoțit de dovezi privind corectitudinea execuției. În opinia sa, rezultatul oferă o bază mai solidă pentru dezvoltarea unor sisteme capabile să abordeze probleme tot mai complexe.
Experimentul nu a urmărit rezolvarea unei probleme concrete din industrie sau din viața de zi cu zi. A fost conceput în primul rând pentru a demonstra că un computer cuantic poate depăși limitele practice ale simulării clasice, fără ca verificarea rezultatului să devină imposibilă.