REVIEW The Body, serialul de pe Netflix care amestecă adolescența, isteria religioasă și ritualurile satanice. Și surprinzător, chiar funcționează
E ceva ce îmi place destul de mult în felul în care The Body tratează adolescența, religia și sexualitatea pentru că ia toate lucrurile pe care o școală catolică ar prefera să le țină sub cheie și le pune într-o poveste în care nimeni nu mai pare să știe unde se termină credința și unde începe isteria colectivă.
Serialul e pe Netflix din 11 noiembrie 2026, are opt episoade și urmărește un grup de adolescente de la o școală catolică din Statele Unite. În centrul poveștii se află echipa de dans Lions, ale cărei membre organizează un ritual de inițiere de Halloween. Lucrurile scapă de sub control, iar Grace, noua membră a grupului, ajunge în centrul unor evenimente inexplicabile. În scurt timp, apar viziuni profetice, secrete și o stare de panică ce cuprinde întreaga comunitate.
Premisa are suficient potențial pentru un horror adolescentin, dar The Body merge într-o direcție ceva mai interesantă. Se amestecă drama de liceu cu horror-ul religios, tensiunile sexuale și umorul negru, într-o producție care își asumă fără prea multe rezerve faptul că te șochează pe alocuri.
The Body, între Carrie, Mean Girls și horror-ul religios
Dacă ar fi să caut câteva repere cinematografice pentru The Body, m-aș opri la Carrie, Mean Girls și Jennifer’s Body. Nu pentru că serialul ar reproduce poveștile acestor producții, ci pentru că împrumută câte ceva din atmosfera lor: rivalități între adolescente, popularitate, presiune socială, sexualitate, etc.
Acțiunea este plasată în 2004, iar perioada este reconstituită destul de fidel prin haine, muzică, referințe culturale și relațiile dintre personaje. Există o atenție vizibilă pentru estetica începutului de mileniu, fără ca nostalgia să devină singurul argument al producției.
Unul dintre cele mai interesante aspecte este contrastul dintre imaginea unei comunități religioase conservatoare și comportamentul adolescentelor care încearcă să-și descopere identitatea. Fetele merg la școală, participă la activități religioase, repetă coregrafii și încearcă să-și păstreze statutul social, în timp ce în viața lor personală se întâmplă lucruri pe care nu le pot explica sau accepta.
Personajele sunt imperfecte, relațiile complicate și vinovăția devine un soi de leitmotif
Anya este unul dintre personajele care susțin povestea. Relația ei cu Elise, interpretată de Sara Boustany, aduce în prim-plan confuzia sentimentală, atracția și dificultatea de a-ți asuma propria identitate sexuală într-un mediu în care religia influențează inclusiv felul în care oamenii își privesc propriul corp.
Lisbeth, interpretată de Geena Meszaros (apropo, genială actriță!), completează povestea cu pricina prin ambiție și dorința de a-și găsi locul într-un grup în care statutul social contează enorm. Grace devine punctul în jurul căruia se organizează o mare parte din misterul serialului.
Mi-a plăcut că personajele nu sunt construite după tiparele clasice ale adolescenților din producțiile americane. Au reacții contradictorii, fac alegeri discutabile și se comportă uneori destul de urât unele cu celelalte. Tocmai această lipsă de idealizare le face mai interesante.
Serialul explorează inclusiv felul în care vinovăția religioasă poate influența relațiile, sexualitatea și imaginea de sine. Ideea de păcat apare în permanență, iar granița dintre ceea ce personajele consideră moral și ceea ce își doresc cu adevărat devine tot mai greu de trasat.
Umor negru, scene destul de incomode, dar și o atmosferă care funcționează
Un alt motiv pentru care The Body mi-a plăcut este tonul. Serialul nu rămâne blocat în registrul horror și nu încearcă să transforme fiecare secvență într-un moment de jump-scare. Are replici acide, situații absurde și scene în care umorul negru funcționează tocmai prin contrast.
Evident că se simte și influența filmelor pentru adolescenți din anii ’90 și începutul anilor 2000, folosite în mod vădit ca inspirație.
Mi se pare reușită și alegerea de a păstra o anumită ambiguitate în jurul manifestărilor inexplicabile. Viziunile, ritualurile și reacțiile personajelor contribuie la tensiune, dar povestea are și o componentă psihologică importantă.
Merită să vezi The Body pe Netflix?
Da, mai ales dacă există interes pentru horror-ul care se intersectează cu drama psihologică și poveștile despre adolescență.
Există, e drept, momente în care ritmul putea fi mai bine dozat, iar unele conflicte ar fi meritat mai mult spațiu. Cu toate acestea, serialul are personalitate cât cuprinde, o distribuție potrivită și o direcție vizuală care îl diferențiază de multe alte producții pentru adolescenți.
Mi-a plăcut în special faptul că nu încearcă să îndulcească personajele sau să le ofere permanent justificări pentru comportamentul lor. Sunt egoiste, vulnerabile, răutăcioase, confuze și, uneori, chiar amuzante.
Acestea fiind spuse, The Body se află pe Netflix și te așteaptă pentru un binging sănătos.