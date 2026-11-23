Premisa are suficient potențial pentru un horror adolescentin, dar The Body merge într-o direcție ceva mai interesantă. Se amestecă drama de liceu cu horror-ul religios, tensiunile sexuale și umorul negru, într-o producție care își asumă fără prea multe rezerve faptul că te șochează pe alocuri.

The Body, între Carrie, Mean Girls și horror-ul religios

Dacă ar fi să caut câteva repere cinematografice pentru The Body, m-aș opri la Carrie, Mean Girls și Jennifer’s Body. Nu pentru că serialul ar reproduce poveștile acestor producții, ci pentru că împrumută câte ceva din atmosfera lor: rivalități între adolescente, popularitate, presiune socială, sexualitate, etc.

Acțiunea este plasată în 2004, iar perioada este reconstituită destul de fidel prin haine, muzică, referințe culturale și relațiile dintre personaje. Există o atenție vizibilă pentru estetica începutului de mileniu, fără ca nostalgia să devină singurul argument al producției.

Unul dintre cele mai interesante aspecte este contrastul dintre imaginea unei comunități religioase conservatoare și comportamentul adolescentelor care încearcă să-și descopere identitatea. Fetele merg la școală, participă la activități religioase, repetă coregrafii și încearcă să-și păstreze statutul social, în timp ce în viața lor personală se întâmplă lucruri pe care nu le pot explica sau accepta.

Personajele sunt imperfecte, relațiile complicate și vinovăția devine un soi de leitmotif

Anya este unul dintre personajele care susțin povestea. Relația ei cu Elise, interpretată de Sara Boustany, aduce în prim-plan confuzia sentimentală, atracția și dificultatea de a-ți asuma propria identitate sexuală într-un mediu în care religia influențează inclusiv felul în care oamenii își privesc propriul corp.

Lisbeth, interpretată de Geena Meszaros (apropo, genială actriță!), completează povestea cu pricina prin ambiție și dorința de a-și găsi locul într-un grup în care statutul social contează enorm. Grace devine punctul în jurul căruia se organizează o mare parte din misterul serialului.

Mi-a plăcut că personajele nu sunt construite după tiparele clasice ale adolescenților din producțiile americane. Au reacții contradictorii, fac alegeri discutabile și se comportă uneori destul de urât unele cu celelalte. Tocmai această lipsă de idealizare le face mai interesante.