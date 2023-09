Filme realizate după romanele lui Stephen King care nu sunt de groază. Cele mai bune pelicule, cele mai nereușite

Stephen King cunoaște dedesubturile publicului iubitor de horror, dar se distrează adesea și cu povestiri non-horror.

Indiferent dacă abordează genul science-fiction sau thriller, autorul nu se teme să se îndepărteze de poveștile despre hoteluri bântuite sau câini răi.

La fel ca multe dintre romanele sale de groază, unele dintre poveștile sale non-horror au primit și adaptări cinematografice.

Este cunoscut faptul că Stephen King urăște filmul lui Stanley Kubrick, The Shining, dar a lăudat adaptările ulterioare precum IT-ul lui Andy Muschietti.

Cu toate acestea, nu toate criticile lui King sunt nejustificate, deoarece adaptările cinematografice ale operelor sale non-horror au variat, de asemenea, de la excelent la dezamăgitor.

Turnul Întunecat (2017)

Adaptarea unei serii de opt romane într-un film de 95 de minute nu este o sarcină ușoară. Regizorul Nikolaj Arcel știe prea bine acest lucru, deoarece adaptarea sa din 2017, The Dark Tower, nu a reușit să se ridice la nivelul seriei de cărți a lui Stephen King.

Filmul de acțiune și aventură urmărește povestea unui băiat de 11 ani, pe nume Jake Chambers, care experimentează viziuni care îl duc în Lumea de Mijloc.

În realitatea alternativă, îl întâlnește pe Roland, ultimul Gunslinger, care trebuie să salveze Turnul Întunecat de răufăcătorul filmului, Walter Padick.

Pelicula a primit recenzii în mare parte negative, deși s-a luptat să încorporeze cele mai bune aspecte ale romanelor Turnul Întunecat.

Dolan’s Cadillac (2009)

Atunci când Stephen King nu scrie horror, el se aventurează adesea în genurile thriller sau science fiction. Ambele îi permit să-și exprime entuziasmul pentru a scrie povești întunecate, deoarece chiar și filmele sale non-horror sunt adesea destul de macabre.

Cu toate acestea, Cadillac-ul lui Dolan, bazat pe nuvela lui King, diferă foarte mult de lucrările anterioare ale autorului.

Filmul îl urmărește pe Tom Robinson, care caută să se răzbune pe șeful mafiei, Jimmy Dolan, pentru uciderea soției sale, Elizabeth.

Filmul prezintă chiar și o scenă de explozie a unei mașini, care te duce cu gândul la The Godfather. Din nefericire, adaptarea cinematografică nu a beneficiat de succesul filmului lui Frances Ford Coppola.

A Good Marriage (2014)

A Good Marriage folosește expertiza lui Stephen King în a scrie povești pline de suspans. Filmul surprinde decăderea căsătoriei lui Bob cu Darcy Anderson odată ce Darcy descoperă că soțul ei este un criminal în serie.

A Good Marriage se apropie cu siguranță de genul de groază, cu întorsăturile de situație specifice, dar exclude monștrii și spiritele malefici din celelalte lucrări ale lui King.

Secret Window (2004)

Johnny Depp îl interpretează pe Morton „Mort” Rainey în Fereastra secretă, un film plin de suspans pe tot parcursul, dar care nu ne oferă un final neaparat creativ.

Mort este un scriitor pe cale de a divorța de soția care l-a înșelat. În paralel, el este acuzat că a plagiat una dintre poveștile sale, iar cel care face această acuzație este John Shooter.

Se dovedește că Shooter este doar o născocire a imaginației lui Mort. Din fericire, jocul actoricesc al lui Depp compensează lipsa de „sentiment” a filmului.

The Running Man (1987)

Stephen King a publicat The Running Man în 1982 sub pseudonimul Richard Bachman. Cartea a devenit una dintre cele mai cunoscute ale sale, dar adaptarea filmului din 1987 nu s-a ridicat la nivelul creației originale.

De fapt, autorul nu a fost prea încântat de filmul lui Paul Michael Glaser.

Acțiunea spune povestea unui bărbat pe nume Ben Richards, interpretat de Arnold Schwarzenegger, care participă la o emisiune numită The Running Man.

Din fericire, filmul a fost lăudat ani mai târziu de BBC pentru că ar fi făcut predicții despre anul 2017.

Apt Pupil (1998)

Dacă există un lucru pe care Stephen King îl stăpânește în toate lucrările sale, acesta este transmiterea ororilor lumii în poveștile sale.

Indiferent dacă ascunde aceste mesaje în spatele iluziei unui clovn ucigaș sau le împărtășește în mod flagrant, așa cum o face în Apt Pupil, King știe cum să le scrie.

Din păcate, Apt Pupil a primit multe reacții negative, inclusiv un proces împotriva regizorului Bryan Singer. Cu toate acestea, povestea convingătoare a filmului despre relația unui băiat cu un fost comandant al lagărului de concentrare nazist reușește să atragă.

În ciuda recenziilor proaste, jocul actoricesc excepțional al lui Sir Ian McKellen salvează Singer, care nu a fost la înălțimea romanului lui King.

Hearts In Atlantis (2001)

Lui Stephen King îi place să exploreze poveștile despre maturitate, fie prin horror, fie prin alte genuri. El face acest lucru și în romanul său, Hearts In Atlantis, în timp ce adaptarea îl aduce în rolul principal pe Sir Anthony Hopkins.

Chiar dacă filmul a primit recenzii mixte, este una dintre cele mai bune adaptări non-horror a lui King datorită finalului său optimist.

Filmul urmărește prietenia dintre un băiat pe nume Bobby și un bărbat mai în vârstă pe nume Ted. În timp ce Ted pare destul de ciudat pe tot parcursul filmului, devine clar până la sfârșit că intențiile sale sunt bune.

The Dead Zone (1983)

Christopher Walken joacă în The Dead Zone în rolul unui om care poate vedea viitorul oamenilor pur și simplu atingându-i.

Acest lucru îl face să-și sacrifice viața pentru a salva țara de planul periculos al unui candidat la președinție.

Walken aduce personajul lui Stephen King la viață în mod genial, făcându-l un protagonist simpatic pe care publicul îl place de la început până la sfârșit.

Filmul a primit recenzii mult mai bune decât alte adaptări ale lui King, inclusiv laude din partea autorului.

Dolores Claiborne (1995)

Kathy Bates a jucat în Dolores Claiborne la cinci ani după ce a interpretat-o pe Annie Wilkes în adaptarea cinematografică a romanului Misery, al lui Stephen King.

Filmul este întunecat și plin de suspans, în timp ce abordează subiecte grele, cum ar fi trauma familială, într-un mod care complimentează munca originală a lui King.

În timp ce Dolores și fiica ei se confruntă cu adevărul despre trecutul lor în timp ce se luptă cu acuzațiile de crimă, Bates îi face pe spectatori să țină cu ea, în ciuda faptului că este, în mod evident, vinovată de crimă.

The Green Mile (1999)

The Green Mile este o altă adaptare a lui Stephen King plină de mesaje puternice din viața reală.

Filmul urmărește povestea unui gardian de închisoare pe nume Paul Edgecomb, care este convins că condamnatul la moarte, John Coffey, este nevinovat.

Filmul este destul de emoționant deoarece urmărește călătoria celor două personaje, care se termină cu moartea lui Coffey, eveniment din care Paul nu își mai revine niciodată.

Adaptarea genială a lui Frank Darabont a transmis mesajul original al lui King cu ajutorul actoriei excepționale a lui Tom Hanks.

Stand By Me (1986)

Stand By Me, adaptat după romanul The Body, este una dintre cele mai cunoscute adaptări non-horror ale Stephen King.

Distribuția îi include pe River Phoenix, Wil Wheaton, Jerry O’Connell și Corey Feldman și poartă povestea lui King dincolo de limite, fără efort, cu performanțe credibile în rolul personajelor principale ale poveștii.

„Nu am mai avut niciodată prieteni ca cei pe care i-am avut când aveam 12 ani” este, poate, cea mai bună replică din acest film, menită să te sfâșie în două.

The Shawshank Redemption (1994)

The Shawshank Redemption a devenit atât de cunoscut încât oamenii aproape că uită că a fost adaptat după o nuvelă scrisă de Stephen King.

Este de departe cea mai bună adaptare non-horror a lui King, datorită regizorului și scenaristului Frank Darabont și distribuției incredibile a filmului.

Chimia dintre Tim Robbins și Morgan Freeman face credibilă prietenia lor improbabilă și justifică cele șapte nominalizări ale filmului la Premiile Oscar.