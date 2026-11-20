ASUS rezolvă o problemă care îi face pe utilizatori să creadă că și-au stricat calculatorul. Ce se schimbă odată cu noua actualizare de BIOS. La ce să fii atent
Pornirea unui calculator după instalarea unor componente noi poate deveni o experiență stresantă, mai ales atunci când ventilatoarele funcționează, însă monitorul continuă să afișeze un ecran negru. În cazul anumitor sisteme AMD, acest comportament nu indică neapărat existența unei defecțiuni.
ASUS a început distribuirea unor versiuni beta de BIOS pentru plăcile de bază compatibile cu platforma AMD AM5, care introduc o metodă de semnalizare a procesului de inițializare a memoriei RAM DDR5, relatează Igor’s Lab, pe 20 noiembrie 2026.
De ce calculatorul poate afișa un ecran negru timp de câteva minute
Calculatoarele echipate cu memorie DDR5 pot trece, în anumite situații, printr-un proces cunoscut sub denumirea de memory training.
În timpul acestei proceduri, sistemul stabilește parametrii necesari pentru comunicarea dintre procesor și memoria RAM, astfel încât componentele să funcționeze corespunzător.
Procesul poate avea loc după instalarea unor module noi de memorie, actualizarea BIOS-ului sau activarea unui profil AMD EXPO, prin intermediul căruia pot fi utilizate frecvențe superioare celor standard.
În funcție de configurație, inițializarea poate dura câteva minute, timp în care monitorul nu afișează nicio imagine. Din acest motiv, unii utilizatori pot interpreta comportamentul calculatorului drept o defecțiune hardware și pot întrerupe prematur procedura.
Problema este relevantă în special pentru pasionații de hardware care testează diferite configurații de memorie RAM DDR5.
ASUS introduce un indicator care arată că sistemul continuă să funcționeze
Noua actualizare integrează firmware-ul AMD AGESA ComboAM5 PI 1.3.0.1f Patch A, care modifică modul în care plăcile de bază compatibile afișează informațiile de diagnosticare.
În timpul inițializării memoriei, afișajul Q-Code va prezenta o succesiune de numere de la 00 la 09, acestea schimbându-se la intervale de aproximativ o secundă.
Secvența poate fi reluată, oferindu-i utilizatorului o indicație vizuală că procesul continuă, chiar dacă monitorul nu afișează încă nicio imagine.
Modificarea nu înseamnă însă că perioada de inițializare a memoriei este redusă la zece secunde. Durata depinde în continuare de configurația hardware, de controlerul de memorie al procesorului și de setările utilizate.
Este o îmbunătățire relativ simplă, dar care poate elimina o parte dintre confuziile întâmpinate de persoanele care își construiesc sau își modernizează propriile calculatoare.
Ce plăci de bază ASUS beneficiază de actualizare
Primele versiuni beta de BIOS sunt disponibile pentru anumite modele din familiile ROG Crosshair, ROG Strix, TUF Gaming și ProArt, bazate pe chipseturile AMD X870, X870E și X670E.
Printre acestea se numără ROG Crosshair X870E Hero, ROG Crosshair X870E Apex, ROG Strix X870E-E Gaming WiFi și ProArt X670E Creator WiFi.
Actualizarea vine într-o perioadă complicată pentru piața componentelor destinate calculatoarelor de gaming, marcată inclusiv de scumpirea semnificativă a memoriilor RAM.
ASUS avertizează că profilurile BIOS salvate cu versiuni AGESA mai vechi pot genera probleme de compatibilitate dacă sunt importate după actualizare.
Dacă intenționezi să instalezi noul firmware, verifică modelul exact al plăcii de bază și reconfigurează manual setările memoriei după actualizare. Dacă sistemul tău funcționează deja fără probleme, poți aștepta lansarea unei versiuni stabile de BIOS.