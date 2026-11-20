De ce calculatorul poate afișa un ecran negru timp de câteva minute

Calculatoarele echipate cu memorie DDR5 pot trece, în anumite situații, printr-un proces cunoscut sub denumirea de memory training.

În timpul acestei proceduri, sistemul stabilește parametrii necesari pentru comunicarea dintre procesor și memoria RAM, astfel încât componentele să funcționeze corespunzător.

Procesul poate avea loc după instalarea unor module noi de memorie, actualizarea BIOS-ului sau activarea unui profil AMD EXPO, prin intermediul căruia pot fi utilizate frecvențe superioare celor standard.

În funcție de configurație, inițializarea poate dura câteva minute, timp în care monitorul nu afișează nicio imagine. Din acest motiv, unii utilizatori pot interpreta comportamentul calculatorului drept o defecțiune hardware și pot întrerupe prematur procedura.

Problema este relevantă în special pentru pasionații de hardware care testează diferite configurații de memorie RAM DDR5.

ASUS introduce un indicator care arată că sistemul continuă să funcționeze

Noua actualizare integrează firmware-ul AMD AGESA ComboAM5 PI 1.3.0.1f Patch A, care modifică modul în care plăcile de bază compatibile afișează informațiile de diagnosticare.

În timpul inițializării memoriei, afișajul Q-Code va prezenta o succesiune de numere de la 00 la 09, acestea schimbându-se la intervale de aproximativ o secundă.