Dacia Duster cu lichid de frână îmbătrânit: de ce aspectul curat nu dovedește că își păstrează proprietățile
Este ușor să înțelegi de ce mulți proprietari de Dacia Duster consideră că lichidul de frână nu trebuie schimbat atât timp cât arată curat în rezervor. Spre deosebire de uleiul motor, care își poate modifica vizibil aspectul în timpul utilizării, lichidul de frână poate rămâne relativ transparent chiar și după ce proprietățile sale au început să se degradeze. Problema este că eficiența acestuia nu poate fi evaluată după culoare, iar diferențele dintre un lichid în stare bună și unul îmbătrânit devin importante tocmai în condițiile în care sistemul de frânare este solicitat intens.
Pe un drum montan, de exemplu, o succesiune de coborâri și frânări poate încălzi puternic componentele sistemului. Pentru un SUV precum Duster, utilizat uneori cu pasageri, bagaje sau pe trasee dificile, capacitatea lichidului de a funcționa la temperaturi ridicate este o caracteristică esențială, nu un detaliu tehnic lipsit de importanță.
Ce se întâmplă cu lichidul de frână pe măsură ce absoarbe umiditate
Majoritatea lichidelor de frână convenționale pe bază de glicoli, precum cele din familiile DOT 3, DOT 4 și DOT 5.1, sunt higroscopice, ceea ce înseamnă că pot absorbi umiditate în timp. Chiar dacă instalația este concepută să fie etanșă, vaporii de apă pot pătrunde gradual prin anumite componente și materiale. Umiditatea acumulată reduce temperatura la care lichidul începe să fiarbă, iar această modificare nu trebuie să producă neapărat o schimbare vizibilă de culoare.
Când lichidul ajunge la temperaturi foarte ridicate, prezența apei poate favoriza formarea vaporilor. Spre deosebire de lichid, vaporii sunt compresibili, astfel încât pedala poate deveni moale, iar eficiența frânării poate scădea. Fenomenul este deosebit de periculos pentru că poate apărea într-o situație solicitantă, când șoferul are nevoie de performanța maximă a frânelor. După răcire, simptomele se pot diminua, ceea ce poate crea impresia falsă că problema a dispărut.
Umiditatea poate contribui și la coroziunea componentelor metalice din circuit, inclusiv a unor elemente din unitatea hidraulică ABS. Din acest motiv, schimbarea lichidului reprezintă atât o măsură de siguranță imediată, cât și una de protejare a instalației pe termen lung.
Cum verifici corect starea lichidului și când îl înlocuiești
Punctul de plecare trebuie să fie intervalul de întreținere prevăzut pentru generația și versiunea exactă de Duster. La multe automobile, schimbarea lichidului de frână este recomandată periodic, frecvent în jurul a doi ani, însă intervalul aplicabil trebuie confirmat în documentația vehiculului. Kilometrajul redus nu elimină necesitatea acestei operațiuni, deoarece îmbătrânirea lichidului depinde și de timp, nu numai de numărul frânărilor.
Un service poate utiliza echipamente pentru evaluarea conținutului de umiditate sau, mai relevant, a punctului de fierbere, interpretând rezultatele potrivit specificațiilor și limitărilor aparatului. Un tester simplu care măsoară conductivitatea poate oferi un indiciu, dar nu trebuie considerat un substitut absolut pentru istoricul de întreținere și verificările profesionale. Dacă nu există dovada ultimei înlocuiri, culoarea aparent impecabilă din rezervor nu este un argument suficient pentru amânare.
La schimbare trebuie folosit tipul de lichid cerut de producător. Nu toate clasificările DOT sunt interschimbabile în orice instalație, iar procedura de aerisire poate avea particularități în cazul sistemelor ABS și ESP. Simplul fapt că rezervorul a fost golit și completat nu înseamnă că lichidul vechi a fost evacuat din întregul circuit.
Pentru o Dacia Duster, un lichid de frână care pare curat poate reprezenta o întreținere corectă, dar poate ascunde și ani de utilizare fără schimbare. Diferența nu o face transparența lui, ci istoricul verificabil și proprietățile pe care încă le păstrează.