Ce se întâmplă cu lichidul de frână pe măsură ce absoarbe umiditate

Majoritatea lichidelor de frână convenționale pe bază de glicoli, precum cele din familiile DOT 3, DOT 4 și DOT 5.1, sunt higroscopice, ceea ce înseamnă că pot absorbi umiditate în timp. Chiar dacă instalația este concepută să fie etanșă, vaporii de apă pot pătrunde gradual prin anumite componente și materiale. Umiditatea acumulată reduce temperatura la care lichidul începe să fiarbă, iar această modificare nu trebuie să producă neapărat o schimbare vizibilă de culoare.

Când lichidul ajunge la temperaturi foarte ridicate, prezența apei poate favoriza formarea vaporilor. Spre deosebire de lichid, vaporii sunt compresibili, astfel încât pedala poate deveni moale, iar eficiența frânării poate scădea. Fenomenul este deosebit de periculos pentru că poate apărea într-o situație solicitantă, când șoferul are nevoie de performanța maximă a frânelor. După răcire, simptomele se pot diminua, ceea ce poate crea impresia falsă că problema a dispărut.

Umiditatea poate contribui și la coroziunea componentelor metalice din circuit, inclusiv a unor elemente din unitatea hidraulică ABS. Din acest motiv, schimbarea lichidului reprezintă atât o măsură de siguranță imediată, cât și una de protejare a instalației pe termen lung.

Cum verifici corect starea lichidului și când îl înlocuiești

Punctul de plecare trebuie să fie intervalul de întreținere prevăzut pentru generația și versiunea exactă de Duster. La multe automobile, schimbarea lichidului de frână este recomandată periodic, frecvent în jurul a doi ani, însă intervalul aplicabil trebuie confirmat în documentația vehiculului. Kilometrajul redus nu elimină necesitatea acestei operațiuni, deoarece îmbătrânirea lichidului depinde și de timp, nu numai de numărul frânărilor.

Un service poate utiliza echipamente pentru evaluarea conținutului de umiditate sau, mai relevant, a punctului de fierbere, interpretând rezultatele potrivit specificațiilor și limitărilor aparatului. Un tester simplu care măsoară conductivitatea poate oferi un indiciu, dar nu trebuie considerat un substitut absolut pentru istoricul de întreținere și verificările profesionale. Dacă nu există dovada ultimei înlocuiri, culoarea aparent impecabilă din rezervor nu este un argument suficient pentru amânare.

La schimbare trebuie folosit tipul de lichid cerut de producător. Nu toate clasificările DOT sunt interschimbabile în orice instalație, iar procedura de aerisire poate avea particularități în cazul sistemelor ABS și ESP. Simplul fapt că rezervorul a fost golit și completat nu înseamnă că lichidul vechi a fost evacuat din întregul circuit.

Pentru o Dacia Duster, un lichid de frână care pare curat poate reprezenta o întreținere corectă, dar poate ascunde și ani de utilizare fără schimbare. Diferența nu o face transparența lui, ci istoricul verificabil și proprietățile pe care încă le păstrează.