După aproape trei ani de așteptare, unul dintre cele mai ambițioase seriale SF din portofoliul Netflix se pregătește să revină pe micile ecrane. „3 Body Problem” („Problema celor 3 corpuri”) va continua povestea unei omeniri care descoperă că nu este singură în Univers, dar care are toate motivele să se teamă de existența unei civilizații extraterestre.

Netflix a confirmat, prin intermediul platformei oficiale Tudum, că sezonul al doilea va avea premiera pe 14 ianuarie 2027. Compania a lansat și primul teaser oficial, însoțit de o serie de imagini din noile episoade.

Producția semnată de David Benioff, D.B. Weiss și Alexander Woo promite să exploreze un univers mult mai complex, în care supraviețuirea speciei umane devine principala miză.

Ce se întâmplă în sezonul 2 din „3 Body Problem”

Dacă primul sezon a avut la bază descoperirea unei amenințări extraterestre, cel de-al doilea va explora modul în care omenirea se pregătește pentru o posibilă confruntare cu civilizația San-Ti.

O flotă spațială pornește într-o misiune care se întinde de-a lungul mai multor secole, în timp ce un secret ascuns în mintea unui singur om ar putea reprezenta ultima speranță de supraviețuire a umanității.

Primul teaser sugerează că extratereștrii încearcă să negocieze pacea, însă intențiile acestora sunt privite cu suspiciune. Posibilitatea exterminării speciei umane rămâne cât se poate de reală, iar conflictele nu se vor limita la relația dintre cele două civilizații.

Noile episoade vor aborda și diferențele de opinie dintre oamenii care sunt dispuși să lupte pentru viitorul planetei și cei care acceptă prezența unei civilizații superioare din punct de vedere tehnologic.

Povestea continuă să se inspire din trilogia science-fiction a scriitorului chinez Liu Cixin, explorând inclusiv ideile prezentate în cel de-al doilea roman, „Pădurea întunecată” („The Dark Forest”).

Acesta propune o ipoteză tulburătoare: civilizațiile extraterestre ar putea evita să își dezvăluie existența de teama distrugerii de către alte forme de viață inteligentă.

Actorii care revin în serialul Netflix și câte episoade va avea noul sezon

Sezonul al doilea va fi format din șase episoade, fiecare având o durată de aproximativ o oră. Toate vor fi disponibile începând cu 14 ianuarie 2027.

Din distribuție vor face din nou parte Jess Hong (Jin Cheng), Eiza González (Auggie Salazar), Jovan Adepo (Saul Durand), Benedict Wong (Da Shi), Liam Cunningham (Thomas Wade), Marlo Kelly (Tatiana Haas), Sea Shimooka (Sophon) și Saamer Usmani (Raj Varma).

Distribuția va fi completată de Claudia Doumit, cunoscută din serialul „The Boys”, Ellie de Lange, Alfie Allen, David Yip, Jordan Sunshine și Josh Brener.

Regia celor șase episoade este semnată de Jeremy Podeswa și Miguel Sapochnik, ambii cunoscuți pentru contribuțiile lor la succesul producției „Game of Thrones”.

De altfel, cu ocazia lansării primului sezon, Playtech a realizat un interviu exclusiv cu Steve Kullback, producătorul responsabil de efectele vizuale ale serialului, care a dezvăluit o parte dintre secretele din spatele acestei producții spectaculoase.

Netflix pregătește deja sezonul 3 din „3 Body Problem”

Veștile bune pentru fanii serialului nu se opresc aici. Netflix a confirmat încă din 2024 că povestea va beneficia atât de un al doilea sezon, cât și de un al treilea, care va încheia aventura SF.

Potrivit publicației What’s on Netflix, filmările pentru sezonul final se apropie deja de finalizare, ceea ce înseamnă că pauza dintre următoarele două sezoane ar putea fi considerabil mai scurtă. Momentan, Netflix nu a anunțat o dată oficială de lansare pentru ultimele episoade.

Primul sezon, lansat pe 21 martie 2024, a petrecut trei săptămâni pe prima poziție în clasamentul Netflix și a ajuns în topul celor mai urmărite producții în 93 de țări.

Prin „3 Body Problem”, Netflix a demonstrat că există un public numeros și pentru producțiile SF care îmbină spectacolul vizual cu fizica, filosofia și întrebările existențiale. Iar sezonul al doilea pare să ducă această combinație la un cu totul alt nivel.