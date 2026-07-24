REVIEW „Star Trek: Strange New Worlds”, sezonul al patrulea: după 60 de ani, acesta este Star Trek-ul pe care îl meritau fanii

Povestea îl readuce în prim-plan pe Khan Noonien Singh, „băiatul rău” din episodul Space Seed al serialului original. Interpretat de Ricardo Montalban, Khan nu este doar un răufăcător, ci un personaj construit în jurul răzbunării, al orgoliului și al pierderii.

Tot aici are loc și unul dintre cele mai emoționante momente din întreaga franciză, da, vorbesc despre sacrificiul lui Spock. Replica „The needs of the many outweigh the needs of the few” este citată și astăzi de milioane de fani și reprezintă perfect filosofia personajului.

The Search for Spock (1984) și The Voyage Home (1986) au completat o trilogie care este privită și acum ca una dintre cele mai reușite din cinema-ul SF. Mai ales al patrulea film, în care echipajul Enterprise călătorește în San Francisco-ul anilor ’80 a surprins prin umor și mesajul ecologist, devenind cel mai mare succes comercial al seriei până la acel moment.

Au urmat The Final Frontier și The Undiscovered Country, acesta din urmă fiind o încheiere cinstită pentru generația lui Kirk. Lansat în 1991, filmul folosea prăbușirea Uniunii Sovietice drept inspirație pentru apropierea dintre Federație și Imperiul Klingonian, demonstrând încă o dată că Star Trek împrumuta adesea teme din realitate pentru a vorbi despre viitor.

Pariul pe care aproape nimeni nu îl înțelegea

În timp ce filmele mergeau bine, Paramount a decis că este momentul să readucă Star Trek și la televizor. Numai că Gene Roddenberry nu voia să spună aceeași poveste încă o dată.

În loc să îl readucă pe Kirk, acțiunea noului serial urma să se petreacă la aproape o sută de ani după evenimentele originale. Nava era tot Enterprise, dar avea un alt echipaj, iar la comandă nu se afla un aventurier impulsiv, ci un diplomat trecut de prima tinerețe.

Mulți au râs când au aflat că rolul principal îi revenise unui actor britanic de teatru, cunoscut mai ales pentru Shakespeare, dar astăzi devine greu de imaginat Star Trek fără Patrick Stewart.

Interesant este că nici actorul nu era convins că proiectul va avea succes. În mai multe interviuri, Stewart a povestit că își făcuse deja planuri să se întoarcă în Anglia după primul sezon, fiind convins că serialul va fi anulat rapid.

Totuși, Star Trek: The Next Generation, lansat în 1987, a devenit unul dintre cele mai apreciate seriale SF din toate timpurile.

Jean-Luc Picard era opusul lui Kirk. În loc să rezolve conflictele cu pumnii sau cu pistolul phaser, prefera diplomația, logica și negocierea. Nu era lipsit de curaj, dar considera că victoria obținută fără violență este întotdeauna cea mai valoroasă.

În jurul lui s-a format unul dintre cele mai iubite echipaje din întreaga franciză. Data, androidul care încerca să înțeleagă ce înseamnă să fii om, klingonianul Worf, comandantul Riker, Geordi La Forge, Troi și doctorul Crusher au devenit personaje la fel de importante precum Kirk și Spock.

Star Trek a devenit mai matur

În 1993 apărea Deep Space Nine, probabil cel mai curajos serial din întreaga franciză. Până atunci, Star Trek însemna explorare. Enterprise descoperea lumi noi aproape în fiecare episod, dar Deep Space Nine a schimbat complet regulile.

Acțiunea se desfășura pe o stație spațială, iar poveștile deveneau mult mai complexe și mai întunecate. Războiul, religia, ocupația militară, terorismul și propaganda au fost abordate într-un mod rar întâlnit într-un serial de televiziune din acea perioadă.

Apoi a venit Voyager. Lansat în 1995, serialul a adus o premieră importantă pentru franciză. Kathryn Janeway, interpretată de Kate Mulgrew, devenea primul căpitan femeie al unui serial Star Trek.

Nava Voyager este aruncată la peste 70.000 de ani-lumină de Pământ, iar întoarcerea acasă devine leitmotiful întregii povești.

Voyager a introdus și personaje memorabile precum Seven of Nine, fostă membră Borg interpretată de Jeri Ryan, unul dintre cele mai complexe personaje create vreodată pentru universul Star Trek.

Ulterior, în 2001, a venit rândul lui Enterprise, un serial plasat înainte de toate celelalte, într-o perioadă în care Federația încă nu exista. Din păcate, publicul nu a fost însă pregătit pentru această schimbare… audiențele au scăzut, iar serialul s-a încheiat după patru sezoane, cumva „în coadă de pește”.

Un nou început pentru o nouă generație

În 2002, odată cu filmul Nemesis, părea că Star Trek își pierduse direcția. Și uite așa a apărut J.J. Abrams în peisaj (din păcate).

În loc să continue cronologia existentă, regizorul a ales o soluție controversată. A creat o realitate alternativă, cunoscută astăzi drept Kelvin Timeline, ceea ce i-a permis să spună din nou povestea lui Kirk și Spock fără să modifice evenimentele universului clasic, dar și să pună cam mult accent pe acțiune și efecte speciale și cam puțin pe povești.

Filmul Star Trek din 2009 a fost un succes uriaș. Chris Pine, Zachary Quinto, Karl Urban, Zoe Saldana și Simon Pegg au reușit să aducă un suflu nou, dar nu musai în direcția bună. Au urmat Into Darkness și Beyond, filme care au atras un public complet nou către franciză, dar l-a îndepărtat pe cel clasic, inclusiv pe mine.

O nouă eră pentru Star Trek, despre întoarcerea la spiritul original

După filmele lui J.J. Abrams, mulți au crezut că viitorul Star Trek se va scrie aproape exclusiv pe marele ecran. În realitate, franciza s-a întors exact acolo unde se născuse, la televiziune.

În 2017, Star Trek: Discovery a inaugurat o nouă etapă, chiar dacă nefericită și asta. Era primul serial live-action Trek după mai bine de un deceniu și venea cu un stil complet diferit, greu digerabil pentru un trekkie. Povestea era construită pe un fir narativ continuu, efectele speciale erau la nivelul marilor producții cinematografice, iar accentul cădea mai mult pe personaje decât pe aventurile episodice cu care fanii crescuseră.

Personajul principal, Michael Burnham, interpretat de Sonequa Martin-Green, a reprezentat o schimbare mare de perspectivă. Pentru prima dată, protagonistul unui serial Star Trek nu era căpitanul navei. Discovery a împărțit fanii aproape de la început. Unii au apreciat curajul de a experimenta și modul în care serialul a modernizat franciza, în timp ce alții au considerat că s-a îndepărtat prea mult de filosofia lui Gene Roddenberry.

Indiferent de opinii, Discovery a avut un rol esențial, trebuie să recunosc chiar și eu, cârcotașa șefă. Fără succesul său, este puțin probabil ca Paramount să fi investit atât de mult în extinderea universului Star Trek.

În anii următori, producțiile au început să apară într-un ritm pe care fanii nu îl mai văzuseră niciodată. Au fost lansate mini-seria Short Treks, comedia animată Lower Decks, serialul de animație Prodigy, destinat unui public mai tânăr, și Picard, care l-a adus din nou în prim-plan pe Patrick Stewart.

Dintre toate, Picard a avut o încărcătură emoțională aparte. Nu mai era vorba despre căpitanul sigur pe el din anii ’90, ci despre un om îmbătrânit, marcat de greșeli și de pierderi. Ultimul sezon a devenit un adevărat cadou pentru fanii generației The Next Generation, reunind aproape întregul echipaj al Enterprise-D într-o aventură care a funcționat și ca o scrisoare de dragoste adresată unei epoci considerate de mulți cea mai bună din istoria Star Trek.

Strange New Worlds, serialul care i-a făcut pe fani să zâmbească din nou

Dacă există însă o producție care pare să fi împăcat aproape toate taberele din fandom, aceea este Star Trek: Strange New Worlds.

Admit că nu mă așteptam ca un personaj introdus în Discovery să ajungă în centrul celui mai apreciat serial Trek din ultimii ani. Și totuși, exact asta s-a întâmplat.

Interpretarea lui Anson Mount în rolul căpitanului Christopher Pike a fost atât de bine primită, încât Paramount a decis să îi ofere propriul serial. Alături de el au revenit Ethan Peck în rolul lui Spock și Rebecca Romijn ca Number One, iar rezultatul a fost exact ceea ce mulți fani își doreau de ani buni.

În locul unui singur fir narativ întins pe tot sezonul, Strange New Worlds a readus formatul clasic al aventurilor independente. Un episod poate spune o poveste dramatică despre sacrificiu, următorul poate fi o comedie, iar altul un thriller sau chiar un musical, le-au cam încercat pe toate. Libertatea aceasta de a experimenta era una dintre caracteristicile definitorii ale Star Trek-ului clasic și aproape dispăruse în era streamingului.

Serialul nu trăiește însă doar din nostalgie, scenariile reușesc să vorbească despre teme contemporane, fără să devină moralizatoare. Exact cum făcea Gene Roddenberry în anii ’60, problemele lumii actuale sunt reflectate prin povești plasate în viitor. De aceea, Strange New Worlds pare în același timp familiar și modern.

Un alt motiv pentru succesul serialului este chiar personajul principal. Christopher Pike știe încă dinainte să preia comanda Enterprise că într-o zi va suferi un accident care îi va schimba viața pentru totdeauna. Destinul lui este deja cunoscut din serialul original, iar această informație transformă fiecare decizie pe care o ia într-un exercițiu de curaj. Pike continuă să conducă echipajul știind că viitorul îi rezervă un sacrificiu inevitabil.

În jurul lui gravitează o distribuție excelentă. Ethan Peck oferă o interpretare diferită, dar credibilă, a lui Spock, reușind să păstreze esența personajului creat de Leonard Nimoy.

Înainte să-ți povestesc cum mi s-a părut primul episod din sezonul al patrulea Star Trek: Strange New Worlds, te invit să citești interviurile pe care le-am luat pentru Playtech actorilor Anson Mount, Rebecca Romjin și Christina Chong.

REVIEW „Star Trek: Strange New Worlds”, primul episod al sezonului cu numărul patru, o adevărată bucurie

Ce mi-a plăcut încă din primele secunde ale primului episod al sezonului al patrulea este efectul de buclă, de întors la origini. Dacă printre primele imagini din sezonul întâi, îl vedem pe Pike călărind, acest lucru se întâmplă și acum, semn că serialului îi place întoarcerea la origini și continuă să pună accentul pe simbolistică, o parte esențială a universului SF. Aș aduce aici inclusiv celebra vorba: the more things change, the more they stay the same (cu cât lucrurile se schimbă, cu atât ele rămân la fel).

În altă ordine de idei, am să reiau ceea ce am mai zis, de altfel, și acum un an, relația puțin telenovelistică dintre Spock și personajul Christinei Chong (fir narativ prezent și în noul sezon) nu este musai partea mea favorită, dar mă simt dispusă să trec cu vederea, luând în calcul că oricine are dreptul să o mai dea în bară, inclusiv un serial bun.

Au încercat să-l umanizeze și îndrăgostească pe Spock chiar și în seria originală, așadar, nimic nou, chiar dacă de data aceasta pare să se pună ceva mai mult accent pe latura pământeană a vulcanianului.

Dincolo de romantism, primul episod începe în forță, cu o aventură cât se poate de autentică și fidelă moștenirii. Avem extratereștri aparent neprietenoși, o situație complicată pentru Enterprise, dar și un echipaj care pare mai degrabă să facă haz de necaz decât orice altceva.

Tot acest cocktail duce la concluzie suprinzătoare care mută accentul de pe „unde e Enterprise” pe „când e Enterprise”. Căpitanul și oamenii din subordinea lui află că s-au întors în timp 65 de milioane de ani, iar locația exactă este chiar proximitatea Pământului, dar în perioada dinozaurilor.

Totuși, nava este capturată de extratereștrii menționați anterior, într-o perioada în care viața inteligentă nu era tocmai în schemă pentru Pământ. Și-aici vine una dintre cele mai populare teorii: Marte a fost, la un moment dat, locuit de ființe inteligente, destul de asemănătoare oamenilor, o idee cu care Star Trek pare să se joace destul de isteț în primul episod al noului senzon. Din nou, efectul de buclă, de istorie care se repetă.

N-am să-ți zic cum se termină, totuși, episodul, pentru că mă gândesc că vrei să-l vezi. Totuși, n-am cum să nu remarc cum, în dulcele stil clasic, producția reușește să dea lecții de umanitate fără să-ți bage pumnul în gură.

Unde îl vezi, ce altceva trebuie să mai știi: am și o veste proastă

Serialul poate fi văzut în integralitate pe SkyShowtime, iar primul episod a fost lansat astăzi, urmând ca, în fiecare vineri, să ai parte de câte un episod nou până la terminarea sezonului.

Deși spiritul Trek este unul pozitiv, am să închei cu o veste proastă, dar inevitabilă: Strange New Worlds se va încheia odată cu sezonul al cincilea, așa că bucură-te de cel mai bun Star Trek din ultimii ani ca de o prăjitură pentru că „altul, mama, nu mai face”.