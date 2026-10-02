Renault Rafale Hypnotic, ediția de 1.500 de exemplare care ajunge și în România: cum arată, cât costă și câte ajung în țara noastră

Renault Rafale Hypnotic vine cu un design întunecat

Noua ediție limitată a fost creată pornind de la specificațiile de top ale modelului Rafale hyper hybrid E-Tech 4×4 300 CP Atelier Alpine. Renault a ales pentru Hypnotic o identitate vizuală distinctă, dominată de nuanțe închise și finisaje care pun accent pe caracterul exclusivist al mașinii.

Caroseria are o vopsea negru-pădure cu finisaj satinat, iar partea frontală primește un aspect mai întunecat, inclusiv prin utilizarea unei grile negre. Mașina este echipată cu jante din aliaj de 21 de inci cu finisaj satinat.

Lista elementelor exterioare specifice continuă cu ornamente de plafon negre cu finisaj lucios, un spoiler lucios negru pentru portbagaj și un logo Atelier Alpine de culoare neagră. Împreună, aceste detalii oferă ediției Hypnotic o apariție diferită față de versiunile obișnuite ale modelului Rafale.

Numele ales de Renault face referire la caracterul aparte al ediției limitate. Potrivit producătorului, termenul „hypnotic” a fost ales pentru a sugera farmecul, impactul vizual și statutul special al unei mașini produse într-o serie restrânsă.

Interior cu Alcantara și plăcuță numerotată

Caracterul exclusivist continuă în habitaclu, unde Renault Rafale Hypnotic primește materiale și finisaje dedicate. Tapițeria combină Alcantara® titanium black cu o țesătură cu textură neagră, completată de cusături albastre, albe și roșii. Logo-ul Alpine „A” este iluminat din spate.

Fiecare mașină are o plăcuță numerotată individual, element care marchează apartenența la seria de 1.500 de exemplare. Panourile portierelor din față și din spate au inserții negre lucioase și cusături de suprafață în cele trei culori folosite și în interior.

Bordul este finisat în partea superioară cu o bandă de ornamente din Alcantara titanium black. Compartimentele pentru portiere și covorașele sunt, la rândul lor, negre.