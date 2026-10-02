Renault Rafale Hypnotic, ediția de 1.500 de exemplare care ajunge și în România: cum arată, cât costă și câte ajung în țara noastră
Renault pregătește o ediție limitată pentru modelul său vârf de gamă. Rafale Hypnotic va fi produs în doar 1.500 de exemplare numerotate pentru Europa, dintre care 50 sunt alocate României. Noua versiune pornește de la configurația Renault Rafale hyper hybrid E-Tech 4×4 300 CP Atelier Alpine și adaugă o serie de elemente de design, finisaje și echipamente premium.
Comenzile pentru Renault Rafale Hypnotic se deschid în România joi, 1 octombrie 2026. Modelul are un preț de 57.450 de euro cu TVA sau poate fi achiziționat printr-o ofertă de leasing cu o rată lunară de 369 de euro cu TVA. Primele mașini sunt programate să fie livrate la sfârșitul anului 2026. Ediția limitată va putea fi văzută și la standul Renault de la Salonul Auto de la Paris 2026.
Renault Rafale Hypnotic vine cu un design întunecat
Noua ediție limitată a fost creată pornind de la specificațiile de top ale modelului Rafale hyper hybrid E-Tech 4×4 300 CP Atelier Alpine. Renault a ales pentru Hypnotic o identitate vizuală distinctă, dominată de nuanțe închise și finisaje care pun accent pe caracterul exclusivist al mașinii.
Caroseria are o vopsea negru-pădure cu finisaj satinat, iar partea frontală primește un aspect mai întunecat, inclusiv prin utilizarea unei grile negre. Mașina este echipată cu jante din aliaj de 21 de inci cu finisaj satinat.
Lista elementelor exterioare specifice continuă cu ornamente de plafon negre cu finisaj lucios, un spoiler lucios negru pentru portbagaj și un logo Atelier Alpine de culoare neagră. Împreună, aceste detalii oferă ediției Hypnotic o apariție diferită față de versiunile obișnuite ale modelului Rafale.
Numele ales de Renault face referire la caracterul aparte al ediției limitate. Potrivit producătorului, termenul „hypnotic” a fost ales pentru a sugera farmecul, impactul vizual și statutul special al unei mașini produse într-o serie restrânsă.
Interior cu Alcantara și plăcuță numerotată
Caracterul exclusivist continuă în habitaclu, unde Renault Rafale Hypnotic primește materiale și finisaje dedicate. Tapițeria combină Alcantara® titanium black cu o țesătură cu textură neagră, completată de cusături albastre, albe și roșii. Logo-ul Alpine „A” este iluminat din spate.
Fiecare mașină are o plăcuță numerotată individual, element care marchează apartenența la seria de 1.500 de exemplare. Panourile portierelor din față și din spate au inserții negre lucioase și cusături de suprafață în cele trei culori folosite și în interior.
Bordul este finisat în partea superioară cu o bandă de ornamente din Alcantara titanium black. Compartimentele pentru portiere și covorașele sunt, la rândul lor, negre.
Pe lângă materialele și finisajele speciale, echiparea standard include plafonul Solarbay® din sticlă opacizantă, parbriz încălzit, head-up display și sistem audio premium Harman Kardon. Dotările sunt concepute pentru a completa poziționarea premium a ediției limitate și pentru a pune accent pe confortul pasagerilor și experiența la volan.
300 CP și până la 105 kilometri în modul electric
Din punct de vedere tehnic, Renault Rafale Hypnotic păstrează baza oferită de versiunea Rafale hyper hybrid E-Tech 4×4 300 CP Atelier Alpine. Sistemul plug-in hybrid combină un motor cu combustie internă cu trei motoare electrice, pentru o putere totală de 300 CP.
Renault indică o autonomie de până la 105 kilometri în modul complet electric, ceea ce permite utilizarea mașinii pentru o parte dintre deplasările cotidiene fără pornirea motorului termic, în funcție de condițiile de utilizare.
Ediția limitată beneficiază și de șasiul reglat sportiv dezvoltat de inginerii Alpine Cars. Acesta integrează tracțiune integrală, direcția 4Control Advanced și o suspensie inteligentă autoreglabilă, prevăzută cu o cameră pentru control predictiv.
Combinația dintre sistemul de propulsie plug-in hybrid, tracțiunea integrală și tehnologiile de șasiu este prezentată de Renault ca parte a pachetului tehnic care stă la baza versiunii Hypnotic. Producătorul urmărește astfel să ofere simultan performanță, agilitate și confort.
Doar 50 de mașini ajung în România
Renault Rafale Hypnotic va fi disponibil în 14 țări europene, comenzile urmând să fie deschise pe 1 octombrie 2026. Lista include Franța, Germania, Spania, Italia, Elveția, Bulgaria, Belgia, Austria, Polonia, România, Ungaria, Slovacia, Cehia și Grecia.
Din cele 1.500 de exemplare numerotate destinate Europei, 50 vor ajunge în România. Disponibilitatea poate varia de la o țară la alta, în funcție de alocările stabilite pentru fiecare piață.
În România, prețul este de 57.450 de euro cu TVA, iar oferta de leasing menționată de Renault este de 369 de euro pe lună cu TVA. Oferta financiară este destinată persoanelor fizice și este supusă termenilor și condițiilor Renault Finance. În comunicarea producătorului este menționată o ofertă valabilă până la 30 septembrie 2026, însă aceasta este anterioară datei de deschidere a comenzilor pentru ediția Hypnotic, astfel că detaliile financiare trebuie verificate la momentul contractării.
Primele exemplare Renault Rafale Hypnotic sunt programate pentru livrare la sfârșitul anului 2026. Modelul va fi prezentat publicului și la Salonul Auto de la Paris 2026, unde Renault îl va expune în cadrul standului propriu.