Renault lansează Rafale Hypnotic, SUV-ul de 300 CP produs în doar 1.500 de exemplare. Câte mașini ajung în România și cât costă ediția limitată

Un design complet negru, cu finisaje exclusive și jante de 21 de inci

Cea mai vizibilă diferență față de versiunile obișnuite ale modelului Rafale este aspectul exterior. Ediția Hypnotic primește o vopsea specială negru-pădure, cu finisaj satinat, completată de o grilă frontală neagră, ornamente de plafon lucioase și un spoiler spate finisat în aceeași nuanță. Jantele din aliaj de 21 de inci au, la rândul lor, un tratament satinat, iar sigla Atelier Alpine este disponibilă în negru.

Modelul păstrează silueta de SUV-coupé a gamei Rafale, însă noua combinație de culori și finisaje îi oferă o identitate vizuală distinctă. Renault a ales să accentueze elementele sportive deja prezente pe versiunea Atelier Alpine, fără să modifice fundamental liniile caroseriei. Pentru cei interesați de evoluția modelului, Renault Rafale a fost prezentat inițial în 2023 , fiind conceput drept noul automobil de vârf al constructorului francez.

Interior cu Alcantara, plafon panoramic și sistem audio premium

La interior, Rafale Hypnotic beneficiază de o tapițerie care combină Alcantara titanium black cu materiale textile negre, completate de cusături albastre, albe și roșii. Logo-ul Alpine în formă de A este iluminat, iar fiecare exemplar primește o plăcuță individuală care indică numărul său din seria limitată. Această numerotare diferențiază fiecare automobil din cele 1.500 produse pentru piața europeană.

Panourile portierelor includ inserții negre lucioase și cusături în cele trei culori, în timp ce partea superioară a planșei de bord este acoperită cu Alcantara neagră. Compartimentele portierelor și covorașele sunt, de asemenea, negre, astfel încât întreaga amenajare interioară urmează aceeași direcție estetică.

Lista dotărilor standard include plafonul panoramic Solarbay, realizat din sticlă care își poate modifica gradul de transparență, parbrizul încălzit, sistemul head-up display, care proiectează informațiile de condus în câmpul vizual al șoferului, și sistemul audio premium Harman Kardon. Aceste echipamente sunt disponibile fără a fi necesară configurarea lor ca opțiuni suplimentare.

Motor plug-in hybrid de 300 CP și autonomie electrică de până la 105 km

Din punct de vedere tehnic, Renault Rafale Hypnotic utilizează sistemul de propulsie hyper hybrid E-Tech 4×4 de 300 CP, disponibil și pe versiunea Atelier Alpine. Ansamblul combină un motor termic cu trei motoare electrice și oferă tracțiune integrală. Fiind vorba despre un sistem plug-in hybrid, bateria poate fi încărcată și de la o sursă externă de electricitate.

Constructorul francez anunță o autonomie de până la 105 kilometri în modul complet electric. Această valoare reprezintă autonomia maximă declarată de producător, distanța parcursă în condiții reale fiind influențată de temperatură, viteza de deplasare, stilul de condus și utilizarea sistemelor de climatizare.