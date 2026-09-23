Renault lansează Rafale Hypnotic, SUV-ul de 300 CP produs în doar 1.500 de exemplare. Câte mașini ajung în România și cât costă ediția limitată
Renault pregătește o versiune specială a SUV-ului său de top, destinată celor care își doresc un automobil cu performanțe ridicate, dar și cu un design care să iasă în evidență. Noul Rafale Hypnotic combină motorizarea plug-in hybrid de 300 CP cu o serie de elemente estetice exclusive, de la caroseria cu finisaj satinat până la interiorul cu materiale premium și detalii inspirate de universul Alpine. Constructorul francez va produce numai 1.500 de exemplare numerotate pentru piața europeană, dintre care 50 sunt rezervate României.
Ediția limitată va putea fi comandată începând cu 1 octombrie 2026, la un preț de 57.450 de euro, cu TVA inclus. Primele livrări sunt programate pentru sfârșitul acestui an, iar modelul va putea fi admirat și la Salonul Auto de la Paris, organizat între 12 și 18 octombrie. Dincolo de aspectul exterior, Rafale Hypnotic păstrează sistemul de propulsie electrificat, tracțiunea integrală și tehnologiile de șasiu dezvoltate pentru versiunea Atelier Alpine.
Un design complet negru, cu finisaje exclusive și jante de 21 de inci
Cea mai vizibilă diferență față de versiunile obișnuite ale modelului Rafale este aspectul exterior. Ediția Hypnotic primește o vopsea specială negru-pădure, cu finisaj satinat, completată de o grilă frontală neagră, ornamente de plafon lucioase și un spoiler spate finisat în aceeași nuanță. Jantele din aliaj de 21 de inci au, la rândul lor, un tratament satinat, iar sigla Atelier Alpine este disponibilă în negru.
Modelul păstrează silueta de SUV-coupé a gamei Rafale, însă noua combinație de culori și finisaje îi oferă o identitate vizuală distinctă. Renault a ales să accentueze elementele sportive deja prezente pe versiunea Atelier Alpine, fără să modifice fundamental liniile caroseriei. Pentru cei interesați de evoluția modelului, Renault Rafale a fost prezentat inițial în 2023 , fiind conceput drept noul automobil de vârf al constructorului francez.
Interior cu Alcantara, plafon panoramic și sistem audio premium
La interior, Rafale Hypnotic beneficiază de o tapițerie care combină Alcantara titanium black cu materiale textile negre, completate de cusături albastre, albe și roșii. Logo-ul Alpine în formă de A este iluminat, iar fiecare exemplar primește o plăcuță individuală care indică numărul său din seria limitată. Această numerotare diferențiază fiecare automobil din cele 1.500 produse pentru piața europeană.
Panourile portierelor includ inserții negre lucioase și cusături în cele trei culori, în timp ce partea superioară a planșei de bord este acoperită cu Alcantara neagră. Compartimentele portierelor și covorașele sunt, de asemenea, negre, astfel încât întreaga amenajare interioară urmează aceeași direcție estetică.
Lista dotărilor standard include plafonul panoramic Solarbay, realizat din sticlă care își poate modifica gradul de transparență, parbrizul încălzit, sistemul head-up display, care proiectează informațiile de condus în câmpul vizual al șoferului, și sistemul audio premium Harman Kardon. Aceste echipamente sunt disponibile fără a fi necesară configurarea lor ca opțiuni suplimentare.
Motor plug-in hybrid de 300 CP și autonomie electrică de până la 105 km
Din punct de vedere tehnic, Renault Rafale Hypnotic utilizează sistemul de propulsie hyper hybrid E-Tech 4×4 de 300 CP, disponibil și pe versiunea Atelier Alpine. Ansamblul combină un motor termic cu trei motoare electrice și oferă tracțiune integrală. Fiind vorba despre un sistem plug-in hybrid, bateria poate fi încărcată și de la o sursă externă de electricitate.
Constructorul francez anunță o autonomie de până la 105 kilometri în modul complet electric. Această valoare reprezintă autonomia maximă declarată de producător, distanța parcursă în condiții reale fiind influențată de temperatură, viteza de deplasare, stilul de condus și utilizarea sistemelor de climatizare.
Ediția Hypnotic preia și șasiul cu reglaje sportive dezvoltat de inginerii Alpine Cars. Sistemul 4Control Advanced permite virarea roților din spate, pentru a îmbunătăți manevrabilitatea și stabilitatea automobilului, în timp ce suspensia inteligentă autoreglabilă utilizează o cameră video pentru a anticipa denivelările drumului și a adapta comportamentul amortizoarelor.
Aceste tehnologii sunt prezente și pe Renault Rafale Atelier Alpine, versiunea plug-in hybrid de 300 CP disponibilă în România . Prin urmare, Hypnotic nu introduce o motorizare nouă, ci adaugă elemente de design, materiale și echipamente specifice unei ediții limitate.
Cât costă Renault Rafale Hypnotic în România și când încep livrările
Renault va deschide comenzile pentru Rafale Hypnotic pe 1 octombrie 2026, în 14 țări europene, inclusiv România. Dintre cele 1.500 de exemplare numerotate care vor fi produse pentru întreaga Europă, numai 50 sunt alocate pieței românești. Prețul anunțat pentru România este de 57.450 de euro, cu TVA inclus, iar primele automobile urmează să ajungă la clienți spre sfârșitul anului 2026.
Constructorul menționează și posibilitatea achiziționării în leasing, cu o rată lunară anunțată de 369 de euro, cu TVA inclus. Totuși, această sumă nu reprezintă costul total al finanțării. Exemplul de calcul inclus în comunicatul pentru România se referă la versiunea Rafale Atelier Alpine, presupune un avans de 34,86%, o perioadă de finanțare de 60 de luni și o valoare reziduală semnificativă. În plus, oferta exemplificată este valabilă până la 30 septembrie 2026, cu o zi înainte de deschiderea comenzilor pentru Hypnotic. Condițiile exacte de finanțare pentru noua ediție limitată trebuie, așadar, confirmate separat.
Pentru comparație, Renault Rafale Atelier Alpine hyper hybrid E-Tech 4×4 300 CP avea un preț de listă de 53.950 de euro în România, la începutul anului 2026 . Prețul de lansare al ediției Hypnotic este cu 3.500 de euro mai mare decât această valoare de referință, diferența fiind asociată configurației speciale, finisajelor exclusive și producției limitate.
Renault Rafale Hypnotic va fi prezentat publicului și în cadrul Salonului Auto de la Paris 2026, desfășurat între 12 și 18 octombrie, la Porte de Versailles. Automobilul va fi expus la standul Renault din pavilionul 6, alături de celelalte modele din portofoliul constructorului francez.