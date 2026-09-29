Noul Renault Megane E-Tech electric poate fi comandat în România de la 34.000 de euro

Renault schimbă configurația pentru noul Megane E-Tech electric

Noul Megane E-Tech electric vine cu o baterie LFP de 67 kWh, care permite o autonomie de până la 500 km conform ciclului WLTP. Motorul dezvoltă 220 CP, echivalentul a 160 kW, iar cuplul maxim ajunge la 300 Nm.

La încărcare rapidă, bateria poate trece de la 15% la 80% în aproximativ 24 de minute. Renault spune că timpul este cu 25% mai bun față de modelul actual. Mașina primește și un sistem automat de precondiționare a bateriei, care pregătește acumulatorul pentru încărcare.

Încărcătorul AC bidirecțional de 11 kW este inclus în echiparea standard, iar pentru noul Megane E-Tech electric poate fi comandată opțional o versiune de 22 kW. Sistemul permite și recuperarea energiei prin padelele de pe volan, precum și funcția One Pedal.

Echiparea Techno include jante de 19 inch, volan încălzit, pompă de căldură și o cameră digitală pentru partea din spate. Portbagajul are un volum de 440 de litri, conform standardului VDA.

Un interior cu Google integrat și Gemini

Renault păstrează sistemul openR link, însă noul Megane E-Tech electric primește două ecrane de 12 inch și servicii Google integrate. Google Maps este optimizat pentru mașinile electrice și poate planifica traseul ținând cont de nevoia de încărcare.

Sistemul oferă acces la peste 100 de aplicații, iar conexiunea de date este inclusă timp de trei ani, cu un trafic de 2 GB pe lună. Mașina poate reda conținut audio și video fără ca telefonul să fie folosit pentru partajarea conexiunii.

Printre noutățile software se numără și Gemini, AI-ul conversațional de la Google. Acesta poate purta conversații contextuale, poate răspunde la întrebări mai complexe și poate ajuta la planificarea călătoriilor. Renault menționează și posibilitatea de a controla anumite funcții ale mașinii prin intermediul sistemului. La bord apare și un încărcător wireless magnetic Qi2, ventilat, destinat telefoanelor compatibile.