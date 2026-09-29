Noul Renault Megane E-Tech electric poate fi comandat în România de la 34.000 de euro
Renault deschide comenzile în România pentru noul Megane E-Tech electric, într-o versiune simplificată care vine cu o baterie mai mare, autonomie de până la 500 de kilometri și mai multe dotări incluse în echiparea standard. Modelul Techno poate fi comandat la un preț de 34.000 de euro, cu TVA inclus, iar oferta de leasing pornește de la 349 de euro pe lună.
Noul Megane E-Tech electric păstrează un singur nivel de motorizare și o singură baterie, Renault concentrând gama în jurul unei configurații care combină acumulatorul de 67 kWh cu un motor electric de 220 CP. Mașina promite și un timp de încărcare mai scurt, conectivitate extinsă și un sistem multimedia bazat pe Google.
Renault schimbă configurația pentru noul Megane E-Tech electric
Noul Megane E-Tech electric vine cu o baterie LFP de 67 kWh, care permite o autonomie de până la 500 km conform ciclului WLTP. Motorul dezvoltă 220 CP, echivalentul a 160 kW, iar cuplul maxim ajunge la 300 Nm.
La încărcare rapidă, bateria poate trece de la 15% la 80% în aproximativ 24 de minute. Renault spune că timpul este cu 25% mai bun față de modelul actual. Mașina primește și un sistem automat de precondiționare a bateriei, care pregătește acumulatorul pentru încărcare.
Încărcătorul AC bidirecțional de 11 kW este inclus în echiparea standard, iar pentru noul Megane E-Tech electric poate fi comandată opțional o versiune de 22 kW. Sistemul permite și recuperarea energiei prin padelele de pe volan, precum și funcția One Pedal.
Echiparea Techno include jante de 19 inch, volan încălzit, pompă de căldură și o cameră digitală pentru partea din spate. Portbagajul are un volum de 440 de litri, conform standardului VDA.
Un interior cu Google integrat și Gemini
Renault păstrează sistemul openR link, însă noul Megane E-Tech electric primește două ecrane de 12 inch și servicii Google integrate. Google Maps este optimizat pentru mașinile electrice și poate planifica traseul ținând cont de nevoia de încărcare.
Sistemul oferă acces la peste 100 de aplicații, iar conexiunea de date este inclusă timp de trei ani, cu un trafic de 2 GB pe lună. Mașina poate reda conținut audio și video fără ca telefonul să fie folosit pentru partajarea conexiunii.
Printre noutățile software se numără și Gemini, AI-ul conversațional de la Google. Acesta poate purta conversații contextuale, poate răspunde la întrebări mai complexe și poate ajuta la planificarea călătoriilor. Renault menționează și posibilitatea de a controla anumite funcții ale mașinii prin intermediul sistemului. La bord apare și un încărcător wireless magnetic Qi2, ventilat, destinat telefoanelor compatibile.
Mai multe dotări incluse în echiparea Techno
Renault a simplificat oferta noului Megane E-Tech electric, iar nivelul Techno include mai multe echipamente care puteau fi găsite separat sau în pachete pe alte configurații.
La interior, bordul este acoperit cu TEP, iar pentru scaune sunt disponibile opțional finisaje electrice TEP în variante de culoare deschisă sau închisă. Printre opțiunile disponibile se află sistemul audio premium Harman Kardon, jantele din aliaj Synergy de 20 de inch, încărcătorul bidirecțional AC de 22 kW, scaunele încălzite și mai multe pachete pentru asistență la condus.
Renault oferă și un pachet pentru sisteme avansate de asistență la condus, precum și un pachet pentru vizibilitate îmbunătățită. În total, noul Megane E-Tech electric dispune de aproximativ 30 de sisteme de asistență pentru șofer.
La exterior, clienții pot alege dintre cinci culori: Blanc Nacre, Noire Etoile, Gris Schiste, Rouge Flamme și Bleu Nocturne. Sunt disponibile și nouă combinații biTon.
Noul Megane electric poate fi comandat de la 34.000 de euro
Noul Renault Megane E-Tech electric este produs în Franța, la uzina Douai din cadrul ElectriCity. Bateria este asamblată la Douai, cu celule provenite din Europa, inclusiv din Polonia, iar motorul electric este fabricat la Cléon, în Normandia.
În România, comenzile sunt deja deschise pentru versiunea Techno. Prețul este de 28.099 de euro fără TVA, respectiv 34.000 de euro cu TVA inclus. Renault anunță și o ofertă de leasing care pornește de la 349 de euro pe lună.
Noua configurație urmărește să facă modelul electric mai accesibil, păstrând în același timp bateria de 67 kWh, autonomia de până la 500 km, încărcarea rapidă și sistemul multimedia cu Google integrat. Mașina poate fi configurată prin intermediul configuratorului Renault din România.