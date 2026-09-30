Honda Prelude 2027 Limited Edition ajunge în Europa. Coupe-ul hibrid primește un look special, indisponibil momentan în SUA

Honda Prelude continuă să-și extindă prezența pe piața europeană, de această dată printr-o ediție specială care fusese prezentată inițial doar pentru Japonia. Honda Prelude 2027 Limited Edition va ajunge în Europa în această toamnă, cu o combinație exclusivă de culori pentru exterior și interior, dar fără modificări de putere sau schimbări importante la nivelul sistemului hibrid. Informația a fost confirmată de Honda și relatată de Carscoops.

Ediția specială fusese dezvăluită în Japonia în luna iunie, iar acum constructorul japonez a decis să o aducă și pe Bătrânul Continent. Mișcarea vine într-un moment în care Honda continuă să mizeze pe electrificare, inclusiv pe tehnologia full-hybrid e, într-o piață unde constructorii europeni încearcă să recupereze avansul Toyota și Honda în zona hibrizilor.

Honda Prelude Limited Edition mizează pe roșu, la exterior și în habitaclu

Elementul prin care noua ediție poate fi recunoscută imediat este nuanța Premium Crystal Garnet Metallic, o vopsea specială pe care Honda spune că a ales-o pentru felul în care pune în evidență formele caroseriei atunci când lumina cade pe suprafața mașinii.

Aspectul este completat de accente roșii aplicate pe barele de protecție față și spate, etriere Brembo într-o nuanță intensă de roșu și jante de 19 inci cu finisaj negru. Rezultatul diferențiază Limited Edition de variantele obișnuite ale modelului, fără ca Honda să transforme Prelude într-o versiune cu adevărat orientată spre performanță.

Tema continuă și în interior. Habitaclul primește materiale Bordeaux pentru planșa de bord, scaune, panourile portierelor și consola centrală. Sunt adăugate cusături contrastante, accente roșii pe covorașe și logo-ul Prelude brodat pe planșa de bord.

Honda păstrează astfel poziționarea modelului undeva între coupe-ul sportiv și un grand tourer confortabil. Prelude a revenit după o absență de aproximativ 25 de ani, iar actuala generație combină designul de coupe cu propulsia hibridă, într-o strategie diferită de cea a unui hot hatch tradițional precum Civic Type R.

Motorul rămâne neschimbat, dar Prelude împrumută tehnologie de la Civic Type R

Sub capotă nu există surprize. Honda Prelude 2027 Limited Edition folosește același sistem e full-hybrid, format dintr-un motor pe benzină de 2,0 litri și două motoare electrice. Pentru versiunea europeană, Honda indică o putere maximă de 184 CP și un cuplu de 315 Nm.

Acest tip de propulsie este tot mai important în Europa, unde full-hybridurile fără încărcare la priză atrag clienții care vor un consum mai redus, dar nu vor să depindă de infrastructura pentru mașini electrice. Volkswagen, de exemplu, a intrat recent în aceeași zonă cu primele sale sisteme full-hybrid pentru Golf și T-Roc.

Prelude vine și cu sistemul Honda S+ Shift. Deși mașina nu utilizează o cutie de viteze convențională cu mai multe trepte, tehnologia simulează schimbările de viteză și le permite șoferilor să le controleze prin padelele montate în spatele volanului. Sistemul sincronizează inclusiv turația și sunetul motorului pentru a crea senzația unei transmisii clasice cu opt trepte virtuale.

Honda a împrumutat și o parte dintre soluțiile tehnice ale Civic Type R. Prelude utilizează suspensie față dual-axis, amortizoare adaptive și frâne Brembo pe puntea față. Reglajele sunt însă orientate mai mult spre echilibrul dintre confort și comportament dinamic decât spre performanța radicală specifică unui Type R.

Europa primește ediția specială, Statele Unite, nu

Decizia Honda este interesantă și prin prisma piețelor pe care Limited Edition va fi disponibil. După debutul din Japonia, Europa va primi ediția specială în această toamnă. În schimb, Honda nu intenționează momentan să ofere aceeași configurație în Statele Unite.

Un reprezentant American Honda a declarat pentru Carscoops că planurile de produs și edițiile speciale pot diferi de la o regiune la alta și că producătorul nu are, în acest moment, planuri de a comercializa această culoare specifică în SUA.

Este o decizie notabilă, având în vedere că Prelude a găsit deja peste 2.000 de cumpărători americani în primele șapte luni ale anului 2026, potrivit datelor citate de publicația auto. Modelul se poziționează într-o nișă relativ rară: un coupe cu două uși, dar cu sistem full-hybrid și accent mai mare pe confort decât pe performanță pură.

Honda își adaptează, în paralel, strategia de electrificare în funcție de fiecare piață. Compania continuă să dezvolte modele electrice și hibride, iar în Europa a început inclusiv să extindă oferta către segmente mai accesibile. Playtech a scris anterior și despre noua electrică de dimensiuni mici pregătită de Honda pentru piața europeană, în timp ce proiectele Honda 0 arată ambițiile companiei pe termen mai lung în zona EV.

Pentru moment, Prelude Limited Edition nu vine cu performanțe suplimentare și nici cu mult-așteptata siglă Type R. Miza este în primul rând exclusivitatea vizuală. Rămâne de văzut câte exemplare vor fi disponibile în Europa și care va fi diferența de preț față de varianta standard, detalii pe care Honda nu le-a anunțat încă.