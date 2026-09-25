Renault readuce la viață o legendă a raliurilor: noul Gordini este electric, are 270 CP și un design spectaculos
Prezentat pe 24 septembrie 2026 la Renault Carwalk, Renault 8 Gordini Concept va putea fi admirat și la Salonul Auto de la Paris, organizat între 12 și 18 octombrie. Deși constructorul francez nu a anunțat lansarea unei versiuni de serie, prototipul arată cum poate fi reinterpretat patrimoniul auto într-o perioadă în care electrificarea schimbă inclusiv identitatea mașinilor sportive.
De la legenda anilor ’60 la un coupé electric de 270 CP
Lansat în 1964, Renault 8 Gordini a devenit unul dintre modelele emblematice ale motorsportului francez. Automobilul original avea un motor de 95 CP amplasat în partea din spate și tracțiune pe roțile posterioare, o configurație care îi oferea un comportament dinamic aparte, dar care solicita experiență din partea șoferului.
Modelul a contribuit la formarea unei generații de piloți, printre care Jean Ragnotti, și a demonstrat că performanța sportivă putea deveni accesibilă și prin intermediul unui automobil derivat dintr-un model de serie. Cele două dungi albe aplicate pe caroseria albastră au devenit, în timp, unul dintre cele mai cunoscute elemente vizuale asociate numelui Gordini.
La peste șase decenii de la debutul originalului, Renault propune o reinterpretare radicală. Noul Gordini este un coupé electric cu două uși și două locuri, echipat cu un motor care dezvoltă 270 CP. Constructorul nu a comunicat deocamdată autonomia, capacitatea bateriei, accelerația de la 0 la 100 km/h sau viteza maximă a conceptului.
În privința dimensiunilor, prototipul măsoară 4,12 metri în lungime, 1,88 metri în lățime și numai 1,27 metri în înălțime. Caroseria joasă și lată este completată de jante de 19 inchi pe puntea față și de 20 de inchi pe cea spate.
Spre deosebire de modelul istoric, care avea patru portiere, noul Gordini mizează pe o siluetă compactă, cu o parte frontală în formă de V și șase faruri circulare. Spatele lat și puternic sculptat amintește de arhitectura automobilului din 1964, în timp ce liniile caroseriei îi conferă o identitate apropiată de cea a unui automobil de raliu contemporan.
Renault nu a precizat explicit configurația transmisiei și nici puntea motoare a noului concept, astfel că tracțiunea spate nu trebuie considerată o caracteristică tehnică confirmată a versiunii electrice.
Design inspirat de motorsport și detalii care amintesc de original
Renault 8 Gordini Concept a fost realizat integral de echipa de design a constructorului francez, în urma unui concurs intern la care au fost înscrise peste 300 de schițe. Două dintre propuneri au fost selectate pentru dezvoltarea unor machete la scară redusă, iar proiectul final a rezultat din combinarea elementelor considerate reprezentative pentru fiecare dintre acestea.
Dungile continuă inclusiv în interior, unde își schimbă culoarea din alb în albastru, traversând partea superioară a bordului. Totodată, numele Gordini a fost redesenat cu respectarea striațiilor emblemei istorice, iar noul logo „8” este alcătuit din opt segmente.
Partea frontală renunță la grila tradițională a radiatorului și integrează șase proiectoare circulare, inspirate de configurația automobilelor de raliu din perioada în care Renault 8 Gordini participa la competiții.
Alte elemente preluate de la modelul din 1964 includ oglinzile laterale cu formă rotunjită, arcadele dreptunghiulare ale roților și grila de ventilație amplasată în partea din spate.
Un interior minimalist, cu aluminiu, Alcantara și instrumente digitale
Habitaclul noului Renault 8 Gordini Concept combină materialele moderne cu elementele caracteristice automobilelor sportive clasice. Bordul este construit în jurul unei benzi orizontale din aluminiu periat, pe care sunt amplasate instrumentele de bord circulare.
Deși acestea amintesc vizual de cadranele analogice ale modelului original, instrumentele sunt, în realitate, afișaje digitale. Iluminarea ambientală indirectă, amplasată sub bord, completează atmosfera modernă a interiorului.
Renault a ales să reducă utilizarea materialelor plastice vizibile, înlocuindu-le cu aluminiu periat și suprafețe acoperite cu Alcantara. Consola centrală integrează un cronometru, al cărui buton este evidențiat printr-un punct roșu, trimitere directă la caracterul sportiv al automobilului.
Scaunele de tip scoică sunt inspirate de cele ale modelului original, dar beneficiază de o reinterpretare contemporană. Zonele centrale ale șezutului și spătarului sunt îmbrăcate în catifea reiată albastră, în contrast cu structura neagră a scaunelor.
Renault își pregătește propriul muzeu. Ce se întâmplă cu noul Gordini
Renault 8 Gordini Concept face parte dintr-un proiect mai amplu prin care constructorul francez își reinterpretează automobilele istorice. Printre creațiile precedente se numără Renault R17 electric restomod și Renault 5 Diamant, un automobil realizat în colaborare cu designerul Pierre Gonalons.
Noul concept urmează să fie inclus în colecția viitorului muzeu Renault Collections din Flins, Franța, a cărui deschidere pentru public este prevăzută peste aproximativ 15 luni. Muzeul va reuni automobile istorice, prototipuri, materiale de arhivă și alte obiecte reprezentative pentru istoria constructorului.
Deocamdată, Renault 8 Gordini Concept rămâne un exercițiu de design și inginerie, fără o dată anunțată pentru lansarea comercială și fără un preț de vânzare. Constructorul nu a prezentat nici informații despre o eventuală producție în serie.
Pasionații de automobile îl vor putea vedea la standul Renault de la Salonul Auto de la Paris, în perioada 12–18 octombrie 2026.
Într-o industrie în care automobilele electrice sunt asociate tot mai des cu tehnologia digitală și eficiența energetică, Renault 8 Gordini Concept readuce în prim-plan o altă dimensiune a automobilului: legătura dintre design, istorie și pasiunea pentru condus.