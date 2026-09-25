Renault readuce la viață o legendă a raliurilor: noul Gordini este electric, are 270 CP și un design spectaculos

O mașină care a făcut istorie pe traseele de raliu în anii ’60 revine într-o formă complet neașteptată. Renault a reinterpretat celebrul 8 Gordini, transformându-l dintr-un sedan sportiv cu motor termic într-un coupé electric cu două locuri, o caroserie agresivă și 270 CP. Noul concept păstrează câteva dintre detaliile care au consacrat modelul original, însă adoptă proporții și soluții de design inspirate de automobilele de competiție moderne.

Prezentat pe 24 septembrie 2026 la Renault Carwalk, Renault 8 Gordini Concept va putea fi admirat și la Salonul Auto de la Paris, organizat între 12 și 18 octombrie. Deși constructorul francez nu a anunțat lansarea unei versiuni de serie, prototipul arată cum poate fi reinterpretat patrimoniul auto într-o perioadă în care electrificarea schimbă inclusiv identitatea mașinilor sportive.

De la legenda anilor ’60 la un coupé electric de 270 CP

Lansat în 1964, Renault 8 Gordini a devenit unul dintre modelele emblematice ale motorsportului francez. Automobilul original avea un motor de 95 CP amplasat în partea din spate și tracțiune pe roțile posterioare, o configurație care îi oferea un comportament dinamic aparte, dar care solicita experiență din partea șoferului.

Modelul a contribuit la formarea unei generații de piloți, printre care Jean Ragnotti, și a demonstrat că performanța sportivă putea deveni accesibilă și prin intermediul unui automobil derivat dintr-un model de serie. Cele două dungi albe aplicate pe caroseria albastră au devenit, în timp, unul dintre cele mai cunoscute elemente vizuale asociate numelui Gordini.

La peste șase decenii de la debutul originalului, Renault propune o reinterpretare radicală. Noul Gordini este un coupé electric cu două uși și două locuri, echipat cu un motor care dezvoltă 270 CP. Constructorul nu a comunicat deocamdată autonomia, capacitatea bateriei, accelerația de la 0 la 100 km/h sau viteza maximă a conceptului.

În privința dimensiunilor, prototipul măsoară 4,12 metri în lungime, 1,88 metri în lățime și numai 1,27 metri în înălțime. Caroseria joasă și lată este completată de jante de 19 inchi pe puntea față și de 20 de inchi pe cea spate.

Spre deosebire de modelul istoric, care avea patru portiere, noul Gordini mizează pe o siluetă compactă, cu o parte frontală în formă de V și șase faruri circulare. Spatele lat și puternic sculptat amintește de arhitectura automobilului din 1964, în timp ce liniile caroseriei îi conferă o identitate apropiată de cea a unui automobil de raliu contemporan.

Renault nu a precizat explicit configurația transmisiei și nici puntea motoare a noului concept, astfel că tracțiunea spate nu trebuie considerată o caracteristică tehnică confirmată a versiunii electrice.