Reguli noi pentru retragerile de numerar. Băncile riscă amenzi de până la 100.000 de lei: vei putea scoate suma dorită, indiferent de cont

Dacă, de exemplu, cineva are nevoie de 370 de lei, este obligat fie să retragă 400 sau 500 de lei, fie să efectueze mai multe operațiuni. În unele cazuri, acest lucru înseamnă și plata unor comisioane suplimentare, în condițiile în care retragerea de numerar de la bancomatele altor bănci este deja taxată de anumite instituții financiare.

Inițiatorii proiectului susțin că această limitare nu este cauzată, în cele mai multe cazuri, de imposibilitatea tehnică a bancomatelor, ci doar de modul în care este configurată interfața pentru clienții altor bănci.

Ce prevede noul proiect

Proiectul de lege stabilește că toate instituțiile care operează bancomate în România vor avea obligația să ofere utilizatorilor posibilitatea de a introduce manual suma pe care doresc să o retragă, scrie Profit.ro.

Această facilitate va trebui să fie disponibilă pentru toți deținătorii de carduri emise de prestatori de servicii de plată autorizați să funcționeze în România, indiferent de banca emitentă.

În același timp, opțiunile de retragere rapidă, cu sume prestabilite, vor putea fi păstrate, însă acestea nu vor mai putea înlocui posibilitatea introducerii unei valori personalizate.

De ce este considerată necesară schimbarea

Autorii proiectului spun că fiecare titular de cont trebuie să poată decide exact cât numerar retrage din propriii bani. În opinia acestora, actuala practică îi poate obliga pe oameni să scoată din cont mai mulți bani decât au nevoie în acel moment, doar pentru că bancomatul nu le oferă posibilitatea de a introduce suma dorită.

Inițiatorii consideră că diferențele de tratament dintre clienții aceleiași bănci și cei ai altor instituții financiare nu sunt justificate și contravin principiilor concurenței și protecției consumatorilor.