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de Diana Dumitrache
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Reguli noi pentru retragerile de numerar. Băncile riscă amenzi de până la 100.000 de lei: vei putea scoate suma dorită, indiferent de cont

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Reguli noi pentru retragerile de numerar. Băncile riscă amenzi de până la 100.000 de lei: vei putea scoate suma dorită, indiferent de cont
Retragerile de numerar se schimbă (Foto: Profimedia)

Românii care folosesc cardul pentru a retrage numerar de la bancomatele altor bănci ar putea beneficia, în curând, de o schimbare pe care mulți o așteaptă de ani de zile. Un proiect de lege depus în Parlament obligă operatorii de bancomate să permită tuturor utilizatorilor introducerea unei sume personalizate, nu doar alegerea unor valori prestabilite.

Cuprins
  1. Ce se întâmplă acum la multe bancomate
  2. Ce prevede noul proiect
  3. De ce este considerată necesară schimbarea
  4. Există și limite
  5. Amenzi de până la 100.000 de lei

Ce se întâmplă acum la multe bancomate

În prezent, atunci când un client retrage bani de la un bancomat care aparține altei bănci decât cea care i-a emis cardul, de multe ori are la dispoziție doar câteva variante fixe, precum 100, 200, 500 sau 1.000 de lei.

Dacă, de exemplu, cineva are nevoie de 370 de lei, este obligat fie să retragă 400 sau 500 de lei, fie să efectueze mai multe operațiuni. În unele cazuri, acest lucru înseamnă și plata unor comisioane suplimentare, în condițiile în care retragerea de numerar de la bancomatele altor bănci este deja taxată de anumite instituții financiare.

Inițiatorii proiectului susțin că această limitare nu este cauzată, în cele mai multe cazuri, de imposibilitatea tehnică a bancomatelor, ci doar de modul în care este configurată interfața pentru clienții altor bănci.

Ce prevede noul proiect

Proiectul de lege stabilește că toate instituțiile care operează bancomate în România vor avea obligația să ofere utilizatorilor posibilitatea de a introduce manual suma pe care doresc să o retragă, scrie Profit.ro.

Această facilitate va trebui să fie disponibilă pentru toți deținătorii de carduri emise de prestatori de servicii de plată autorizați să funcționeze în România, indiferent de banca emitentă.

În același timp, opțiunile de retragere rapidă, cu sume prestabilite, vor putea fi păstrate, însă acestea nu vor mai putea înlocui posibilitatea introducerii unei valori personalizate.

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De ce este considerată necesară schimbarea

Autorii proiectului spun că fiecare titular de cont trebuie să poată decide exact cât numerar retrage din propriii bani. În opinia acestora, actuala practică îi poate obliga pe oameni să scoată din cont mai mulți bani decât au nevoie în acel moment, doar pentru că bancomatul nu le oferă posibilitatea de a introduce suma dorită.

Inițiatorii consideră că diferențele de tratament dintre clienții aceleiași bănci și cei ai altor instituții financiare nu sunt justificate și contravin principiilor concurenței și protecției consumatorilor.

Există și limite

Proiectul precizează însă că noua obligație nu înseamnă că bancomatele vor putea elibera orice sumă în orice condiții. Retragerile vor rămâne limitate de numerarul disponibil în aparat, de tipurile de bancnote existente în acel moment și de restricțiile tehnice sau de securitate aplicabile fiecărei operațiuni.

De exemplu, dacă un ATM nu are bancnote de 10 lei sau 20 de lei, acesta nu va putea elibera orice combinație solicitată, chiar dacă utilizatorul introduce suma respectivă.

Amenzi de până la 100.000 de lei

Pentru ca noile reguli să fie respectate, proiectul introduce și sancțiuni pentru operatorii care nu vor implementa această funcționalitate. Astfel, încălcarea obligației de a permite introducerea unei sume personalizate atunci când sunt afectate interesele consumatorilor va putea fi sancționată cu amenzi cuprinse între 50.000 și 100.000 de lei.

Potrivit inițiatorilor, impactul financiar asupra băncilor ar urma să fie redus, deoarece, în cele mai multe cazuri, este nevoie doar de actualizarea aplicațiilor software și a interfeței bancomatelor, fără investiții importante în echipamente noi.

Dacă proiectul va fi adoptat de Parlament și promulgat, milioane de români vor putea retrage de la orice bancomat exact suma de care au nevoie, indiferent de banca la care își au contul, ceea ce ar elimina una dintre cele mai frecvente nemulțumiri legate de utilizarea ATM-urilor din România.

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