Regulă nouă pentru șoferii cu experiență sub doi ani. Amenzile propuse sunt uriașe, ce mașini nu ar mai avea voie să conducă
Șoferii aflați la început de drum ar putea avea în curând restricții importante privind tipul de mașini pe care le pot conduce. Un proiect legislativ aflat în Parlament propune limitarea accesului conducătorilor auto cu mai puțin de doi ani de experiență la automobilele considerate prea puternice, măsura fiind justificată prin necesitatea reducerii numărului de accidente grave produse pe șoselele din România. Dacă va primi votul final al deputaților și va deveni lege, noua regulă va aduce amenzi de până la 4.050 de lei și, în anumite situații, chiar suspendarea permisului de conducere.
Cum va fi stabilită limita pentru mașinile permise
Spre deosebire de alte propuneri discutate în trecut, noul proiect nu stabilește o limită fixă de cai putere. În schimb, autoritățile vor folosi un indicator tehnic numit raport putere/masă, calculat prin împărțirea puterii motorului la greutatea proprie a vehiculului. Potrivit proiectului, șoferii care au permis categoria B de mai puțin de doi ani nu vor putea conduce autoturisme care depășesc pragul de 0,075 kW/kg, echivalentul a aproximativ 100 de cai putere pe tonă.
Această metodă este considerată mai precisă deoarece ține cont atât de puterea motorului, cât și de greutatea mașinii. Astfel, două automobile cu același număr de cai putere pot fi încadrate diferit în funcție de masa lor.
Ce mașini ar putea intra sub incidența restricției
În practică, măsura ar putea afecta numeroase modele populare, în special versiunile sportive sau cele echipate cu motoare mai puternice. De exemplu, un autoturism compact de aproximativ 1.200 de kilograme și un motor de 130-140 CP ar putea depăși pragul stabilit de lege. În schimb, un SUV mai greu, cu aceeași putere, ar putea rămâne sub limita impusă.
Din acest motiv, verificarea raportului putere/masă ar urma să devină esențială pentru șoferii care își cumpără prima mașină după obținerea permisului.
Există și excepții
Proiectul prevede câteva situații în care șoferii începători vor putea conduce vehicule mai puternice. Prima excepție îi vizează pe cei care sunt însoțiți de un conducător auto cu o experiență de minimum zece ani. Acesta trebuie să fie prezent în mașină și să poată oferi îndrumare pe durata deplasării.
O altă excepție este destinată celor care folosesc vehiculul în scop profesional. Astfel, persoanele care lucrează în baza unui contract de muncă sau a unei alte forme legale de colaborare vor putea conduce mașini care depășesc limita stabilită, dacă acest lucru este necesar pentru desfășurarea activității.
Documentele care atestă raportul de muncă vor reprezenta dovada legală în cazul unui control.
Amenzi de până la 4.050 de lei
Sancțiunile propuse sunt printre cele mai severe prevăzute de legislația rutieră pentru persoane fizice. Astfel, cei care nu respectă restricția riscă amenzi din clasa a IV-a de sancțiuni, care pot ajunge la 20 de puncte-amendă, adică până la 4.050 de lei în prezent.
Legiuitorii consideră că sancțiunile ridicate sunt necesare pentru a descuraja încălcarea regulii și pentru a reduce expunerea șoferilor fără experiență la vehicule cu performanțe ridicate.
Când se poate ajunge la suspendarea permisului
În anumite situații, consecințele pot fi și mai serioase. De exemplu, dacă un șofer cu mai puțin de doi ani experiență conduce fără însoțitor o mașină care depășește semnificativ limita stabilită de lege, acesta ar putea rămâne fără permis pentru 90 de zile, pe lângă amenda aplicată.
Măsura face parte din obiectivele asumate de România prin Strategia Națională privind Siguranța Rutieră 2022-2030, care urmărește reducerea numărului de accidente grave și a victimelor de pe șosele.
Legea nu se aplică încă
Deocamdată, restricțiile nu au intrat în vigoare. Pentru a produce efecte, proiectul trebuie să fie adoptat de Camera Deputaților, care este for decizional în acest caz, apoi să fie promulgat de președintele României și publicat în Monitorul Oficial.
Până atunci, șoferii începători pot conduce orice autoturism pentru care dețin categoria de permis corespunzătoare. Dacă proiectul va deveni lege, însă, alegerea primei mașini ar putea deveni mult mai complicată pentru mii de tineri care își obțin permisul în fiecare an.