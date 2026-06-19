Regulă nouă pentru șoferii cu experiență sub doi ani. Amenzile propuse sunt uriașe, ce mașini nu ar mai avea voie să conducă

Această metodă este considerată mai precisă deoarece ține cont atât de puterea motorului, cât și de greutatea mașinii. Astfel, două automobile cu același număr de cai putere pot fi încadrate diferit în funcție de masa lor.

Ce mașini ar putea intra sub incidența restricției

În practică, măsura ar putea afecta numeroase modele populare, în special versiunile sportive sau cele echipate cu motoare mai puternice. De exemplu, un autoturism compact de aproximativ 1.200 de kilograme și un motor de 130-140 CP ar putea depăși pragul stabilit de lege. În schimb, un SUV mai greu, cu aceeași putere, ar putea rămâne sub limita impusă.

Din acest motiv, verificarea raportului putere/masă ar urma să devină esențială pentru șoferii care își cumpără prima mașină după obținerea permisului.

Există și excepții

Proiectul prevede câteva situații în care șoferii începători vor putea conduce vehicule mai puternice. Prima excepție îi vizează pe cei care sunt însoțiți de un conducător auto cu o experiență de minimum zece ani. Acesta trebuie să fie prezent în mașină și să poată oferi îndrumare pe durata deplasării.

O altă excepție este destinată celor care folosesc vehiculul în scop profesional. Astfel, persoanele care lucrează în baza unui contract de muncă sau a unei alte forme legale de colaborare vor putea conduce mașini care depășesc limita stabilită, dacă acest lucru este necesar pentru desfășurarea activității.

Documentele care atestă raportul de muncă vor reprezenta dovada legală în cazul unui control.

Amenzi de până la 4.050 de lei

Sancțiunile propuse sunt printre cele mai severe prevăzute de legislația rutieră pentru persoane fizice. Astfel, cei care nu respectă restricția riscă amenzi din clasa a IV-a de sancțiuni, care pot ajunge la 20 de puncte-amendă, adică până la 4.050 de lei în prezent.