Unde se ia cel mai ușor permisul în România și în ce județe candidații pică pe capete. Datele oficiale care arată diferențe uriașe

Aproape două treimi dintre candidați nu reușesc să promoveze din prima

La nivel național, cifrele arată că examenul auto rămâne un obstacol important pentru viitorii șoferi. Din peste 380.000 de persoane care au susținut examenul pentru prima dată, puțin peste 131.000 au fost declarate admise.

Rezultatul se traduce printr-o rată medie de promovare de aproximativ 34%, ceea ce înseamnă că aproape două treimi dintre cei care intră pentru prima dată în sala de examen sau urcă în mașina de traseu nu reușesc să obțină permisul.

Diferențele dintre județe sunt însă spectaculoase. În fruntea clasamentului se află județul Alba, unde aproape jumătate dintre candidați promovează examenul auto încă de la prima prezentare. Potrivit datelor oficiale, rata de succes depășește 48%.

Foarte aproape se situează și județul Vâlcea, cu o promovabilitate de peste 48%, în timp ce Brăila completează podiumul național, cu aproape 47% dintre candidați declarați admiși.

Aceste procente sugerează că nivelul de pregătire, modul în care sunt organizate școlile de șoferi și particularitățile traseelor de examinare pot influența semnificativ rezultatele finale.

Diferențe uriașe între școlile de șoferi: de la promovare de peste 80% la zero admiși

Raportul oficial scoate în evidență și un fenomen mai puțin discutat. Dincolo de statisticile județene, există diferențe majore între școlile de șoferi și instructorii care pregătesc cursanții.

În unele cazuri, unitățile de pregătire reușesc să trimită la examen candidați foarte bine pregătiți, iar ratele de promovare depășesc chiar și pragul de 70% sau 80%. Aceste rezultate arată că pregătirea practică și teoretică poate face diferența atunci când elevii ajung în fața examinatorului.