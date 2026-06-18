Unde se ia cel mai ușor permisul în România și în ce județe candidații pică pe capete. Datele oficiale care arată diferențe uriașe
Pentru mulți români, obținerea permisului de conducere din prima încercare a devenit o provocare mai dificilă decât s-ar aștepta. Datele centralizate de autorități arată că majoritatea candidaților nu reușesc să treacă examenul auto la prima prezentare, iar diferențele dintre județe sunt mai mari decât s-ar crede.
Statisticile publicate de Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări oferă o imagine detaliată asupra modului în care se desfășoară examenul pentru permis în România. În timp ce în unele județe aproape unul din doi candidați obține permisul de la prima încercare, în altele rata de promovare este considerabil mai mică.
Aproape două treimi dintre candidați nu reușesc să promoveze din prima
La nivel național, cifrele arată că examenul auto rămâne un obstacol important pentru viitorii șoferi. Din peste 380.000 de persoane care au susținut examenul pentru prima dată, puțin peste 131.000 au fost declarate admise.
Rezultatul se traduce printr-o rată medie de promovare de aproximativ 34%, ceea ce înseamnă că aproape două treimi dintre cei care intră pentru prima dată în sala de examen sau urcă în mașina de traseu nu reușesc să obțină permisul.
Diferențele dintre județe sunt însă spectaculoase. În fruntea clasamentului se află județul Alba, unde aproape jumătate dintre candidați promovează examenul auto încă de la prima prezentare. Potrivit datelor oficiale, rata de succes depășește 48%.
Foarte aproape se situează și județul Vâlcea, cu o promovabilitate de peste 48%, în timp ce Brăila completează podiumul național, cu aproape 47% dintre candidați declarați admiși.
Aceste procente sugerează că nivelul de pregătire, modul în care sunt organizate școlile de șoferi și particularitățile traseelor de examinare pot influența semnificativ rezultatele finale.
Diferențe uriașe între școlile de șoferi: de la promovare de peste 80% la zero admiși
Raportul oficial scoate în evidență și un fenomen mai puțin discutat. Dincolo de statisticile județene, există diferențe majore între școlile de șoferi și instructorii care pregătesc cursanții.
În unele cazuri, unitățile de pregătire reușesc să trimită la examen candidați foarte bine pregătiți, iar ratele de promovare depășesc chiar și pragul de 70% sau 80%. Aceste rezultate arată că pregătirea practică și teoretică poate face diferența atunci când elevii ajung în fața examinatorului.
La polul opus se află școli care înregistrează rezultate extrem de slabe. Există situații în care zeci de cursanți au fost programați la examen, însă niciunul nu a reușit să obțină calificativul „Admis”.
Astfel de cazuri ridică semne de întrebare cu privire la calitatea instruirii și la nivelul real de pregătire cu care unii elevi ajung să susțină examenul.
Autoritățile explică faptul că statistica ia în calcul exclusiv prima examinare asociată fiecărui dosar de școlarizare. Dacă un candidat pică examenul teoretic sau este respins la traseu la prima prezentare, acesta este înregistrat ca respins în raportul anual.
De asemenea, nu sunt incluse persoanele care au trecut de proba teoretică, dar nu au mai susținut traseul până la finalul perioadei analizate. Sunt excluse și examinările pentru redobândirea permisului suspendat, precum și alte categorii speciale de testări.