AI-ul ridică ștacheta în IT: Programatorii viitorului nu vor mai fi simpli executanți

Codul simplu se automatizează

Instrumentele bazate pe inteligență artificială pot scrie deja funcții, identifica erori și propune soluții. Ele pot genera într-un timp foarte scurt cod care înainte necesita ore sau zile de muncă. Acest lucru nu elimină programarea, dar reduce valoarea sarcinilor simple și repetitive.

Piața nu va mai recompensa la fel de mult un angajat care doar transformă instrucțiunile în linii de cod. Astfel de activități pot fi preluate parțial de asistenți digitali. Schimbarea provoacă deja îngrijorare printre programatorii care se tem că vor fi înlocuiți.

Asta nu înseamnă că oricine poate construi acum produse software complexe. Un instrument AI poate genera un rezultat convingător, dar rezultatul poate fi greșit. Codul poate conține vulnerabilități. Poate funcționa într-un test simplu și poate eșua atunci când ajunge într-un sistem folosit de mii de persoane.

Companiile vor avea în continuare nevoie de oameni care înțeleg ce se întâmplă în spatele rezultatului. Un specialist trebuie să poată verifica logica, performanța și securitatea. Trebuie să recunoască o soluție fragilă, chiar dacă aceasta pare corectă la prima vedere.

Arhitecții devin esențiali

Iulian Stanciu consideră că nevoia de arhitecți și specialiști avansați va rămâne mare. Aceștia nu scriu doar fragmente de cod. Ei stabilesc modul în care componentele unui sistem comunică. Aleg tehnologiile, regulile de securitate și structura pe care va fi construit produsul.

Un arhitect trebuie să înțeleagă întregul sistem. Este nevoie de cunoștințe despre baze de date, infrastructură cloud, rețele, securitate și performanță. În era AI, trebuie să înțeleagă și limitele modelelor automate. Doar astfel poate formula cerințele corecte și poate evalua rezultatul.

Această evoluție se vede deja pe piața IT din România. Companiile caută specialiști în machine learning, securitate cibernetică și arhitectură cloud. Posturile generale nu dispar complet. Totuși, competiția pentru ele devine mai dură.