# AI-ul ridică ștacheta în IT: Programatorii viitorului nu vor mai fi simpli executanți
Inteligența artificială schimbă rapid criteriile de angajare din industria tehnologică. Capacitatea de a scrie cod nu mai garantează singură un loc de muncă bine plătit. Iulian Stanciu, antreprenor și fost CEO eMAG, susține că viitorii specialiști vor avea nevoie de o pregătire mult mai profundă, potrivit unei declarații oferite pentru Ziarul Financiar.
Comparația folosită de antreprenor este una puternică. IT-ul ar putea ajunge să semene cu neurochirurgia. Nu pentru că cele două profesii au aceleași responsabilități, ci pentru că ambele vor necesita ani întregi de studiu. Cursurile rapide și cunoștințele de bază nu vor mai fi suficiente pentru obținerea automată a unui salariu ridicat.
Codul simplu se automatizează
Instrumentele bazate pe inteligență artificială pot scrie deja funcții, identifica erori și propune soluții. Ele pot genera într-un timp foarte scurt cod care înainte necesita ore sau zile de muncă. Acest lucru nu elimină programarea, dar reduce valoarea sarcinilor simple și repetitive.
Piața nu va mai recompensa la fel de mult un angajat care doar transformă instrucțiunile în linii de cod. Astfel de activități pot fi preluate parțial de asistenți digitali. Schimbarea provoacă deja îngrijorare printre programatorii care se tem că vor fi înlocuiți.
Asta nu înseamnă că oricine poate construi acum produse software complexe. Un instrument AI poate genera un rezultat convingător, dar rezultatul poate fi greșit. Codul poate conține vulnerabilități. Poate funcționa într-un test simplu și poate eșua atunci când ajunge într-un sistem folosit de mii de persoane.
Companiile vor avea în continuare nevoie de oameni care înțeleg ce se întâmplă în spatele rezultatului. Un specialist trebuie să poată verifica logica, performanța și securitatea. Trebuie să recunoască o soluție fragilă, chiar dacă aceasta pare corectă la prima vedere.
Arhitecții devin esențiali
Iulian Stanciu consideră că nevoia de arhitecți și specialiști avansați va rămâne mare. Aceștia nu scriu doar fragmente de cod. Ei stabilesc modul în care componentele unui sistem comunică. Aleg tehnologiile, regulile de securitate și structura pe care va fi construit produsul.
Un arhitect trebuie să înțeleagă întregul sistem. Este nevoie de cunoștințe despre baze de date, infrastructură cloud, rețele, securitate și performanță. În era AI, trebuie să înțeleagă și limitele modelelor automate. Doar astfel poate formula cerințele corecte și poate evalua rezultatul.
Această evoluție se vede deja pe piața IT din România. Companiile caută specialiști în machine learning, securitate cibernetică și arhitectură cloud. Posturile generale nu dispar complet. Totuși, competiția pentru ele devine mai dură.
Experiența practică va conta mai mult. Un portofoliu construit din proiecte reale poate avea o valoare mai mare decât un certificat obținut după un curs scurt. Angajatorii vor să vadă dacă un candidat poate înțelege o problemă, nu doar dacă știe sintaxa unui limbaj.
Și gândirea critică devine importantă. Un programator trebuie să poată întreba de ce o soluție este potrivită. Trebuie să observe consecințele unei decizii tehnice. Inteligența artificială poate oferi variante, dar omul rămâne responsabil pentru alegerea finală.
Studiul nu se mai termină
Comparația cu neurochirurgia nu trebuie interpretată literal. Nu există o regulă potrivit căreia orice programator va trebui să studieze nouă ani. Mesajul este că pregătirea superficială nu va mai deschide la fel de ușor ușa către industrie.
Până recent, cererea mare de angajați a permis intrarea rapidă în domeniu. Unele persoane învățau un limbaj de programare, realizau câteva proiecte și găseau relativ repede un post de junior. Astăzi, multe dintre acele sarcini pot fi executate sau accelerate de agenții AI folosiți în dezvoltarea software.
Pentru un începător, schimbarea nu înseamnă că trebuie să renunțe. Înseamnă că trebuie să învețe diferit. Nu te limita la comenzile unui instrument. Învață algoritmi, structuri de date și arhitectură. Înțelege cum funcționează rețelele și sistemele de operare. Verifică fiecare rezultat generat automat.
AI-ul poate deveni un profesor și un accelerator. Îți poate explica un concept sau poate construi un prototip. Nu trebuie însă să îl transformi într-un înlocuitor pentru cunoștințe. Când apare o eroare gravă, compania nu poate cere explicații algoritmului. Responsabilitatea rămâne la specialist.
IT-ul nu dispare. Se schimbă nivelul minim necesar pentru a avea succes. Cei care cunosc doar operațiunile de bază vor concura direct cu automatizarea. Cei care înțeleg sistemele în profunzime vor coordona instrumentele AI și vor lua deciziile importante. Salariile mari nu vor mai recompensa simpla scriere a codului, ci capacitatea de a construi, verifica și controla tehnologii complexe.