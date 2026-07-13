România a intrat pe minus la angajări. Bucureștiul a pierdut peste 15.000 de salariați într-un an, un singur județ mai angajează

Cele mai mari scăderi procentuale au fost înregistrate în Maramureș, unde numărul salariaților s-a redus cu 1,98%, Vaslui, cu 1,70%, Vrancea, cu 1,66%, precum și în Dolj și Bistrița-Năsăud, ambele cu un minus anual de 1,64%.

Din perspectiva numărului efectiv de joburi pierdute, Bucureștiul conduce detașat. Capitala avea cu peste 15.300 de salariați mai puțin decât în aprilie 2025.

Un singur județ a reușit să câștige angajați

Călărași este singura excepție de pe harta României. Județul a câștigat 393 de salariați într-un an, ceea ce reprezintă o creștere de 0,79%. În restul țării, inclusiv în marile centre economice, companiile par să fi tras frâna. Unele firme au redus personalul, altele au înghețat posturile disponibile sau au devenit mult mai prudente atunci când vine vorba despre noi angajări.

Contextul este cu atât mai complicat cu cât în 2026 au fost anunțate restructurări importante inclusiv în sectoare considerate până recent foarte stabile. De exemplu, Oracle a redus aproximativ 500 de locuri de muncă în România într-un nou val de restructurări asociat reorganizării globale și investițiilor în inteligență artificială.

Salariile cresc pe hârtie, dar românii cumpără mai puțin

Frâna economiei începe să se vadă și în salarii. În aprilie 2026, salariul mediu net la nivel național a ajuns la 5.843 de lei, față de 5.647 de lei în aprilie 2025, ceea ce înseamnă o creștere de numai 3,5%.

În condițiile în care scumpirile resimțite de populație sunt mult mai mari, pentru numeroși angajați această majorare nu înseamnă un câștig real. Cu alte cuvinte, chiar dacă suma trecută pe fluturaș este ceva mai mare, banii pot cumpăra mai puține alimente, servicii sau produse decât în urmă cu un an.

Mai mult, 12 județe au înregistrat salarii medii nete mai mici decât în aprilie 2025, iar într-un singur județ creșterea salarială a mai fost de două cifre.