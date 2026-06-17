Cum primești înapoi o parte din costul RCA. Procedura care se aplică în 2026

Cu alte cuvinte, simplul fapt că nu mai folosești mașina nu este suficient. Pentru a beneficia de suspendarea poliței, trebuie suspendată în mod legal și înmatricularea sau dreptul de circulație al vehiculului.

După depunerea solicitării, asiguratorul are obligația să comunice decizia în termen de cel mult cinci zile.

Suspendarea produce efecte de la data la care cererea este primită de compania de asigurări, însă nu poate începe înainte de suspendarea oficială a înmatriculării.

Cum poți recupera o parte din banii plătiți

Partea cea mai interesantă pentru proprietarii de autovehicule este legată de recuperarea sumelor achitate pentru RCA. Legea oferă două variante. Prima opțiune este prelungirea valabilității poliței cu perioada în care aceasta a fost suspendată. În acest caz, asiguratorul emite un act adițional și perioada de acoperire este extinsă corespunzător.

A doua variantă este restituirea unei părți din prima de asigurare. Practic, șoferul poate primi înapoi suma aferentă perioadei în care RCA a fost suspendat. Astfel, calculul se face proporțional cu perioada rămasă din contract.

Cine nu poate primi banii înapoi

Restituirea sumelor nu este automată pentru toate cazurile. Legea precizează că banii pot fi returnați doar dacă pe perioada de valabilitate a contractului nu au fost plătite și nici nu sunt datorate despăgubiri pentru evenimente asigurate.

Dacă polița a fost utilizată pentru acoperirea unui accident sau există dosare de daună aflate în curs de soluționare, posibilitatea recuperării banilor poate fi limitată.