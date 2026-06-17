Cum primești înapoi o parte din costul RCA. Procedura care se aplică în 2026
Mulți șoferi continuă să plătească polița RCA chiar și atunci când mașina nu este folosită luni întregi și rămâne parcată în curte sau în garaj. Puțini știu însă că legislația permite, în anumite condiții, suspendarea poliței RCA și chiar recuperarea unei părți din banii plătiți către asigurator. Măsura a fost clarificată prin modificările aduse anul trecut Legii nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto și poate reprezenta o soluție pentru proprietarii de vehicule care nu intenționează să le utilizeze o perioadă mai lungă.
Când poate fi suspendată polița RCA
Potrivit legislației în vigoare, asiguratul poate solicita în scris companiei de asigurări suspendarea efectelor contractului RCA pe perioada suspendării înmatriculării vehiculului.
Cu alte cuvinte, simplul fapt că nu mai folosești mașina nu este suficient. Pentru a beneficia de suspendarea poliței, trebuie suspendată în mod legal și înmatricularea sau dreptul de circulație al vehiculului.
După depunerea solicitării, asiguratorul are obligația să comunice decizia în termen de cel mult cinci zile.
Suspendarea produce efecte de la data la care cererea este primită de compania de asigurări, însă nu poate începe înainte de suspendarea oficială a înmatriculării.
Cum poți recupera o parte din banii plătiți
Partea cea mai interesantă pentru proprietarii de autovehicule este legată de recuperarea sumelor achitate pentru RCA. Legea oferă două variante. Prima opțiune este prelungirea valabilității poliței cu perioada în care aceasta a fost suspendată. În acest caz, asiguratorul emite un act adițional și perioada de acoperire este extinsă corespunzător.
A doua variantă este restituirea unei părți din prima de asigurare. Practic, șoferul poate primi înapoi suma aferentă perioadei în care RCA a fost suspendat. Astfel, calculul se face proporțional cu perioada rămasă din contract.
Cine nu poate primi banii înapoi
Restituirea sumelor nu este automată pentru toate cazurile. Legea precizează că banii pot fi returnați doar dacă pe perioada de valabilitate a contractului nu au fost plătite și nici nu sunt datorate despăgubiri pentru evenimente asigurate.
Dacă polița a fost utilizată pentru acoperirea unui accident sau există dosare de daună aflate în curs de soluționare, posibilitatea recuperării banilor poate fi limitată.
Atenție unde este ținută mașina
Suspendarea RCA vine și cu obligații importante pentru proprietar. Pe toată perioada suspendării, vehiculul trebuie să fie imobilizat într-un spațiu privat și să nu fie lăsat pe domeniul public.
Practic, mașina trebuie ținută într-o curte, într-un garaj sau într-o altă proprietate privată și nu poate ocupa locuri de parcare publice ori circula pe drumurile deschise traficului. Această condiție este esențială și este verificată de autorități.
Amenzi de până la 2.000 de lei
Șoferii care suspendă RCA și nu respectă obligația de a păstra vehiculul în afara domeniului public riscă sancțiuni importante. Potrivit legii, încălcarea acestei reguli este considerată nerespectarea obligațiilor privind asigurarea RCA și poate fi sancționată cu amenzi cuprinse între 1.000 și 2.000 de lei.
De asemenea, dacă vehiculul este surprins circulând fără asigurare valabilă, sancțiunile pot fi și mai severe. Este important de menționat faptul caăaplicarea acestor amenzi intră în competența Poliției Române, prin structurile de poliție rutieră.
O soluție pentru cei care nu folosesc mașina luni întregi
În contextul în care costurile cu întreținerea unei mașini au crescut constant în ultimii ani, de la carburanți și taxe până la asigurări, suspendarea temporară a poliței RCA poate reprezenta o modalitate legală de reducere a cheltuielilor.
Pentru proprietarii care își lasă vehiculul nefolosit pe timpul iernii, pentru cei care pleacă perioade lungi în străinătate sau pentru cei care dețin mașini utilizate doar ocazional, procedura poate însemna recuperarea a câtorva sute de lei și evitarea plății unei asigurări de care nu beneficiază efectiv în perioada respectivă.
Totuși, înainte de a solicita suspendarea, este important ca proprietarul să se asigure că respectă toate condițiile prevăzute de lege, pentru a evita amenzile care pot depăși cu mult economiile realizate.