Rămâi fără loc de muncă în 2026? Câți bani primești de la stat și cât timp poți lua indemnizație de șomaj
Pierderea locului de muncă devine o preocupare pentru tot mai mulți români, într-o perioadă în care companiile sunt prudente cu angajările, iar numărul salariaților a început să scadă. În aprilie 2026, România avea aproximativ 5,11 milioane de salariați, cu circa 60.100 mai puțini decât în urmă cu un an, iar numai Bucureștiul a pierdut peste 15.300 de angajați în același interval. Pentru cei care sunt concediați, statul poate acorda indemnizație de șomaj, însă suma nu este egală cu salariul pierdut și nici nu se acordă automat tuturor persoanelor care rămân fără serviciu.
Cine poate primi indemnizație de șomaj în 2026
Regulile sunt stabilite prin Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, act normativ aplicabil și în 2026, cu modificările ulterioare.
Pentru a primi indemnizația, una dintre condițiile esențiale este ca persoana să aibă un stagiu de cotizare de cel puțin 12 luni în ultimele 24 de luni anterioare datei cererii. De asemenea, încetarea raporturilor de muncă trebuie să se producă din motive neimputabile salariatului. Aici pot intra, de exemplu, concedierile pentru desființarea postului sau restructurările.
În schimb, simpla demisie nu dă, în mod obișnuit, dreptul la indemnizație de șomaj, deoarece contractul a încetat la inițiativa angajatului. Persoana trebuie să fie înregistrată la agenția pentru ocuparea forței de muncă și să nu realizeze venituri sau să obțină din activități autorizate venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referință, în condițiile legii.
Cât primești dacă ai lucrat doar un an
În 2026, indicatorul social de referință, cunoscut drept ISR, este menținut la 660 de lei. Potrivit art. 39 din Legea nr. 76/2002, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puțin un an, indemnizația are o componentă fixă raportată la valoarea ISR.
Astfel, un angajat care îndeplinește condițiile minime pentru acordarea șomajului pornește de la o indemnizație de 660 de lei pe lună.
Este important de înțeles că valoarea ajutorului de șomaj nu este calculată ca un procent simplu din ultimul salariu net. Un angajat care câștiga 5.000 sau 6.000 de lei net nu va primi automat 75% sau 80% din salariu după concediere.
Vechimea mai mare poate crește suma primită
Pentru persoanele cu un stagiu de cotizare mai mare, la suma reprezentată de ISR se adaugă un procent calculat din media salariului de bază lunar brut din ultimele 12 luni de stagiu de cotizare.
Procentul este de 3% pentru un stagiu de cel puțin trei ani, 5% pentru minimum cinci ani, 7% pentru minimum zece ani și 10% pentru persoanele care au un stagiu de cotizare de cel puțin 20 de ani. Să luăm exemplul unui angajat care a lucrat opt ani și a avut, în ultimele 12 luni, un salariu de bază brut mediu de 6.000 de lei.
Pentru că are un stagiu de peste cinci ani, procentul aplicabil este de 5%. Cinci la sută din 6.000 de lei înseamnă 300 de lei. La valoarea ISR de 660 de lei se adaugă cei 300 de lei, astfel că indemnizația calculată potrivit formulei legale ajunge la 960 de lei lunar.
În cazul unei persoane cu peste 20 de ani de cotizare și o medie a salariului de bază brut de 8.000 de lei, procentul este de 10%. Componenta suplimentară ar fi de 800 de lei, iar indemnizația calculată ar ajunge la 1.460 de lei pe lună.
Exemplele sunt simplificate, iar situația concretă este stabilită de agenția pentru ocuparea forței de muncă pe baza documentelor privind stagiul și veniturile luate în calcul potrivit legii.
Cât timp poți primi bani de la stat
Durata indemnizației nu este aceeași pentru toți șomerii. Persoanele care au un stagiu de cotizare de cel puțin un an primesc indemnizația timp de șase luni. Pentru cei cu un stagiu de cotizare de cel puțin cinci ani, perioada crește la nouă luni.
Practic, indemnizația se acordă timp de 12 luni persoanelor care au un stagiu de cotizare mai mare de zece ani.
De exemplu, un salariat concediat după doi ani de muncă poate primi șomaj timp de șase luni. O persoană cu opt ani de cotizare poate beneficia de indemnizație timp de nouă luni, iar cineva cu peste zece ani de stagiu poate primi banii timp de un an.
Șomajul nu se primește fără obligații
Persoana care beneficiază de indemnizație trebuie să se prezinte la agenția pentru ocuparea forței de muncă potrivit programării, să comunice modificările care pot afecta dreptul la indemnizație și să participe la serviciile de ocupare și formare profesională oferite. Desigur, legea prevede și obligația de a căuta activ un loc de muncă.
În contextul în care România a pierdut peste 60.000 de salariați într-un singur an, indemnizația de șomaj poate reprezenta o plasă temporară de siguranță pentru cei concediați. Sumele sunt însă mult sub nivelul salariilor obișnuite, astfel că ajutorul trebuie privit ca un venit temporar, acordat pe o perioadă de cel mult 12 luni, și nu ca o înlocuire integrală a salariului pierdut.