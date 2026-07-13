Rămâi fără loc de muncă în 2026? Câți bani primești de la stat și cât timp poți lua indemnizație de șomaj

Pentru a primi indemnizația, una dintre condițiile esențiale este ca persoana să aibă un stagiu de cotizare de cel puțin 12 luni în ultimele 24 de luni anterioare datei cererii. De asemenea, încetarea raporturilor de muncă trebuie să se producă din motive neimputabile salariatului. Aici pot intra, de exemplu, concedierile pentru desființarea postului sau restructurările.

În schimb, simpla demisie nu dă, în mod obișnuit, dreptul la indemnizație de șomaj, deoarece contractul a încetat la inițiativa angajatului. Persoana trebuie să fie înregistrată la agenția pentru ocuparea forței de muncă și să nu realizeze venituri sau să obțină din activități autorizate venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referință, în condițiile legii.

Cât primești dacă ai lucrat doar un an

În 2026, indicatorul social de referință, cunoscut drept ISR, este menținut la 660 de lei. Potrivit art. 39 din Legea nr. 76/2002, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puțin un an, indemnizația are o componentă fixă raportată la valoarea ISR.

Astfel, un angajat care îndeplinește condițiile minime pentru acordarea șomajului pornește de la o indemnizație de 660 de lei pe lună.

Este important de înțeles că valoarea ajutorului de șomaj nu este calculată ca un procent simplu din ultimul salariu net. Un angajat care câștiga 5.000 sau 6.000 de lei net nu va primi automat 75% sau 80% din salariu după concediere.

Vechimea mai mare poate crește suma primită

Pentru persoanele cu un stagiu de cotizare mai mare, la suma reprezentată de ISR se adaugă un procent calculat din media salariului de bază lunar brut din ultimele 12 luni de stagiu de cotizare.

Procentul este de 3% pentru un stagiu de cel puțin trei ani, 5% pentru minimum cinci ani, 7% pentru minimum zece ani și 10% pentru persoanele care au un stagiu de cotizare de cel puțin 20 de ani. Să luăm exemplul unui angajat care a lucrat opt ani și a avut, în ultimele 12 luni, un salariu de bază brut mediu de 6.000 de lei.