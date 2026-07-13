Bucureștiul nu intră în vacanță: ce faci în weekendul 17–19 iulie 2026, de la concerte și motoare la târguri și artă

Concerte și motoare la Arena Națională

Bucharest Town Charity Run se desfășoară între 17 și 19 iulie la Arena Națională. Festivalul combină muzica live cu universul moto și are o componentă caritabilă. O parte importantă a proiectului este susținerea achiziției de echipamente medicale pentru copiii tratați în secția de hematologie pediatrică a Institutului Clinic Fundeni.

Vineri, 17 iulie, pe scenă sunt anunțați Dirty Shirt, Cozmetic, Tavi Colen Band & Emma, ZOB și Alex & The Fat Penguins. Sâmbătă, programul se mută spre hip-hop, cu Paraziții, Dan Gerosu, Cabron, Macanache și C.R.B.L. Duminică, ultima zi îi aduce în fața publicului pe Cargo, Jurjak, Anton, Natalia Bendre și Phoenix.

Festivalul nu se rezumă la concerte. Organizatorii pregătesc parade moto, standuri automotive, zone de mâncare și băuturi, merch, echipamente pentru pasionați și activări pentru public. Este anunțată și o zonă specială pentru copii, ceea ce face evenimentul accesibil și familiilor. Biletele pornesc de la 150 de lei, iar persoanele cu dizabilități beneficiază de acces gratuit pe toată durata festivalului.

Față de alte ghiduri de weekend din București, selecția muzicală din această perioadă este concentrată într-un singur loc. Poți alege o zi în funcție de genul preferat sau poți merge pe întregul weekend.

Târguri și ultimele călătorii Tatra

O variantă cu intrare liberă este Târgul de Sfântul Ilie, deschis de vineri până duminică, între orele 10:00 și 18:00, la Muzeul Național al Țăranului Român. Evenimentul aduce împreună meșteșugari, artizani, anticari și artiști din mai multe zone ale țării.

La standuri vei găsi ceramică, icoane, lăzi de zestre, mobilier pictat, ii, fote, marame, covoare, podoabe, obiecte din piele, cruci din lemn, jucării și obiecte vechi de gospodărie. Zona gastronomică include prăjituri de casă, miere și plante medicinale. Târgul susține și organizații care desfășoară activități umanitare pentru copii cu dizabilități și persoane vulnerabile.

Tot în zona produselor independente, Târg de Poveste are loc pe 18 și 19 iulie, pe strada Liveni nr. 15, aproape de Piața Unirii. Evenimentul este dedicat creatorilor locali și obiectelor lucrate manual. Este o opțiune potrivită pentru cadouri, bijuterii, decorațiuni și produse care nu vin din zona producției de serie.