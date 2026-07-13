Bucureștiul nu intră în vacanță: ce faci în weekendul 17–19 iulie 2026, de la concerte și motoare la târguri și artă
Weekendul 17–19 iulie 2026 aduce în București concerte rock și hip-hop, parade moto, târguri tradiționale, plimbări cu tramvaie istorice, spectacole de teatru și ultima ocazie de a vizita actualul sezon Art Safari. Cel mai amplu eveniment al perioadei este Bucharest Town Charity Run, organizat timp de trei zile la Arena Națională, potrivit programului publicat de Eventim.
Capitala oferă variante pentru bugete și gusturi diferite. Poți merge la un festival mare, îți poți petrece ziua printre obiecte tradiționale și creații handmade sau poți alege o ieșire culturală într-o sală răcoroasă. Programul completează lista deja generoasă a evenimentelor lunii iulie în București, înaintea concertelor Savatage, Kraftwerk, Vița de Vie și VAMA.
Concerte și motoare la Arena Națională
Bucharest Town Charity Run se desfășoară între 17 și 19 iulie la Arena Națională. Festivalul combină muzica live cu universul moto și are o componentă caritabilă. O parte importantă a proiectului este susținerea achiziției de echipamente medicale pentru copiii tratați în secția de hematologie pediatrică a Institutului Clinic Fundeni.
Vineri, 17 iulie, pe scenă sunt anunțați Dirty Shirt, Cozmetic, Tavi Colen Band & Emma, ZOB și Alex & The Fat Penguins. Sâmbătă, programul se mută spre hip-hop, cu Paraziții, Dan Gerosu, Cabron, Macanache și C.R.B.L. Duminică, ultima zi îi aduce în fața publicului pe Cargo, Jurjak, Anton, Natalia Bendre și Phoenix.
Festivalul nu se rezumă la concerte. Organizatorii pregătesc parade moto, standuri automotive, zone de mâncare și băuturi, merch, echipamente pentru pasionați și activări pentru public. Este anunțată și o zonă specială pentru copii, ceea ce face evenimentul accesibil și familiilor. Biletele pornesc de la 150 de lei, iar persoanele cu dizabilități beneficiază de acces gratuit pe toată durata festivalului.
Față de alte ghiduri de weekend din București, selecția muzicală din această perioadă este concentrată într-un singur loc. Poți alege o zi în funcție de genul preferat sau poți merge pe întregul weekend.
Târguri și ultimele călătorii Tatra
O variantă cu intrare liberă este Târgul de Sfântul Ilie, deschis de vineri până duminică, între orele 10:00 și 18:00, la Muzeul Național al Țăranului Român. Evenimentul aduce împreună meșteșugari, artizani, anticari și artiști din mai multe zone ale țării.
La standuri vei găsi ceramică, icoane, lăzi de zestre, mobilier pictat, ii, fote, marame, covoare, podoabe, obiecte din piele, cruci din lemn, jucării și obiecte vechi de gospodărie. Zona gastronomică include prăjituri de casă, miere și plante medicinale. Târgul susține și organizații care desfășoară activități umanitare pentru copii cu dizabilități și persoane vulnerabile.
Tot în zona produselor independente, Târg de Poveste are loc pe 18 și 19 iulie, pe strada Liveni nr. 15, aproape de Piața Unirii. Evenimentul este dedicat creatorilor locali și obiectelor lucrate manual. Este o opțiune potrivită pentru cadouri, bijuterii, decorațiuni și produse care nu vin din zona producției de serie.
Weekendul are și o componentă nostalgică. Festivalul Tatra continuă pe 18 și 19 iulie și marchează retragerea tramvaielor care au circulat timp de 53 de ani pe liniile Capitalei. Sâmbătă, vehiculele istorice apar pe traseele liniilor 7, 23, 11 și 47, iar duminică va fi înființată temporar linia 35, între Depoul Militari și Gara Basarab. Pentru călătorii este valabil orice titlu metropolitan obișnuit.
Artă și teatru pentru toate vârstele
Weekendul 17–19 iulie este ultima ocazie de a vizita sezonul actual Art Safari New Museum din Amzei 13. Expozițiile sunt deschise de la 11:00 la 20:00, cu ultima intrare la 19:30, iar duminică este ultima zi.
Ediția include proiectele „Vermont și farmecul Belle Époque”, „R:Eminescu. Poetul rațional” și „Felix Aftene. Jurnal”. O vizită la Art Safari poate fi combinată ușor cu o plimbare prin Piața Amzei, Piața Romană și Calea Victoriei.
Pentru teatru, vineri sunt programate „Uite mortul, nu e mortul!”, la Sala Luceafărul, și „Un gigolo de 2 lei”, la Teatrul Roșu. Sâmbătă poți alege între „Micul Prinț – spectacol pentru oameni mari”, la Sala Dalles, „Bărbați care salvează femei”, „Am comis-o…” și „Plătesc în avans”.
Duminică, familiile pot merge la musicalul interactiv „Lumea Mea – Obsi”, programat la ora 12:30 la Sala Luceafărul și recomandat copiilor de peste cinci ani. Seara, unteatru programează un concert Toulouse Lautrec în cadrul festivalului „Zilele unteatru șaișpe”, iar Teatrul Roșu prezintă comedia „Bărbatul perfect defect”.
Weekendul poate fi construit fără să traversezi orașul de mai multe ori. Poți rezerva vineri pentru Arena Națională, sâmbătă pentru târguri și Festivalul Tatra, iar duminică pentru Art Safari și teatru. Verifică programul și disponibilitatea biletelor înainte de plecare, deoarece orele sau condițiile de acces pot fi modificate de organizatori.