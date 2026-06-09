Reduceri surpriză la pompă. Cât au ajuns să coste benzina și motorina azi, 9 iunie

Cea mai importantă modificare a fost operată la benzina standard. Petrom, liderul pieței locale, a redus prețul cu 30 de bani pe litru în dimineața zilei de 9 iunie. Aceeași reducere a fost aplicată și în rețeaua OMV, administrată de aceeași companie, OMV Petrom Marketing.

La scurt timp după această mișcare, și Rompetrol a decis să reducă prețurile benzinei cu încă 30 de bani pe litru, după ce cu doar două zile înainte efectuase o altă ieftinire pentru ambele tipuri de carburanți.

Pentru șoferi, diferența nu este deloc neglijabilă. În cazul unui rezervor de 50 de litri, reducerea de 30 de bani pe litru înseamnă o economie de aproximativ 15 lei la fiecare alimentare.

Unde găsești cele mai mici prețuri

În prezent, cele mai mici prețuri la benzina standard se regăsesc în stațiile Rompetrol, în timp ce la motorina standard diferențele dintre principalele lanțuri sunt relativ reduse.

Tip carburant Cel mai mic preț Stație Benzină standard 9,33 lei/litru Rompetrol Benzină premium 9,80 lei/litru Rompetrol Motorină standard 9,34 lei/litru Rompetrol Motorină premium 10,15 lei/litru Petrom

Prețurile complete la principalele benzinării

La benzina standard, Rompetrol afișează 9,33 lei/litru, Petrom 9,42 lei, OMV 9,48 lei, iar Lukoil 9,68 lei/litru. În cazul benzinei premium, prețurile pornesc de la 9,80 lei/litru la Rompetrol și ajung la 10,25 lei/litru la Lukoil. Petrom vinde benzina superioară cu 9,90 lei/litru, în timp ce OMV afișează 10,05 lei/litru.

La motorina standard, cele mai mici valori sunt de 9,34 lei/litru la Rompetrol și 9,38 lei/litru la Petrom. La polul opus se află Lukoil, unde litrul de motorină costă 9,59 lei.

Pentru motorina premium, Petrom are cel mai mic preț, de 10,15 lei/litru, urmat de OMV cu 10,25 lei și Rompetrol cu 10,35 lei.