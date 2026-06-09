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Reduceri surpriză la pompă. Cât au ajuns să coste benzina și motorina azi, 9 iunie

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Reduceri surpriză la pompă. Cât au ajuns să coste benzina și motorina azi, 9 iunie
Ieftiniri semnificative la carburanți (Foto: Profimedia)

Șoferii români primesc o veste bună la începutul lunii iunie, după ce marile lanțuri de benzinării au operat reduceri consistente ale prețurilor la carburanți, atât pentru benzină, cât și pentru motorină, ceea ce înseamnă că un plin de combustibil costă acum cu câteva zeci de lei mai puțin față de săptămânile anterioare.

Cuprins
  1. Ieftiniri semnificative la carburanți
  2. Unde găsești cele mai mici prețuri
  3.  Prețurile complete la principalele benzinării
  4. Ce înseamnă aceste reduceri pentru șoferi

Ieftiniri semnificative la carburanți

Reducerile au fost aplicate în special de Petrom, OMV și Rompetrol, companii care dețin o parte importantă din piața distribuției de carburanți din România și care influențează de regulă tendința generală a prețurilor la pompă.

Cea mai importantă modificare a fost operată la benzina standard. Petrom, liderul pieței locale, a redus prețul cu 30 de bani pe litru în dimineața zilei de 9 iunie. Aceeași reducere a fost aplicată și în rețeaua OMV, administrată de aceeași companie, OMV Petrom Marketing.

La scurt timp după această mișcare, și Rompetrol a decis să reducă prețurile benzinei cu încă 30 de bani pe litru, după ce cu doar două zile înainte efectuase o altă ieftinire pentru ambele tipuri de carburanți.

Pentru șoferi, diferența nu este deloc neglijabilă. În cazul unui rezervor de 50 de litri, reducerea de 30 de bani pe litru înseamnă o economie de aproximativ 15 lei la fiecare alimentare.

Unde găsești cele mai mici prețuri

În prezent, cele mai mici prețuri la benzina standard se regăsesc în stațiile Rompetrol, în timp ce la motorina standard diferențele dintre principalele lanțuri sunt relativ reduse.

Tip carburant Cel mai mic preț Stație
Benzină standard 9,33 lei/litru Rompetrol
Benzină premium 9,80 lei/litru Rompetrol
Motorină standard 9,34 lei/litru Rompetrol
Motorină premium 10,15 lei/litru Petrom

 Prețurile complete la principalele benzinării

La benzina standard, Rompetrol afișează 9,33 lei/litru, Petrom 9,42 lei, OMV 9,48 lei, iar Lukoil 9,68 lei/litru. În cazul benzinei premium, prețurile pornesc de la 9,80 lei/litru la Rompetrol și ajung la 10,25 lei/litru la Lukoil. Petrom vinde benzina superioară cu 9,90 lei/litru, în timp ce OMV afișează 10,05 lei/litru.

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La motorina standard, cele mai mici valori sunt de 9,34 lei/litru la Rompetrol și 9,38 lei/litru la Petrom. La polul opus se află Lukoil, unde litrul de motorină costă 9,59 lei.

Pentru motorina premium, Petrom are cel mai mic preț, de 10,15 lei/litru, urmat de OMV cu 10,25 lei și Rompetrol cu 10,35 lei.

Ce înseamnă aceste reduceri pentru șoferi

În contextul în care combustibilul reprezintă una dintre cele mai importante cheltuieli pentru proprietarii de autoturisme și pentru firmele de transport, orice reducere de câteva zeci de bani pe litru se reflectă direct în bugetul lunar.

Pentru un șofer care consumă aproximativ 150 de litri de carburant pe lună, o scădere de 30 de bani pe litru poate însemna economii de circa 45 de lei lunar. În cazul companiilor de transport sau al celor care folosesc intens autovehiculele, impactul este mult mai mare.

Rămâne de văzut dacă actualul val de ieftiniri va continua și în următoarele săptămâni, însă pentru moment șoferii beneficiază de unele dintre cele mai importante reduceri de preț din ultima perioadă.

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