Rate fără dobândă pentru consolidarea blocurilor cu risc seismic. Cât timp vor putea vor plăti proprietarii pentru reparaţiile clădirilor
Proprietarii apartamentelor din blocurile cu risc seismic din București ar putea beneficia de un nou sistem de plată pentru lucrările de consolidare. Municipalitatea a aprobat un mecanism prin care sumele care nu sunt acoperite din fondurile de la bugetul de stat vor putea fi achitate în rate, fără dobândă, pe perioade de până la 15 ani, în funcție de situație. Autoritățile susțin că măsura are rolul de a accelera consolidarea clădirilor vulnerabile la cutremure și, în același timp, de a proteja bugetul local.
Ce cheltuieli vor fi plătite în rate
Programul Național de Consolidare a Clădirilor cu Risc Seismic Ridicat acoperă o parte dintre costurile lucrărilor, însă există și cheltuieli care nu sunt eligibile pentru finanțare de la bugetul de stat.
Aceste sume sunt avansate în prezent din bugetul Municipiului București, iar noul mecanism stabilește modul în care vor fi recuperate ulterior de la proprietari.
Potrivit expunerii de motive, scopul este crearea unui sistem „sustenabil de finanțare”, care să permită continuarea programului fără ca bugetul local să fie blocat de costurile deja suportate.
Rate fără dobândă pentru asociațiile de proprietari
Conform proiectului aprobat, asociațiile de proprietari vor putea restitui sumele datorate în rate egale, fără dobândă, pe o perioadă de până la cinci ani. Plata ratelor va începe din luna următoare recepției lucrărilor de consolidare.
Municipalitatea consideră că această soluție oferă predictibilitate proprietarilor și permite recuperarea treptată a fondurilor publice folosite pentru finanțarea lucrărilor.
Proprietarii individuali pot plăti până la 15 ani
Pentru proprietarii care nu fac parte dintr-o asociație de proprietari, condițiile sunt diferite. Aceștia vor putea solicita eșalonarea sumelor pe o perioadă de până la 15 ani, fără dobândă, însă vor trebui să constituie o ipotecă imobiliară în favoarea Municipiului București.
Autoritățile explică faptul că această soluție reprezintă o formă de protecție socială, deoarece permite plata unor rate mai mici, pe o perioadă mai lungă.
„Mecanismul urmărește asigurarea sustenabilității financiare a programului de consolidare, dar și protejarea proprietarilor, prin posibilitatea de prelungire a termenului de rambursare până la 15 ani, cu menținerea caracterului predictibil și echitabil al plăților”, se arată în document.
Ce se întâmplă dacă apartamentul este vândut
Proiectul stabilește și reguli clare pentru proprietarii care aleg plata eșalonată. Dacă locuința este vândută înainte ca întreaga datorie să fie achitată, restul sumelor devin exigibile, ceea ce înseamnă că trebuie plătite integral.
De asemenea, în cazul în care proprietarul întârzie plata ratelor mai mult de 90 de zile, Municipalitatea poate rezilia contractul și poate începe procedura de executare silită. Aceste măsuri au fost introduse pentru a garanta recuperarea banilor investiți din fonduri publice.
De ce a fost nevoie de acest mecanism
Primăria Capitalei arată că lipsa unui sistem clar de recuperare a sumelor ar pune o presiune tot mai mare asupra bugetului local.
„În absența unui mecanism clar, predictibil și transparent de recuperare, aceste sume ar genera o presiune bugetară semnificativă, cu efect direct asupra capacității municipiului de a finanța noi obiective”, se precizează în expunerea de motive.
Autoritățile susțin că recuperarea treptată a banilor va permite finanțarea altor proiecte de consolidare și menținerea echilibrului bugetar.
Peste 2.500 de clădiri sunt pe lista riscului seismic
Necesitatea accelerării programului este evidențiată și de numărul mare al clădirilor vulnerabile din Capitală. În prezent, pe lista imobilelor încadrate în clase de risc seismic figurează 2.504 clădiri, dintre care 405 sunt încadrate în clasa de risc seismic I, adică prezintă cel mai ridicat risc în cazul unui cutremur puternic.
Cu toate acestea, ritmul lucrărilor rămâne redus. În cursul anului trecut au fost finalizate lucrările de consolidare la doar două clădiri, iar în prezent se lucrează la 13 imobile. Contribuția proprietarilor sau a asociațiilor de proprietari la costurile neeligibile a variat până acum între 2% și 15%, în funcție de fiecare proiect.
Noul mecanism de plată, aprobat cu 43 de voturi pentru și două împotrivă, este văzut de administrația locală ca o soluție prin care mai multe blocuri cu risc seismic să poată intra în procesul de consolidare, fără ca proprietarii să fie obligați să suporte integral costurile într-o singură tranșă.