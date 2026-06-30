Rate fără dobândă pentru consolidarea blocurilor cu risc seismic. Cât timp vor putea vor plăti proprietarii pentru reparaţiile clădirilor

Aceste sume sunt avansate în prezent din bugetul Municipiului București, iar noul mecanism stabilește modul în care vor fi recuperate ulterior de la proprietari.

Potrivit expunerii de motive, scopul este crearea unui sistem „sustenabil de finanțare”, care să permită continuarea programului fără ca bugetul local să fie blocat de costurile deja suportate.

Rate fără dobândă pentru asociațiile de proprietari

Conform proiectului aprobat, asociațiile de proprietari vor putea restitui sumele datorate în rate egale, fără dobândă, pe o perioadă de până la cinci ani. Plata ratelor va începe din luna următoare recepției lucrărilor de consolidare.

Municipalitatea consideră că această soluție oferă predictibilitate proprietarilor și permite recuperarea treptată a fondurilor publice folosite pentru finanțarea lucrărilor.

Proprietarii individuali pot plăti până la 15 ani

Pentru proprietarii care nu fac parte dintr-o asociație de proprietari, condițiile sunt diferite. Aceștia vor putea solicita eșalonarea sumelor pe o perioadă de până la 15 ani, fără dobândă, însă vor trebui să constituie o ipotecă imobiliară în favoarea Municipiului București.

Autoritățile explică faptul că această soluție reprezintă o formă de protecție socială, deoarece permite plata unor rate mai mici, pe o perioadă mai lungă.

„Mecanismul urmărește asigurarea sustenabilității financiare a programului de consolidare, dar și protejarea proprietarilor, prin posibilitatea de prelungire a termenului de rambursare până la 15 ani, cu menținerea caracterului predictibil și echitabil al plăților”, se arată în document.

Ce se întâmplă dacă apartamentul este vândut

Proiectul stabilește și reguli clare pentru proprietarii care aleg plata eșalonată. Dacă locuința este vândută înainte ca întreaga datorie să fie achitată, restul sumelor devin exigibile, ceea ce înseamnă că trebuie plătite integral.