Clădirea în care locuiești ar putea fi verificată. Ce este evaluarea vizuală rapidă și cum se face
Locuitorii din mai multe cartiere ale Capitalei vor observa, în lunile următoare, echipe de specialiști care verifică starea clădirilor de locuit. Acțiunea face parte din Programul Municipal de Evaluare Vizuală Rapidă (EVR), derulat de Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic (AMCCRS), instituție aflată în subordinea Primăriei Municipiului București. Verificările se desfășoară în perioada iunie–noiembrie 2026 și reprezintă o etapă preliminară în procesul de identificare a imobilelor care ar putea necesita analize tehnice aprofundate privind riscul seismic.
Programul vizează peste 6.000 de clădiri
Programul anunțat de AMCCRS face parte din Pachetul 1 al unui contract subsecvent încheiat în baza Acordului-Cadru privind serviciile de identificare, inventariere și evaluare vizuală rapidă a unui număr de peste 6.000 de clădiri.
În cadrul acestui proces, echipele de specialiști vor colecta informații despre starea actuală a imobilelor, folosind tablete pentru înregistrarea datelor observate la fața locului. Activitatea are rolul de a contribui la realizarea unei imagini de ansamblu asupra fondului construit din București și de a sprijini stabilirea priorităților pentru intervențiile viitoare.
Evaluarea vizuală rapidă este descrisă de AMCCRS ca un proces non-invaziv, ceea ce înseamnă că verificările nu presupun accesul în apartamentele locatarilor.
Verificările se limitează la exterior și la spațiile comune
Instituția precizează că echipele autorizate vor analiza exclusiv elementele exterioare și spațiile comune ale clădirilor. Printre acestea se numără fațadele, scările, holurile sau curțile interioare, fără a intra în locuințele proprietarilor.
Scopul acestei etape este colectarea unor date preliminare despre starea construcțiilor, urmând ca, pe baza informațiilor obținute, să fie stabilite ulterior prioritățile pentru reducerea riscului seismic, în conformitate cu prevederile Legii nr. 212/2022 privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor.
AMCCRS subliniază și un aspect important pentru proprietari: evaluarea vizuală rapidă nu stabilește încadrarea unei clădiri într-o clasă de risc seismic. Procedura reprezintă doar o etapă inițială de analiză, care poate indica necesitatea realizării unor expertize tehnice detaliate în cazul anumitor imobile.
Șase zone din București sunt incluse în prima etapă
Pachetul 1 al programului acoperă șase zone din centrul și zona mediană a Capitalei, delimitate în documentația oficială pusă la dispoziție de AMCCRS.
Prima zonă cuprinde Calea Moșilor, pe tronsonul dintre Carol I/C.A. Rosetti și Negustori, precum și ramificațiile spre Hristo Botev, Sfânta Vineri și zona Lipscani – I.C. Brătianu.
A doua zonă include strada Grivița și cartierul din apropiere, acoperind și Buzești, Berzei, Sfinții Voievozi și Mircea Vulcănescu.
În zona a treia sunt vizate clădirile de pe strada Călărași, pe segmentul dintre Mircea Vodă și Traian – Țepeș Vodă.
Zona a patra se suprapune peste unul dintre cele mai circulate coridoare ale orașului, respectiv Magheru – Bălcescu – I.C. Brătianu, între Piața Romană, Universitate și Unirii.
Programul ajunge și în zona Pache Protopopescu – Moșilor, cu extindere către Iancului și Mihai Bravu, aceasta fiind inclusă în zona a cincea.
Totodată, evaluările vor avea loc și în zona identificată drept Zona 40, care cuprinde cartierul din jurul Parcului Ioanid și străzi din perimetrul Dacia, Mihai Eminescu și Dumbrava Roșie.
Cum pot fi recunoscute echipele care efectuează verificările
AMCCRS precizează că evaluările sunt realizate de echipe autorizate în numele Asocierii GLOBEXTERRA SRL – TEHNO-CONSULTING SOLUTION SRL.
Instituția transmite că specialiștii nu solicită acces în apartamente și nu percep taxe sau alte sume de bani proprietarilor ori asociațiilor de proprietari. Întreaga acțiune este finanțată de Primăria Municipiului București, prin AMCCRS.
Astfel, locatarii trebuie să știe că prezența echipelor în cartierele incluse în program face parte din procesul oficial de evaluare vizuală rapidă, iar activitatea acestora se desfășoară exclusiv în spațiile comune și la exteriorul clădirilor. Datele colectate vor constitui baza pentru etapele următoare de analiză, fără ca această verificare să reprezinte, în sine, o expertiză tehnică sau o încadrare într-o clasă de risc seismic.