Clădirea în care locuiești ar putea fi verificată. Ce este evaluarea vizuală rapidă și cum se face

În cadrul acestui proces, echipele de specialiști vor colecta informații despre starea actuală a imobilelor, folosind tablete pentru înregistrarea datelor observate la fața locului. Activitatea are rolul de a contribui la realizarea unei imagini de ansamblu asupra fondului construit din București și de a sprijini stabilirea priorităților pentru intervențiile viitoare.

Evaluarea vizuală rapidă este descrisă de AMCCRS ca un proces non-invaziv, ceea ce înseamnă că verificările nu presupun accesul în apartamentele locatarilor.

Verificările se limitează la exterior și la spațiile comune

Instituția precizează că echipele autorizate vor analiza exclusiv elementele exterioare și spațiile comune ale clădirilor. Printre acestea se numără fațadele, scările, holurile sau curțile interioare, fără a intra în locuințele proprietarilor.

Scopul acestei etape este colectarea unor date preliminare despre starea construcțiilor, urmând ca, pe baza informațiilor obținute, să fie stabilite ulterior prioritățile pentru reducerea riscului seismic, în conformitate cu prevederile Legii nr. 212/2022 privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor.

AMCCRS subliniază și un aspect important pentru proprietari: evaluarea vizuală rapidă nu stabilește încadrarea unei clădiri într-o clasă de risc seismic. Procedura reprezintă doar o etapă inițială de analiză, care poate indica necesitatea realizării unor expertize tehnice detaliate în cazul anumitor imobile.

Șase zone din București sunt incluse în prima etapă

Pachetul 1 al programului acoperă șase zone din centrul și zona mediană a Capitalei, delimitate în documentația oficială pusă la dispoziție de AMCCRS.

Prima zonă cuprinde Calea Moșilor, pe tronsonul dintre Carol I/C.A. Rosetti și Negustori, precum și ramificațiile spre Hristo Botev, Sfânta Vineri și zona Lipscani – I.C. Brătianu.