Rabla 2026 vine cu bani mai mulți și reguli noi. Ce mașini pot fi cumpărate cu ajutorul de până la 18.500 de lei

Ce se schimbă în Programul Rabla 2026

Ghidul pentru Programul Rabla 2026 urmează să intre în transparență publică pentru o perioadă de 10 zile. După această etapă, documentul poate fi aprobat, iar programul își va urma calendarul obișnuit: înscrieri, validări, depuneri de dosare și achiziții prin dealerii participanți. Diana Buzoianu a precizat că autoritățile vor să păstreze calendarul de anul trecut, tocmai pentru ca lansarea să nu fie întârziată de modificări tehnice în platformă.

Noul criteriu privind locul de fabricație este prezentat de autorități drept o măsură cu dublu efect. Pe de o parte, statul vrea să reducă impactul de mediu generat de transportul mașinilor aduse de la distanțe foarte mari. Pe de altă parte, programul ar urma să susțină producția auto mai apropiată de România, inclusiv producătorii care fabrică sau asamblează mașini în Europa.

Ministra Mediului a explicat că diferența dintre o mașină adusă de la 20.000 de kilometri și una adusă de la 2.000 de kilometri contează din perspectiva impactului asupra mediului. În plus, autoritățile mizează pe un efect economic mai larg, prin direcționarea banilor publici către vehicule produse în spații economice mai apropiate.

Câți bani poți primi de la stat

Valorile voucherelor ar urma să rămână la nivelul de anul trecut. Cel mai mare ecotichet este de 18.500 de lei și se acordă pentru achiziționarea unui autovehicul nou pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen. Pentru cei care vor o mașină plug-in hibrid, sprijinul este de 15.000 de lei, aceeași valoare fiind prevăzută și pentru motocicletele electrice.

Pentru un autovehicul nou cu sistem de propulsie hibrid, ecotichetul este de 12.000 de lei. În cazul mașinilor cu motor termic, inclusiv cele cu motorizare pe benzină, GPL sau GNC, ajutorul ajunge la 10.000 de lei. Aceeași sumă se aplică și pentru achiziționarea unei motociclete noi eligibile în program.

Prin păstrarea acestor valori, Ministerul Mediului spune că evită întârzierile care ar fi apărut dacă platforma ar fi trebuit modificată suplimentar. Practic, miza este ca programul să poată începe ca primă etapă în luna iunie, după parcurgerea consultării publice și aprobarea ordinului.

De ce contează noua regulă pentru cumpărători

Pentru românii care se pregătesc să aplice la Programul Rabla 2026, noua condiție înseamnă că verificarea modelului ales devine mai importantă ca până acum. Nu va fi suficient ca mașina să fie nouă și să se încadreze într-o categorie eligibilă de motorizare. Va conta și unde este fabricat autovehiculul.