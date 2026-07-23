Apare rețeaua socială fără reclame și fără algoritmi. Yope vrea să schimbe modul în care stai online

Cum vrea Yope să fie diferită

Yope mizează pe ideea de „micro-comunități”, adică grupuri mici de oameni care se cunosc în viața reală. Conturile sunt private în mod implicit, nu există un feed algoritmic clasic, iar aplicația nu se bazează pe reclame, ci vrea să dezvolte în timp funcții premium pentru utilizatorii foarte activi.

Ideea nu este complet nouă. Mulți tineri folosesc deja conturi secundare, „spam accounts” sau grupuri private pentru a posta fotografii mai naturale, fără presiunea unui profil public perfect. TechCrunch scrie că fondatorii Yope au analizat acest comportament și vor să creeze o aplicație construită special pentru conexiuni mai intime.

Aplicația folosește fotografii, colaje, stickere și widgeturi de lock screen pentru a păstra legătura între prieteni. În loc să urmărești influenceri sau clipuri recomandate automat, ideea este să vezi ce fac oamenii apropiați.

Are șanse să concureze cu Instagram și TikTok?

Yope susține că are aproape 15 milioane de utilizatori înregistrați și că utilizatorii distribuie săptămânal între 10 și 20 de milioane de bucăți de conținut, inclusiv poze, clipuri și stickere. Fondatorul companiei spune că peste jumătate dintre utilizatori deschid aplicația cel puțin cinci zile pe săptămână.

Totuși, problema oricărei rețele sociale noi este simplă: trebuie să îți convingi prietenii să intre și ei. O aplicație privată pentru grupuri mici este utilă doar dacă grupul tău chiar o folosește. Altfel, riști să ai încă o iconiță pe telefon, lângă toate celelalte.

Pe Playtech am scris deja despre cum Instagram și YouTube au pierdut un proces despre dependența tinerilor de social media. Tocmai de aceea, ideea unei rețele fără reclame și fără algoritm agresiv poate prinde la publicul care s-a săturat de scroll infinit.

Yope nu va înlocui peste noapte TikTok sau Instagram, dar arată o tendință interesantă: o parte dintre utilizatori nu mai caută neapărat audiență mare, ci spații mai mici, mai private și mai puțin obositoare.