Poate un frate să vândă terenul moștenit fără acordul tău? Ce spune legea

Fiecare moștenitor deține o cotă ideală din întregul bun, fără ca o anumită porțiune din teren să îi aparțină exclusiv până la realizarea partajului. Cu alte cuvinte, dacă doi frați moștenesc un teren în cote egale, fiecare este proprietarul unei cote de 1/2 din întregul teren, nu al unei jumătăți delimitate fizic.

Acest principiu este reglementat de art. 631 din Codul civil, care definește dreptul de proprietate comună pe cote-părți.

Poate un frate să vândă întregul teren fără acordul celorlalți?

Răspunsul este nu.

Un singur coproprietar nu poate încheia în mod valabil un contract prin care să vândă întregul teren aflat în coproprietate, deoarece nu este proprietarul exclusiv al bunului. Pentru vânzarea întregului imobil este necesar acordul tuturor coproprietarilor.

Regula rezultă din dispozițiile art. 641 din Codul civil, care prevăd că actele de dispoziție asupra bunului comun se realizează cu acordul tuturor coproprietarilor.

Prin urmare, dacă un frate încearcă să vândă întregul teren fără semnătura celorlalți moștenitori, acesta nu poate transmite dreptul de proprietate asupra cotelor care nu îi aparțin.

Ce poate vinde un coproprietar fără acordul celorlalți

Situația este diferită atunci când unul dintre moștenitori dorește să își vândă propria cotă-parte din teren.