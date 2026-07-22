Poate un frate să vândă terenul moștenit fără acordul tău? Ce spune legea
Moștenirile sunt printre cele mai frecvente surse de conflicte în familie, iar una dintre întrebările care apar cel mai des este dacă unul dintre moștenitori poate vinde singur un teren rămas de la părinți sau bunici. În practică, răspunsul depinde de situația juridică a bunului și de momentul în care are loc vânzarea. Codul civil stabilește reguli clare privind drepturile coproprietarilor asupra bunurilor moștenite, iar acestea sunt valabile și în anul 2026. În anumite situații, un frate poate înstrăina doar propria cotă din moștenire, însă nu poate vinde întregul teren fără acordul celorlalți moștenitori.
Terenul moștenit aparține tuturor moștenitorilor până la partaj
După deschiderea succesiunii și acceptarea moștenirii, bunurile rămase de la persoana decedată intră, de regulă, în proprietatea comună a moștenitorilor. Acest tip de proprietate poartă denumirea de coproprietate pe cote-părți.
Fiecare moștenitor deține o cotă ideală din întregul bun, fără ca o anumită porțiune din teren să îi aparțină exclusiv până la realizarea partajului. Cu alte cuvinte, dacă doi frați moștenesc un teren în cote egale, fiecare este proprietarul unei cote de 1/2 din întregul teren, nu al unei jumătăți delimitate fizic.
Acest principiu este reglementat de art. 631 din Codul civil, care definește dreptul de proprietate comună pe cote-părți.
Poate un frate să vândă întregul teren fără acordul celorlalți?
Răspunsul este nu.
Un singur coproprietar nu poate încheia în mod valabil un contract prin care să vândă întregul teren aflat în coproprietate, deoarece nu este proprietarul exclusiv al bunului. Pentru vânzarea întregului imobil este necesar acordul tuturor coproprietarilor.
Regula rezultă din dispozițiile art. 641 din Codul civil, care prevăd că actele de dispoziție asupra bunului comun se realizează cu acordul tuturor coproprietarilor.
Prin urmare, dacă un frate încearcă să vândă întregul teren fără semnătura celorlalți moștenitori, acesta nu poate transmite dreptul de proprietate asupra cotelor care nu îi aparțin.
Ce poate vinde un coproprietar fără acordul celorlalți
Situația este diferită atunci când unul dintre moștenitori dorește să își vândă propria cotă-parte din teren.
Codul civil îi permite fiecărui coproprietar să dispună liber de cota sa ideală de proprietate.
Acest drept este prevăzut expres de art. 634 alin. (1) din Codul civil, potrivit căruia fiecare coproprietar poate înstrăina, ipoteca sau greva cu alte drepturi reale propria cotă-parte fără acordul celorlalți coproprietari.
Așadar, un frate poate vinde cota sa din moștenire chiar dacă ceilalți moștenitori nu sunt de acord. Cumpărătorul nu va deveni însă proprietarul întregului teren, ci va intra în coproprietate alături de ceilalți moștenitori.
Ce se întâmplă după partaj
Regimul juridic se schimbă după împărțirea moștenirii.
Partajul poate fi realizat pe cale notarială, atunci când există acord între moștenitori, sau prin instanță, dacă aceștia nu reușesc să ajungă la o înțelegere.
După finalizarea partajului, fiecare persoană devine proprietar exclusiv asupra bunului sau asupra porțiunii de teren care i-a fost atribuită.
Din acel moment, proprietarul poate vinde terenul primit la partaj fără acordul foștilor coproprietari, deoarece bunul nu mai face parte din proprietatea comună.
Dreptul oricărui coproprietar de a solicita ieșirea din indiviziune este prevăzut de art. 669 din Codul civil, care stabilește că nimeni nu poate fi obligat să rămână în indiviziune.
Ce se întâmplă dacă un frate vinde mai mult decât deține
În practică, pot exista situații în care un coproprietar declară că este proprietarul întregului teren și încearcă să îl vândă integral.
O asemenea tranzacție nu îi poate afecta pe ceilalți coproprietari în ceea ce privește drepturile lor asupra bunului. Vânzătorul poate transmite doar drepturile pe care le are în patrimoniu, nu și cotele celorlalți moștenitori.
În funcție de situația concretă, persoanele prejudiciate pot solicita apărarea dreptului lor de proprietate pe calea instanței, dacă apreciază că actele încheiate le încalcă drepturile.
Din acest motiv, înaintea cumpărării unui teren provenit din moștenire, este recomandată verificarea situației juridice a imobilului, a certificatului de moștenitor și a extrasului de carte funciară, pentru a vedea cine sunt proprietarii și ce cote dețin.
În cele din urmă, legislația în vigoare în 2026 este clară: un frate nu poate vinde întregul teren moștenit fără acordul celorlalți moștenitori, deoarece nu este proprietar exclusiv asupra bunului. El poate însă să își înstrăineze propria cotă-parte, conform dispozițiilor Codului civil. Dacă moștenitorii doresc să devină proprietari exclusivi asupra unor loturi distincte, soluția este realizarea partajului, fie pe cale amiabilă, fie prin instanță.