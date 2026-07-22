Apa a ajuns mai scumpă decât berea la Mamaia. Cât costă o masă la „împinge tava” în vara lui 2026
Vacanțele pe litoralul românesc vin în această vară cu facturi tot mai mari pentru turiști. În Mamaia, diferențele de preț dintre produse atrag atenția încă de la prima comandă: o sticlă de apă de jumătate de litru costă mai mult decât un pahar de bere în unele restaurante de tip „împinge tava”. La acestea se adaugă tarifele pentru mâncare, băuturi, distracții, șezlong și cazare, astfel că bugetul unei zile la mare poate crește rapid.
Apa a depășit berea la preț în Mamaia
Una dintre cele mai surprinzătoare situații observate în această vară este legată de prețul apei. În unele cantine de tip „împinge tava” din Mamaia, o sticlă de apă de 500 ml costă 12 lei, în timp ce un pahar de bere draft poate fi cumpărat cu 10 lei.
Diferențele devin și mai mari în localurile premium, unde o sticlă de apă poate ajunge chiar și la 25 de lei.
Aceste tarife sunt doar o parte din cheltuielile pe care turiștii trebuie să le ia în calcul atunci când își planifică un sejur pe litoral.
Cât costă mâncarea la „împinge tava”
Și meniul din restaurantele cu autoservire este mai scump comparativ cu anii anteriori. În multe cazuri, preparatele sunt vândute la suta de grame, iar valoarea bonului final poate crește rapid.
Un prânz pentru o persoană ajunge în jurul valorii de 100 de lei, în funcție de preparatele alese.
Prețuri pentru preparatele principale
- mici – 6-7 lei/bucată;
- cartofi prăjiți – 8 lei/100 g;
- cartofi țărănești la cuptor – 9 lei/100 g;
- tigaie picantă – 11 lei/100 g;
- tochitură dobrogeană – 11 lei/100 g;
- pulpe de pui – 14 lei/100 g;
- piept de pui la grătar – 14 lei/100 g;
- cașcaval pane – 14 lei/100 g;
- cârnăciori la grătar – 14-15 lei/100 g;
- frigărui de porc – 14-15 lei/100 g;
- saramură de crap – 15 lei/100 g;
- păstrăv la grătar – 15 lei/100 g;
- file de crap la grătar – 15 lei/100 g;
- calamar pane – 15 lei/100 g;
- burger de vită cu cartofi prăjiți – 40 de lei;
- hamsii – 14 lei/porția.
Ciorbe, salate și pizza
Oferta include și preparate tradiționale sau pizza, la următoarele tarife:
- ciorbă de pui a la grec – 27 lei;
- ciorbă de burtă – 27 lei;
- salată de varză (120 g) – 10 lei;
- salată de roșii (200 g) – 12 lei;
- salată de roșii cu brânză – 14 lei;
- chiflă – 2 lei;
- smântână (50 g) – 5 lei;
- mujdei (50 g) – 3 lei;
- pizza Margherita (420 g) – 35 lei;
- pizza Quattro Stagioni (480 g) – 43 lei;
- pizza Quattro Formaggi (480 g) – 43 lei;
- pizza Diavola (480 g) – 43 lei.
Băuturile ridică și ele nota de plată
Pe lângă apă, și restul băuturilor au prețuri ridicate.
Lista include:
- bere draft Newmarkt (400 ml) – 10 lei;
- bere draft Ciuc (400 ml) – 12 lei;
- bere Ciuc la sticlă (500 ml) – 13 lei;
- bere Heineken la sticlă (400 ml) – 15 lei;
- Pepsi, Mirinda, 7 Up (500 ml) – 12 lei;
- Prigat – 12 lei;
- ceai Lipton – 13 lei;
- espresso – 10 lei;
- cappuccino – 14 lei;
- Nessfrape (300 ml) – 20 lei.
Distracțiile de pe litoral presupun costuri suplimentare
Pe lângă mâncare și băuturi, turiștii care vor să se bucure de atracțiile din stațiune trebuie să aloce un buget separat.
Tarifele prezentate sunt:
- telegondolă (doar dus) – 35 lei;
- roată panoramică – 15 lei;
- mașinuțe electrice (3 minute) – 20 lei;
- tiribombe – 15-20 lei.
Cazarea și șezlongul completează cheltuielile
Bugetul vacanței este influențat și de costurile de cazare. Pentru un sejur de șase zile, cu mic dejun inclus, tarifele ajung între 5.500 și 6.500 de lei, iar un șezlong costă 50 de lei pe zi.
De ce au crescut prețurile
Hotelierii au explicat în trecut că majorările sunt influențate de taxele mai mari, de costurile cu utilitățile și de cheltuielile cu forța de muncă.
De cealaltă parte, o parte dintre turiști susțin că, la prețuri apropiate, pot alege vacanțe în Bulgaria, Grecia sau Turcia, unde consideră că beneficiază de servicii și plaje mai bune.
Trebuie avut în vedere însă că Mamaia se numără, în mod tradițional, printre cele mai scumpe stațiuni de pe litoralul românesc.
În același timp, litoralul din România continuă să fie ales de mulți turiști care folosesc voucherele de vacanță acordate de stat. În 2026, acestea au valoarea de 800 de lei, față de 1.600 de lei în anii anteriori.