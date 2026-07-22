Apa a ajuns mai scumpă decât berea la Mamaia. Cât costă o masă la „împinge tava” în vara lui 2026

bere draft Newmarkt (400 ml) – 10 lei;

bere draft Ciuc (400 ml) – 12 lei;

bere Ciuc la sticlă (500 ml) – 13 lei;

bere Heineken la sticlă (400 ml) – 15 lei;

Pepsi, Mirinda, 7 Up (500 ml) – 12 lei;

Prigat – 12 lei;

ceai Lipton – 13 lei;

espresso – 10 lei;

cappuccino – 14 lei;

Nessfrape (300 ml) – 20 lei.

Distracțiile de pe litoral presupun costuri suplimentare

Pe lângă mâncare și băuturi, turiștii care vor să se bucure de atracțiile din stațiune trebuie să aloce un buget separat.

Tarifele prezentate sunt:

telegondolă (doar dus) – 35 lei;

roată panoramică – 15 lei;

mașinuțe electrice (3 minute) – 20 lei;

tiribombe – 15-20 lei.

Cazarea și șezlongul completează cheltuielile

Bugetul vacanței este influențat și de costurile de cazare. Pentru un sejur de șase zile, cu mic dejun inclus, tarifele ajung între 5.500 și 6.500 de lei, iar un șezlong costă 50 de lei pe zi.

De ce au crescut prețurile

Hotelierii au explicat în trecut că majorările sunt influențate de taxele mai mari, de costurile cu utilitățile și de cheltuielile cu forța de muncă.

De cealaltă parte, o parte dintre turiști susțin că, la prețuri apropiate, pot alege vacanțe în Bulgaria, Grecia sau Turcia, unde consideră că beneficiază de servicii și plaje mai bune.

Trebuie avut în vedere însă că Mamaia se numără, în mod tradițional, printre cele mai scumpe stațiuni de pe litoralul românesc.

În același timp, litoralul din România continuă să fie ales de mulți turiști care folosesc voucherele de vacanță acordate de stat. În 2026, acestea au valoarea de 800 de lei, față de 1.600 de lei în anii anteriori.