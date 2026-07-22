Microsoft pune viitorul într-o bucată de sticlă: 4,8 TB de date ar putea rezista 10.000 de ani

De ce hard diskurile și benzile magnetice nu sunt suficiente

Mediile actuale de stocare nu rezistă pentru totdeauna. Hard diskurile includ componente mecanice. Acestea se pot uza sau bloca. Benzile magnetice își pierd treptat proprietățile. Discurile optice pot fi zgâriate, iar materialele din care sunt fabricate se degradează.

Nici memoria NAND Flash din SSD-uri și stickuri USB nu reprezintă o soluție ideală pentru arhivarea pe termen foarte lung. Sarcina electrică folosită pentru păstrarea informației se poate pierde în timp. Temperaturile ridicate și uzura celulelor pot accelera procesul.

Centrele de date rezolvă problema prin migrarea periodică a informației. Datele sunt copiate de pe suporturile vechi pe unele noi. Procesul necesită echipamente, energie și personal. El trebuie repetat după câțiva ani. Pentru arhivele foarte mari, costurile devin uriașe.

Project Silica propune o abordare diferită. Informația este scrisă într-un material inert și stabil. Odată înregistrate, datele nu trebuie rescrise. Soluția este de tip WORM. Informațiile pot fi scrise o singură dată, dar pot fi citite de mai multe ori. Microsoft investighează stocarea datelor pe sticlă de mai mulți ani.

Cum sunt ascunși 4,8 TB în interiorul sticlei

Sistemul folosește lasere care emit impulsuri extrem de scurte. Acestea creează modificări microscopice în interiorul sticlei. Fiecare modificare reprezintă informație digitală. Datele nu sunt păstrate doar la suprafață, precum în cazul unui CD sau DVD.

Cercetătorii pot inscripționa sute de straturi suprapuse. O placă de 120 pe 120 de milimetri și cu o grosime de doi milimetri a păstrat 4,8 TB de date. Informația a fost distribuită în 301 straturi. Densitatea obținută a ajuns la 1,59 gigabiți pe milimetru cub.

Capacitatea de 4,8 TB a fost demonstrată pe sticlă din silice fuzionată. Microsoft a adaptat tehnologia și pentru sticla borosilicată. Aceasta este mai ieftină și mai ușor de produs. Varianta testată a stocat aproximativ 2,02 TB, la o densitate mai mică.