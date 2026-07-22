Topul țărilor cu cele mai mari facturi la energie. Ce loc ocupă România

Statele Unite ocupă locul 16, cu o cheltuială anuală de 1.042 de dolari pe persoană, în timp ce Canada se află pe poziția a 22-a, cu 748 de dolari, chiar dacă este o țară cu un climat rece, unde necesarul de încălzire este ridicat.

De ce există diferențe atât de mari între state

Specialiștii citați în analiză arată că nivelul facturilor nu este determinat exclusiv de prețul energiei.

Climatul rece determină un consum mai ridicat pentru încălzirea locuințelor, iar în statele cu venituri mai mari gospodăriile sunt, în general, mai spațioase și consumă mai multă energie, inclusiv pentru răcire în sezonul cald. În același timp, multe state europene se confruntă cu prețuri mai ridicate la electricitate și gaze naturale pe piața cu amănuntul.

Aceste elemente contribuie la diferențele importante dintre țările aflate în fruntea clasamentului și cele în care costurile anuale sunt mult mai reduse.

La polul opus, unele state au cheltuieli de zeci de ori mai mici

Cele mai mici cheltuieli pentru energia din locuință sunt înregistrate în Bolivia, unde media anuală este de doar 25 de dolari pe persoană. Urmează Algeria, cu 29 de dolari, și Egipt, cu 35 de dolari.

În partea inferioară a clasamentului se regăsesc și alte state precum India, unde media este de 52 de dolari pe persoană, Pakistan, cu 54 de dolari, Tunisia, cu 72 de dolari, Senegal, cu 89 de dolari, și China, unde cheltuiala anuală ajunge la 173 de dolari.

Analiștii atrag însă atenția că un nivel redus al cheltuielilor nu înseamnă automat o eficiență energetică mai bună. Acesta poate reflecta venituri mai mici, acces limitat la servicii moderne de energie, locuințe de dimensiuni reduse, un climat mai blând, existența unor subvenții guvernamentale sau prețuri mai mici la electricitate și combustibili.