Topul țărilor cu cele mai mari facturi la energie. Ce loc ocupă România
Costurile cu energia pentru locuință diferă considerabil de la o țară la alta, iar un clasament realizat pe baza datelor Agenției Internaționale pentru Energie (IEA) arată diferențe de ordinul miilor de dolari între statele aflate în fruntea listei și cele de la coadă. Analiza, preluată de Visual Capitalist, compară cheltuielile medii anuale suportate de o persoană pentru electricitate, gaze, încălzire și alți combustibili utilizați în locuință, fără a include costurile de transport. România se află mult sub media înregistrată în vestul și nordul Europei, în timp ce țările scandinave domină clasamentul mondial.
Europa domină clasamentul statelor cu cele mai mari facturi la energie
Datele analizate pentru anul 2025 includ 66 de state și arată că Europa concentrează cele mai ridicate costuri pentru energia utilizată în gospodării. Nu mai puțin de 24 dintre primele 30 de poziții sunt ocupate de țări europene, ceea ce confirmă nivelul ridicat al cheltuielilor suportate de populație pentru electricitate, gaze, încălzire și alți combustibili folosiți în locuință.
Pe primul loc se află Suedia, unde cheltuiala medie anuală ajunge la 1.926 de dolari pentru fiecare persoană. Pe următoarele poziții se clasează Finlanda, cu 1.786 de dolari, și Austria, unde valoarea medie este de 1.709 dolari pe persoană.
Primele cinci locuri sunt completate de Danemarca, cu 1.583 de dolari, și Germania, unde costurile anuale ajung la 1.450 de dolari de persoană.
Primele 16 state cu cele mai mari costuri pentru energia din locuințe
Analiza publicată de Visual Capitalist prezintă și clasamentul complet al primelor 16 state din lume în funcție de cheltuielile anuale pentru energie.
Ordinea este următoarea:
- Suedia – 1.926 dolari;
- Finlanda – 1.786 dolari;
- Austria – 1.709 dolari;
- Danemarca – 1.583 dolari;
- Germania – 1.450 dolari;
- Elveția – 1.388 dolari;
- Cehia – 1.214 dolari;
- Franța – 1.195 dolari;
- Italia – 1.139 dolari;
- Olanda – 1.137 dolari;
- Groenlanda – 1.132 dolari;
- Norvegia – 1.127 dolari;
- Luxemburg – 1.111 dolari;
- Belgia – 1.107 dolari;
- Irlanda – 1.087 dolari;
- Statele Unite ale Americii – 1.042 dolari.
România se află mult sub nivelul statelor din vestul și nordul Europei
În comparație cu țările aflate în fruntea clasamentului, România înregistrează cheltuieli considerabil mai reduse.
Potrivit analizei, o persoană din România plătește în medie 464 de dolari pe an pentru energie, gaze și încălzire. Valoarea este de aproape patru ori mai mică decât cea înregistrată în multe dintre statele din vestul și nordul Europei care ocupă primele poziții în clasament.
În afara continentului european, doar câteva economii importante se apropie de partea superioară a ierarhiei. Printre acestea se numără Statele Unite, Canada, Japonia, Noua Zeelandă, Chile și Uruguay.
Statele Unite ocupă locul 16, cu o cheltuială anuală de 1.042 de dolari pe persoană, în timp ce Canada se află pe poziția a 22-a, cu 748 de dolari, chiar dacă este o țară cu un climat rece, unde necesarul de încălzire este ridicat.
De ce există diferențe atât de mari între state
Specialiștii citați în analiză arată că nivelul facturilor nu este determinat exclusiv de prețul energiei.
Climatul rece determină un consum mai ridicat pentru încălzirea locuințelor, iar în statele cu venituri mai mari gospodăriile sunt, în general, mai spațioase și consumă mai multă energie, inclusiv pentru răcire în sezonul cald. În același timp, multe state europene se confruntă cu prețuri mai ridicate la electricitate și gaze naturale pe piața cu amănuntul.
Aceste elemente contribuie la diferențele importante dintre țările aflate în fruntea clasamentului și cele în care costurile anuale sunt mult mai reduse.
La polul opus, unele state au cheltuieli de zeci de ori mai mici
Cele mai mici cheltuieli pentru energia din locuință sunt înregistrate în Bolivia, unde media anuală este de doar 25 de dolari pe persoană. Urmează Algeria, cu 29 de dolari, și Egipt, cu 35 de dolari.
În partea inferioară a clasamentului se regăsesc și alte state precum India, unde media este de 52 de dolari pe persoană, Pakistan, cu 54 de dolari, Tunisia, cu 72 de dolari, Senegal, cu 89 de dolari, și China, unde cheltuiala anuală ajunge la 173 de dolari.
Analiștii atrag însă atenția că un nivel redus al cheltuielilor nu înseamnă automat o eficiență energetică mai bună. Acesta poate reflecta venituri mai mici, acces limitat la servicii moderne de energie, locuințe de dimensiuni reduse, un climat mai blând, existența unor subvenții guvernamentale sau prețuri mai mici la electricitate și combustibili.