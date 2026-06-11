Programul complet al Cupei Mondiale 2026. Când se joacă toate meciurile și la ce ore încep

Campionatul Mondial de fotbal din 2026 se anunță drept cea mai amplă ediție organizată vreodată. Timp de 39 de zile, între 11 iunie și 19 iulie, fanii fotbalului vor urmări nu mai puțin de 104 partide disputate în Statele Unite, Mexic și Canada. Pentru prima dată în istoria competiției, la turneul final participă 48 de echipe, ceea ce transformă această ediție într-un eveniment fără precedent.

Competiția va începe pe 11 iunie, cu partida dintre Mexic și Africa de Sud, programată la Mexico City. După faza grupelor, care se desfășoară între 11 și 27 iunie, cele mai bune 32 de echipe vor avansa în fazele eliminatorii.