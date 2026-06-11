Programul complet al Cupei Mondiale 2026. Când se joacă toate meciurile și la ce ore încep
Campionatul Mondial de fotbal din 2026 se anunță drept cea mai amplă ediție organizată vreodată. Timp de 39 de zile, între 11 iunie și 19 iulie, fanii fotbalului vor urmări nu mai puțin de 104 partide disputate în Statele Unite, Mexic și Canada. Pentru prima dată în istoria competiției, la turneul final participă 48 de echipe, ceea ce transformă această ediție într-un eveniment fără precedent.
Competiția va începe pe 11 iunie, cu partida dintre Mexic și Africa de Sud, programată la Mexico City. După faza grupelor, care se desfășoară între 11 și 27 iunie, cele mai bune 32 de echipe vor avansa în fazele eliminatorii.
Calendarul complet al Cupei Mondiale 2026
- Faza grupelor: 11 – 27 iunie
- 16-imi de finală: 28 iunie – 3 iulie
- Optimi de finală: 4 – 7 iulie
- Sferturi de finală: 9 – 12 iulie
- Semifinale: 14 – 15 iulie
- Finala mică: 18 iulie
- Finala: 19 iulie
Turneul va avea doar cinci zile fără meciuri: 8, 12, 13, 16 și 17 iulie.
Cele mai importante meciuri din prima etapă a grupelor
Joi, 11 iunie
• Mexic – Africa de Sud (Grupa A) – 22:00
Vineri, 12 iunie
• Coreea de Sud – Cehia (Grupa A) – 05:00
• Canada – Bosnia (Grupa B) – 22:00
Sâmbătă, 13 iunie
• SUA – Paraguay (Grupa D) – 03:00
• Qatar – Elveția (Grupa B) – 22:00
Duminică, 14 iunie
• Brazilia – Maroc (Grupa C) – 01:00
• Germania – Curaçao (Grupa E) – 20:00
• Olanda – Japonia (Grupa F) – 23:00
Luni, 15 iunie
• Spania – Capul Verde (Grupa H) – 19:00
• Belgia – Egipt (Grupa G) – 22:00
Marți, 16 iunie
• Franța – Senegal (Grupa I) – 22:00
Miercuri, 17 iunie
• Argentina – Algeria (Grupa J) – 04:00
• Portugalia – DR Congo (Grupa K) – 20:00
• Anglia – Croația (Grupa L) – 23:00
Meciuri importante din etapa a doua
Vineri, 19 iunie
• Canada – Qatar – 01:00
• Mexic – Coreea de Sud – 04:00
• SUA – Australia – 22:00
Sâmbătă, 20 iunie
• Brazilia – Haiti – 04:00
• Germania – Coasta de Fildeș – 23:00
Duminică, 21 iunie
• Spania – Arabia Saudită – 19:00
• Belgia – Iran – 22:00
Luni, 22 iunie
• Uruguay – Capul Verde – 01:00
• Argentina – Austria – 20:00
Marți, 23 iunie
• Portugalia – Uzbekistan – 20:00
• Anglia – Ghana – 23:00
Ultima etapă a grupelor
Joi, 25 iunie
• Scoția – Brazilia – 01:00
• Cehia – Mexic – 04:00
Vineri, 26 iunie
• Japonia – Suedia – 01:00
• Tunisia – Olanda – 02:00
• Turcia – SUA – 05:00
Sâmbătă, 27 iunie
• Uruguay – Spania – 03:00
• Noua Zeelandă – Belgia – 06:00
Duminică, 28 iunie
• Columbia – Portugalia – 02:30
• Iordania – Argentina – 05:00
Programul fazelor eliminatorii
16-imi de finală
• 28 iunie – 4 iulie
Sunt programate 16 meciuri, în orașe precum Los Angeles, Houston, Boston, New York, Dallas, Toronto și Vancouver.
Optimi de finală
• 4 – 7 iulie
Vor avea loc opt partide care vor decide cele opt formații calificate în sferturi.
Sferturi de finală
• 9 iulie – Boston – ora 23:00
• 10 iulie – Los Angeles – ora 22:00
• 11 iulie – Miami – ora 00:00
• 12 iulie – Kansas City – ora 04:00
Semifinale
• 14 iulie – Dallas – ora 22:00
• 15 iulie – Atlanta – ora 22:00
Finala mică
• 18 iulie – Miami – ora 00:00
Marea finală
• 19 iulie – New York – ora 22:00
Partida pentru trofeu va închide cea mai mare Cupă Mondială organizată vreodată, competiție care aduce la start 48 de selecționate și un total record de 104 meciuri disputate pe teritoriul a trei țări gazdă: Statele Unite, Mexic și Canada.