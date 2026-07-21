Cupa Mondială a umplut stadioanele și atmosfera. Fanii au produs 82% din emisiile turneului

Avioanele fanilor au poluat mai mult decât stadioanele

Călătoriile internaționale au produs aproximativ 3,07 milioane de tone de emisii. Alte 411.000 de tone au provenit din deplasările între orașele gazdă și în interiorul acestora. Transportul spectatorilor a ajuns astfel la aproximativ 3,48 milioane de tone.

În comparație, cazarea a reprezentat aproape 7% din amprenta totală. Construirea infrastructurii temporare a produs aproximativ 5%. Mâncarea și băuturile au contribuit cu numai 2%. Emisiile directe ale arenelor au fost doar o mică parte din problemă.

Ediția din 2026 a fost cea mai mare din istoria competiției. A avut 48 de echipe și 104 meciuri. Partidele s-au desfășurat în 16 orașe din trei țări. Extinderea de la 32 la 48 de selecționate ar fi adăugat aproximativ 594.000 de tone de emisii.

Impactul fusese anticipat încă dinaintea turneului. Alte estimări avertizau că aceasta ar putea deveni cea mai poluantă Cupă Mondială din istorie. Noul studiu oferă o estimare mai redusă decât unele rapoarte anterioare. Acesta confirmă însă că transportul aerian rămâne principalul vinovat.

Fiecare bilet ar putea avea o taxă climatică

Cercetătorii au calculat și valoarea financiară a pagubelor. Costul climatic total al turneului ar ajunge la aproximativ 787 de milioane de dolari. Dacă suma ar fi transferată direct spectatorilor, fiecare bilet ar trebui să coste în medie cu 114 dolari mai mult.

O taxă identică pentru toate categoriile ar fi însă incorectă. Un supliment de 114 dolari ar afecta mai puternic un suporter care cumpără cel mai ieftin bilet. Cercetătorii propun ca locurile premium să suporte o parte mai mare din taxă. O altă variantă ar fi introducerea unei contribuții de aproximativ 4,50 dolari pentru fiecare telespectator.

Organizatorii ar putea oferi reduceri celor care călătoresc cu trenul sau folosesc transportul public. Ar putea încuraja și folosirea comună a mașinilor. Alegerea orașelor gazdă ar trebui făcută în funcție de distanțele parcurse de public, nu doar de capacitatea stadioanelor.