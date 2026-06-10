Câți bani încasează echipa care câștigă Cupa Mondială 2026. Cea mai mare recompensă din istoria competiției

Campioana mondială poate încasa o sumă urișă

Potrivit estimărilor publicate de presa internațională, echipa care va ridica trofeul Cupei Mondiale 2026 va primi aproximativ 50 de milioane de dolari.

Și finalista va fi recompensată generos, urmând să încaseze în jur de 38 de milioane de dolari. Naționalele care ajung în semifinale vor beneficia de premii de aproximativ 25 de milioane de dolari.

Sumele sunt considerabil mai mari decât cele acordate la edițiile precedente și reflectă veniturile uriașe generate de competiție.

FIFA estimează încasări de aproape 13 miliarde de dolari

Ciclul competițional 2022-2026 ar urma să aducă FIFA venituri de aproape 13 miliarde de dolari, un record absolut pentru fotbalul mondial.

O mare parte din bani provin din drepturile de televiziune, contractele de sponsorizare, vânzarea biletelor și pachetele VIP. Numai drepturile TV sunt estimate la peste 4 miliarde de dolari, în timp ce vânzările de bilete și serviciile premium ar putea genera alte câteva miliarde.

Astfel, Mondialul din 2026 este considerat unul dintre cele mai importante evenimente sportive și comerciale ale deceniului.

Cât câștigă fiecare echipă participantă

Chiar și naționalele care nu trec de faza grupelor vor pleca acasă cu sume importante.