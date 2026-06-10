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Câți bani încasează echipa care câștigă Cupa Mondială 2026. Cea mai mare recompensă din istoria competiției

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Câți bani încasează echipa care câștigă Cupa Mondială 2026. Cea mai mare recompensă din istoria competiției
Cupa Mondială din 2026 nu va aduce doar glorie sportivă, ci și câștiguri uriașe pentru echipele participante

Cupa Mondială din 2026 nu va aduce doar glorie sportivă, ci și câștiguri uriașe pentru echipele participante. Turneul organizat în Statele Unite, Canada și Mexic va fi cel mai mare și mai profitabil din istoria fotbalului, iar premiile puse la bătaie de FIFA ating niveluri fără precedent.

Cuprins
  1. Campioana mondială poate încasa o sumă urișă
  2. FIFA estimează încasări de aproape 13 miliarde de dolari
  3. Cât câștigă fiecare echipă participantă
  4. Mondialul care schimbă regulile jocului

Pentru prima dată, la competiție vor participa 48 de naționale, iar numărul total al meciurilor va ajunge la 104. Odată cu extinderea turneului, au crescut și sumele pe care FIFA le va distribui echipelor.

Campioana mondială poate încasa o sumă urișă

Potrivit estimărilor publicate de presa internațională, echipa care va ridica trofeul Cupei Mondiale 2026 va primi aproximativ 50 de milioane de dolari.

Și finalista va fi recompensată generos, urmând să încaseze în jur de 38 de milioane de dolari. Naționalele care ajung în semifinale vor beneficia de premii de aproximativ 25 de milioane de dolari.

Sumele sunt considerabil mai mari decât cele acordate la edițiile precedente și reflectă veniturile uriașe generate de competiție.

FIFA estimează încasări de aproape 13 miliarde de dolari

Ciclul competițional 2022-2026 ar urma să aducă FIFA venituri de aproape 13 miliarde de dolari, un record absolut pentru fotbalul mondial.

O mare parte din bani provin din drepturile de televiziune, contractele de sponsorizare, vânzarea biletelor și pachetele VIP. Numai drepturile TV sunt estimate la peste 4 miliarde de dolari, în timp ce vânzările de bilete și serviciile premium ar putea genera alte câteva miliarde.

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Astfel, Mondialul din 2026 este considerat unul dintre cele mai importante evenimente sportive și comerciale ale deceniului.

Cât câștigă fiecare echipă participantă

Chiar și naționalele care nu trec de faza grupelor vor pleca acasă cu sume importante.

Potrivit structurii anunțate pentru competiție, premiile ar urma să fie distribuite astfel:

  • Participare în faza grupelor: 10,5 milioane de dolari;
  • Calificare în șaisprezecimile de finală: 13 milioane de dolari;
  • Sferturi de finală: 18 milioane de dolari;
  • Semifinale: 25 de milioane de dolari;
  • Finalista: 38 de milioane de dolari;
  • Câștigătoarea Cupei Mondiale: 50 de milioane de dolari.

Pentru multe federații din Africa, Asia sau America Centrală, aceste sume pot reprezenta un impuls major pentru dezvoltarea infrastructurii sportive și a academiilor de juniori.

Mondialul care schimbă regulile jocului

Extinderea competiției de la 32 la 48 de echipe nu înseamnă doar mai multe meciuri și mai mult spectacol pentru suporteri. Pentru FIFA și pentru federațiile participante, Cupa Mondială 2026 reprezintă și o oportunitate financiară uriașă.

În cazul marilor puteri fotbalistice, precum Argentina, Brazilia, Franța, Germania, Spania sau Anglia, un parcurs lung la turneul final poate aduce venituri suplimentare importante din sponsorizări, marketing și vânzări de produse oficiale.

Dincolo de trofeu și de prestigiu, Cupa Mondială 2026 va pune în joc și unele dintre cele mai mari premii financiare acordate vreodată în sportul mondial.

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