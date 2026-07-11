Erling Haaland a cucerit internetul, nu doar Cupa Mondială. Cum i-a luat fața lui Messi și Ronaldo și a devenit cel mai viral fotbalist al planetei

Nu doar golurile îl fac vedetă

Succesul lui Haaland nu vine doar din prestațiile de pe teren. Fotbalistul lui Manchester City s-a remarcat printr-un stil relaxat și autoironic în social media, unde publică frecvent fotografii și videoclipuri amuzante.

Printre cele mai distribuite postări se numără selfie-ul editat alături de Shrek, aparițiile deghizate în turist prin New York sau glumele făcute pe Snapchat și Instagram. Chiar și Google s-a alăturat fenomenului: atunci când utilizatorii îi caută numele, motorul de căutare afișează o animație cu corăbii vikinge care traversează ecranul.

Un fenomen care depășește fotbalul

Popularitatea lui Haaland a crescut spectaculos și pe Instagram, unde numărul urmăritorilor a urcat de la aproximativ 40 la 60 de milioane pe durata turneului. Reel-urile sale au adunat peste 680 de milioane de vizualizări, iar videoclipurile în care apare alături de Jude Bellingham sunt printre cele mai distribuite de pe TikTok.

Noi am mai scris despre fenomenele virale apărute în jurul Cupei Mondiale, însă Haaland demonstrează că nu doar algoritmii sau inteligența artificială pot cuceri internetul. Uneori este suficientă o combinație de performanță sportivă, umor și autenticitate.

La doar 25 de ani, norvegianul pare să fi înțeles ceva ce mulți sportivi încă încearcă să descopere: în 2026 nu mai este suficient să fii un mare fotbalist. Pentru milioane de oameni, trebuie să fii și un creator de conținut care știe să transforme fiecare apariție într-un moment viral.